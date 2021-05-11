Росгвардия проработает новые правила оборота оружия после стрельбы в Казани
Росгвардия заявила о срочной проработке ужесточения правил оборота оружия после стрельбы в казанской гимназии. Об этом заявил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.
Как пишет ТАСС, Грибакин сообщил, что поручение будет выполнено совместно с заинтересованными министерствами и ведомствами.
Ранее президент России Владимир Путин после трагических событий в казанской школе поручил срочно проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия. Комитет Госдумы по образованию и науке проанализирует причины вооруженного нападения на казанскую гимназию.
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