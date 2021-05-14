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Роспотребнадзор: ситуация с коронавирусом в Татарстане остается стабильной

14:21, 14.05.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19 1
Роспотребнадзор: ситуация с коронавирусом в Татарстане остается стабильной
Фото: realnoevremya.ru

Ситуация с коронавирусом в Татарстане остается стабильной, обстановка после майских праздников будет понятна к концу месяца. Об этом сообщила замруководителя татарстанского Управления Роспотребнадзора Любовь Авдонина, отвечая на вопрос «Реального времени».

— Мы надеемся все-таки, что благоразумие наших жителей здесь сыграет свою роль, и мы не увидим ухудшения ситуации, выйдем на хорошие цифры и будем летний период проживать уже в более таком спокойном режиме, — сказала она.

В начале брифинга Авдонина сообщила: «Особой тенденции либо к росту, либо к снижению, к сожалению, мы не видим. Сожаление относится к снижению, вы понимаете».

ОбществоМедицина Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 14 май
    Ситуация напряженная. Посмотрите в районах, сотнями людей из одной деревни болеют . Балтасинский район в частности.
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