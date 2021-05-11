После трагедии в казанской гимназии люди стремятся сдать кровь — видео

После трагедии в казанской гимназии №175 люди стремятся сдать кровь в ГАУЗ «Республиканский центр крови МЗ РТ» — «Реальное время» подготовило видео с места события.

Можно увидеть, что пришло много молодых людей. Десятки людей ждут очереди, чтобы сдать кровь.

Ранее в Минздраве республики опровергли появившуюся в соцсетях информацию о нехватке донорской крови. Татарстанские клиники обеспечены всем необходимым, в том числе запасами донорской крови, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе ведомства.

Также Республиканский центр крови Татарстана опубликовал на сайте сообщение о повышенной потребности в крови в медучреждениях Казани. Позже информация пропала.

Сегодня в Казани молодой человек начал стрельбу в гимназии №175 на улице Файзи. Подробности случившегося читайте в онлайн-трансляции «Реального времени».

Алексей Нечаев