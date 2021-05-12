В Казани экс-начальника БОП МВД Татарстана посадили на 10 лет

Фото: «Реальное время»

К 10 годам колонии строгого режима со штрафом 15,5 млн рублей приговорил сегодня подполковника полиции в отставке Ильнара Залялова Кировский райсуд Казани. Экс-руководитель подразделения по борьбе с оргпреступностью МВД Татарстана признан виновным в получении взятки 500 тысяч рублей и мошенничестве на 25 млн рублей, передает журналист «Реального времени».



В качестве дополнительного наказания суд лишил пенсионера МВД возможности занимать должности в правоохранительных органах в течение 10 лет.

Брат подполковника, бизнесмен Динар Залялов наказан 6 годами колонии и уголовным штрафом в 550 тысяч за соучастие в многомиллионной афере под видом дачи взятки за свободу предполагаемого лидера ОПС «Тукаевские» Наиля Шайхутдинова.

Также суд постановил взыскать с братьев в солидарном порядке 8 млн рублей — в пользу потерпевшего отставника МЧС Ильдара Шамсутдинова. Согласно приговору, это невозвращенная часть тех 25 млн рублей, которые Шамсутдинов в 2017 году передал Залялову-младшему, полагая, что за эту сумму Залялов-старший с коллегами решат вопрос с освобождением его друга — Шайхутдинова.

Ранее гособвинитель, старший помощник прокурора Кировского района Казани Рустем Гатауллин запросил для братьев 12 лет колонии строгого режима со штрафом 15 млн рублей (30-кратный размер взятки) и 8,5 года колонии общего режима со штрафом 800 тысяч. Сами Заляловы и их защитники просили об оправдании, прекращении дела и вынесении частного постановления в адрес руководства ФСБ и СК.

По данным «Реального времени», прения по делу пришлось проводить дважды. Накануне уже после ухода судьи в совещательную комнату выяснилось, что у подсудимых в полночь истекает срок ареста. Чтобы не допустить их освобождения, прокуратура инициировала новое заседание по продлению меры пресечения — его провели с защитниками по назначению. Ну а сегодня утром суд повторно провел прения сторон и предоставил фигурантам последнее слово.

Заметим, под стражей Ильнар Залялов находится с августа 2018-го — то есть уже 2 года и 8,5 месяца. С учетом избранного судом строгого режима этот срок составит уже отбытое наказание из расчета день за день. Динару Залялову 2,5 года стражи будут зачтены с полуторным коэффициентом, ведь его ждет отправка в колонию общего режима. В случае вступления приговора в силу.

Осужденные и их адвокаты намерены обжаловать сегодняшнее решение Кировского райсуда Казани.