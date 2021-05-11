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Минниханов с министрами просвещения РФ и здравоохранения РФ навестили раненных в Казани детей

18:11, 11.05.2021
Минниханов с министрами просвещения РФ и здравоохранения РФ навестили раненных в Казани детей
Фото: кадр видео

Президент Татарстана Рустам Минниханов вместе с министром просвещения РФ Сергеем Кравцовым и министром здравоохранения РФ Михаилом Мурашко посетили раненных при стрельбе в школе детей.

Пострадавшие дети госпитализированы в ДРКБ. Видеокадры посещения больницы предоставлены пресс-службой президента Татарстана.

Напомним, восемь из 18 детей получили пулевые ранения. Двое госпитализированных детей после стрельбы в казанской гимназии находятся в крайне тяжелом состоянии.

Ранее сообщалось, что в Казань прибыл спецборт МЧС России для эвакуации пострадавших при стрельбе в школе.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
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