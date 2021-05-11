Путин поручил срочно ужесточить правила оборота гражданского оружия после событий в Казани
Президент России Владимир Путин после трагических событий в казанской школе поручил срочно проработать ужесточение правил оборота гражданского оружия. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Ранее президент Татарстана сообщил, что у задержанного 19-летнего молодого человека было официально оформленное оружие.
Напомним, что сегодня произошла стрельба в казанской гимназии. Подробнее о случившемся — в онлайн-трансляции «Реального времени».
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Прямым копия, только театр, в другом месте.