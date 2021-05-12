Из ДРКБ выписан один пострадавший при стрельбе в казанской гимназии ребенок
Из ДРКБ выписан один пострадавший при стрельбе в казанской гимназии ребенок. Об этом сообщили в региональном Минздраве.
15-летний мальчик был госпитализирован в больницу с сотрясением головного мозга легкой степени и ссадинами лица. Сегодня его выписали из стационара под наблюдение врачей по месту жительства.
В больнице остаются 14 пострадавших детей. Состояние всех оценивается как стабильное.
Ранее пять детей были отправлены из Казани в Москву.
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