Двое детей после стрельбы в Казани находятся в крайне тяжелом состоянии
Двое госпитализированных после стрельбы в казанской гимназии детей находятся в крайне тяжелом состоянии. Об этом заявил глава Минздрава России Михаил Мурашко.
Восемь из 18 детей получили огнестрельные пулевые ранения. Сейчас они проходят лечение в детской клинической больнице, пишет «РИА Новости».
Остальные получили повреждения в результате травмирования осколками стекла.
Сегодня в Казани 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в гимназии №175 на улице Файзи. Погибли девять человек, двое взрослых и семь детей, еще 21 человек пострадал.
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