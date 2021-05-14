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В Татарстане не планируют вводить новые «коронавирусные» ограничения

14:43, 14.05.2021 Сюжет:  Все о коронавирусе / COVID-19
В Татарстане не планируют вводить новые «коронавирусные» ограничения
Фото: pixabay.com

Заместитель руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Любовь Авдонина сообщила, что в Татарстане не планируют вводить новые ограничения в связи с распространением коронавируса перед туристическим сезоном.

— У нас на сегодня действуют все те ограничения, которые вот в этой сегодняшней ситуации являются адекватными. И ужесточать что-либо на сегодня пока показаний никаких нет. В прошлом году у нас также был туристический сезон, и мы не видели каких-либо особенностей в части того, чтобы ввести какие-то дополнительные ограничения, — сказала она.

Авдонина также прокомментировала недавнюю публикацию в медицинском журнале Lancet о том, что коронавирус в основном распространяется воздушным путем. По ее словам, это не изменит подхода к антиковидным мерам.

— Наряду с воздушно-капельным путем контактный путь также присутствует, и здесь мы должны в части противодействия вирусу действовать на всех направлениях, — сказала она.

ОбществоМедицина Татарстан
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