В Челнах на площади Азатлык организовали временный мемориал в память о трагедии в казанской школе

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В Набережных Челнах на площади Азатлык организовали временный мемориал в память о погибших в результате стрельбы в казанской гимназии. Об этом сообщается в аккаунте мэрии города в Instagram.

С 18.00 все желающие могут возложить цветы и зажечь свечи.

В Казани стихийный мемориал организовали у гимназии, где сегодня утром произошла стрельба и прогремел взрыв. Люди начали нести к месту трагедии цветы и детские игрушки.

Стихийные мемориалы в память о трагедии в столице Татарстана появились и в других российских городах: в Москве, Петербурге, Белгороде, Нижнем Новгороде и других.