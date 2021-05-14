«Выпрыгнула в окно, утянув мальчика» — как казанская школьница спасла себя и друга от стрелка

Пострадавшую восьмиклассницу Аделю Гумирову прооперировали в Москве, девочку ждет дорогостоящий курс реабилитации

Фото: предоставлено мамой Адели

Доставленных в Москву из Казани спецбортом МЧС раненых детей успешно прооперировали. Среди них и 15-летняя Аделя Гумирова из 8 «А» класса, где учились все семеро жертв стрелка. Это в их кабинете обезумевший Галявиев устроил кровавую бойню, в разгар которой девочка, спасаясь, выпрыгнула из окна с третьего этажа и утянула за собой уже раненого одноклассника. Оба выжили, хоть и получили травмы. Чудом спаслись ее подруга Сабина Валиева, не решившаяся прыгнуть, и еще часть спрятавшихся учеников. Как пострадавшие перенесли операцию, что выжившие помнят о нападении и в какой помощи нуждаются их семьи — «Реальному времени» рассказали родители школьниц.



«Он начал стрелять — Аделя выпрыгнула»



Первые сообщения о стрельбе в 175-й школе сопровождались видеозаписью, где слышно, как в здании гремят выстрелы, кричат дети, а из окна третьего этажа выпрыгивают двое ребят. Как оказалось, это восьмиклассница Аделя Гумирова и ее одноклассник Камиль. Так школьники спасались от стрелявшего в них психопата.

— Он начал стрелять — Аделя выпрыгнула, мальчик — тоже, но в него попали, в голову, — рассказала «Реальному времени» мама девочки Альфия Гумирова, — Сейчас мы в Москве, в госпитале Бурденко, нас доставили самолетом. У Адели идет операция.

Школьницу забрали в 10.30 утра накануне и оперировали до трех часов дня, операция была сложная, на позвоночнике. Работали четыре лучших нейрохирурга клиники.

— У нее очень много костных осколков от падения с третьего этажа. Сильный удар пришелся на правую ногу, тазобедренный сустав пострадал, осколки у позвоночника. У Адели пулевых ранений нет, но много переломов — обе кисти и нога на аппарате Илизарова. В ДРКБ в Казани тоже делали операцию и здесь оперируют. Мы ждем, здесь очень хорошие врачи. Прогнозы вроде бы положительные. Надеемся, что встанет на ноги, — говорит мама.

«Если бы не выпрыгнули — в живых не остались бы»

По словам родительницы, в Москву забрали самых тяжелых раненых детей, а также одного педагога:

— Это наш классный руководитель — Галиуллина Диляра Ахмадулловна — в 8 «А» классе. Она тоже очень сильно пострадала, была в коме. В тяжелом состоянии Карим, Тимур, Камиль и Лейла — у нее легкие прострелены. Их тоже привезли в Москву, но не в Бурденко, а в другие больницы.

Аделя успела рассказать родственникам, что ребята легли на пол, спрятались, когда услышали предупреждение директора по громкой связи о вооруженном человеке в школе. «Стрелок зашел и перестрелял тех, кого видел. Когда вышел перезарядить ружье, она сказала: «Давайте прыгнем», но не все согласились, а вот этот мальчик за ней прыгнул. Нам потом говорила: «Если бы не выпрыгнули — в живых не остались бы». С Камилем она сидела за одной партой. Когда стрелявший вернулся в класс, он, оказывается, в нее стрелял. Выпрыгнула в окно, утянув за собой мальчика».

Девочка, по словам родни, вспомнила, как на уроках ОБЖ учили: «Я правильно прыгнула — сгруппировалась». Аделя сломала кисти рук, а перелом ноги получила, когда одноклассник упал на нее. Еще двоим ученикам, сидевшим за последней партой, удалось выжить, хотя они получили ранения — сейчас ребята в ДРКБ:

— Они лежали на полу, как будто мертвые, притворились. У них кровь была, он их задел в спину. Еще одному мальчику в ногу выстрелил, его со страшной раной тоже увезли в Москву. Знаю, что еще третьекласснику в живот попали, он в коме, его даже в Москву не смогли забрать. Этот урод рассказывал на допросе, что стрелял из окна на улицу, где шел урок физкультуры.

«Просит у всех прощения. Я говорю — за что? А она — этого не спасли, того не спасли»

Все семеро погибших ребят оказались учениками одного класса — восьмого «А». Все — одноклассники Адели. «Он первым в наш класс зашел. Сразу умерла Алиса. У нас было три Амира — все трое погибли. В других классах никто не умер, только у нас. Конечно, у детей шоковое состояние, потому что он сначала на первом этаже взрывчатку кинул. Потом, когда дети прыгнули с третьего этажа, он и вниз кинул бомбу».

