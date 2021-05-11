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Двое детей после стрельбы в Казани находятся в крайне тяжелом состоянии

18:01, 11.05.2021 2
Двое детей после стрельбы в Казани находятся в крайне тяжелом состоянии
Фото: realnoevremya.ru

Двое госпитализированных после стрельбы в казанской гимназии детей находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.

Восемь из 18 детей получили огнестрельные пулевые ранения. Сейчас они проходят лечение в детской клинической больнице, пишет «РИА Новости».

Остальные получили повреждения в результате травмирования осколками стекла.

Фото: realnoevremya.ru

Сегодня в Казани 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в гимназии №175 на улице Файзи. Погибли девять человек, двое взрослых и семь детей, еще 21 человек пострадал.

Происшествия Татарстан
комментарии 2

комментарии

  • Анонимно 11 май
    Пора самое пристальное внимание уделить медицинской комиссии на право владеть оружием. И особое внимание психиатрической экспертизе. Только психиатр может задать правильные вопросы, увидеть ложь в ответах, и вообще вывернуть наизнанку 19-летнего парня, что бы понять зачем ему оружие вообще. А как сейчас проходятся водительские и оружейные комиссии, полагаю, все знают. Давно пора с этим решительно кончать. Полно дебилов и на дорогах, и вот... таких вот со стволами.
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  • Анонимно 12 май
    В такой стране , как наше право на владение оружия должно быть у единиц, проверенных и перепроверенных. По-моему, тут даже спорить не о чем. Посмотрите , сколько людей с явными проблемами ходит вокруг. О каком разрешении на оружие может идти речь? За незаконную продажу оружия должно быть пожизненное заключение. Да, и вообще, пора снова вводить расстрел.
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