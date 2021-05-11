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Путин поручил срочно ужесточить правила оборота гражданского оружия после событий в Казани

12:09, 11.05.2021 6
Путин поручил срочно ужесточить правила оборота гражданского оружия после событий в Казани
Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин после трагических событий в казанской школе поручил срочно проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Ранее президент Татарстана сообщил, что у задержанного 19-летнего молодого человека было официально оформленное оружие.

Напомним, что сегодня произошла стрельба в казанской гимназии. Подробнее о случившемся — в онлайн-трансляции «Реального времени».

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 6

комментарии

  • Анонимно 11 май
    Опять ерундой занимаются. Бандиты и без разрешения найдут оружие. Усложнят получение только честным людям.
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  • Анонимно 11 май
    давно пора уже вообще запретить огнестрел у народа.
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    Анонимно 11 май
    И что это даст? Кому нужно - найдут.
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    Анонимно 11 май
    В Австралии сейчас почти нет преступлений связанных с применением оружия, у них в 1996 году произошел такой случай, после этого закон ужесточили
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  • Анонимно 11 май
    Запрет огнестрела только повысит уровень преступности. Произойдет потеря большого рынка сбыта у производителей. Лишение работы огромного числа людей, связанных с этой отраслью (клубы, секции, стрельбища, всяческие егеря, десятки тысяч людей, работающих на заводах) в общем загубить и так зажатую отрасль. И что самое интересное - это не подействует. Оружие - это лишь средство. Само по себе оно не стреляет. Проблема в головах. Точно так же он бы взял топор и выполнил задуманное. Это очень страшное происшествие, но начинать надо с людей, с булинга в школах и воспитание молодежи, работы психологов...
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  • Анонимно 11 май
    Терракт очень похож на тот, что был ранее, в 2000х, после которого у граждан изъяли оружие.
    Прямым копия, только театр, в другом месте.
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