— Дочка, как просыпается — а ей обезболивающие колют, она все время спит — постоянно рассказывает, рассказывает. Все, что она видела. Первый день у нее был шок, я своего ребенка просто не узнала, такие глаза никогда в жизни не видела. Она все время говорит: «Мама, он не один был», я ей — хорошо, хорошо, следователи разберутся. Она все время рассказывает. Как психологи объяснили: она должна высказаться, а вы должны слушать. Просит у всех прощения. Я говорю — за что ты просишь прощения? А она — этого не спасли, того не спасли. Говорят же — вина выжившего.

Об убийце семерых одноклассников дочери и двух ее учителей Альфия может сказать лишь одно: «Это не человек. Слов не нахожу даже, как его назвать. Каково родителям, которые потеряли единственного ребенка?! Со мной сидел отец Алисы, говорил: «Мою дочку увезли в крови на скорой». А ему до последнего не говорили, что она умерла, он все ходил и искал: «Где Алиса? Где Алиса?».

«Дети спрятались под учительский стол, прижались крепко-накрепко»

Еще одна родительница ученицы 8 «А» класса Гулия Валиева рассказала, как чудом выжила ее дочь Сабина — подруга Адели. Девочка не рискнула прыгать из окна — спряталась в классе.

— Диляра Ахмадулловна вела урок татарского языка, когда все случилось. Сначала прогремел взрыв, дети подумали, что это какое-то учение или еще что. Кто в окно стал смотреть, кто в коридор выбежал. Там они и услышали, что надо закрыться, а в их классе громкой связи не было. Они стали искать ключи, но не нашли. Аделя крикнула — всем пригнуться. Все кто как успел, так и спрятался в этой панике, но дверь была открыта. Прошло может полминуты, он вошел и начал стрелять. Дети, которые выжили, спрятались под учительский стол, прижались крепко-накрепко друг к другу, — рассказывает мама Сабины — сама девочка все еще в шоке от пережитого.

Аделя предлагала и подруге выпрыгнуть из окна. «Сабина посмотрела в окно, увидела, что подруга там лежит на земле, плачет. Ее физрук унес на руках. В этот момент Сабина кинулась на пол, чтобы спрятаться, и снова вошел стрелок. После этого, все выжившие дети сидели в тишине, только было слышно, как стонала Диляра Ахмадулловна — так дочь рассказывала», — говорит Гулия. Дети, по ее словам, сейчас рассуждают: а что было бы, если бы он пошел по классу.

По словам женщины, они обращались за психологической помощью. «Нам нужна будет реабилитация. Со школы звонили, спрашивали — все ли хорошо».

«Она у меня очень жизнерадостная была, пела, танцевала..»

По словам Альфии Гумировой, дочь сильно изменилась после трагедии, хотя всегда была очень активной, жизнерадостной девочкой. Училась на отлично, участвовала во всех школьных конкурсах и во многих городских, занималась в детской модельной школе.

— Она у меня очень жизнерадостная была, пела, танцевала, снималась, как модель. В классе — староста, ее фото на доске почета. Все учителя хвалили, в восторге от нее. Мы, конечно, переехали в другой район — в Царево Village, там тоже большую школу построили, но моя дочка ни в какую не хотела переходить в нее: «Нет, мамочка, я доучусь здесь. У меня здесь все друзья». Потому что очень дружный, сплоченный класс был, и учителя хорошие. Она самостоятельно на маршрутке ездила. Теперь уже не знаю, как будет, она побаивается, — вздыхает мама Адели.

Ее дочери накануне провели одну сложную операцию на позвоночнике, еще одна предстоит сегодня. При этом родительница сама недавно перенесла операцию, семья в непростом положении, нуждается в помощи, говорят родственники.

— Маму Адели прооперировали в январе в 7-й горбольнице Казани. Операция была сложная, она до сих пор на больничном, с трудом передвигается. Одна воспитывает девочку, выплачивает ипотеку, ей очень тяжело сейчас, — рассказывает тетя школьницы Лилия.

Родня девочки собирает деньги в помощь семье, на призыв в интернете откликнулись многие. Всем неравнодушным к чужой беде, желающим оказать помощь пострадавшим, редакция готова передать контакты родственников Адели. Сама Альфия очень благодарна всем за помощь, даже незнакомым людям — многие выразили слова поддержки в эти тяжелые для нее дни:

— Я даже не ожидала, что люди откликнутся. Благодарна и родным за помощь. Но для меня сейчас деньги не важны, я о них даже не думаю. Главное, чтобы мой ребенок снова встал на ноги и забыл этот кошмар.

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