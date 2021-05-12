Из ДРКБ выписан один пострадавший при стрельбе в казанской гимназии ребенок

Фото: Минобр РТ

Из ДРКБ выписан один пострадавший при стрельбе в казанской гимназии ребенок. Об этом сообщили в региональном Минздраве.

15-летний мальчик был госпитализирован в больницу с сотрясением головного мозга легкой степени и ссадинами лица. Сегодня его выписали из стационара под наблюдение врачей по месту жительства.

В больнице остаются 14 пострадавших детей. Состояние всех оценивается как стабильное.



Ранее пять детей были отправлены из Казани в Москву.

Ольга Плешкова