Коллектив КАИ: «Как может человек, не будучи доктором наук, командовать профессорами?»

Какую реакцию вызвало в КНИТУ-КАИ назначение и.о. ректора Тимура Алибаева

Фото: Максим Платонов

Экс-руководителя Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани Тимура Алибаева назначили исполняющим обязанности ректора КНИТУ-КАИ. Притом что его не было среди четырех кандидатур на пост руководителя главного технического вуза республики (и выборы пока не проходили). Несогласные с таким решением сотрудники университета считают одной из причин очередного «назначения со стороны» желание зачистить конкуренцию со стороны самого вуза, в результате чего ни один из кандидатов не отвечал запросам всей профессуры КАИ. Почему и.о. ректора КНИТУ-КАИ может помочь его гуманитарное образование, как оценивают варяга в свете предыдущих скандалов и прецедентов и ждать ли выборов в скором времени — в материале «Реального времени».

В главы КНИТУ-КАИ прочат экс-главу Авиастроя

В начале февраля этого года Альберт Гильмутдинов, занимающий пост ректора КНИТУ-КАИ с 2013 года, снял свою кандидатуру на выборах нового руководителя вуза. Сегодня стало известно, что исполняющим обязанности ректора КНИТУ-КАИ назначили Тимура Алибаева, до этого возглавлявшего администрацию Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани.

Тимур Алибаев будет исполнять обязанности руководителя вуза до утверждения ректора в установленном порядке. Неожиданный кандидат для многих в вузе родился в Башкирской АССР, в 1987 году переехал в Казань. Здесь окончил исторический факультет КГУ (на что, к слову, упирают сторонники необходимости технического образования для управления техническим вузом).



На госслужбу поступил в 1995 году, работал заместителем председателя Комитета по делам детей и молодежи, главным референтом сектора межнациональных отношений отдела по связям с общественностью аппарата президента РТ, первым заместителем главы администрации Кировского района Казани, заместителем гендиректора Казанского порохового завода. Но главное — с 2007 по 2010-й был главой администрации Ново-Савиновского района Казани, а с декабря 2010 года — главой администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов столицы Татарстана.



Авиастроительный район по понятным причинам не чужой для профессуры КНИТУ-КАИ и ключевых промышленных групп, производства которых в этом районе и располагаются.

Коллектив вуза находился «в шоковом состоянии», просил Минниханова разобраться в ситуации и дать возможность провести выборы ректора из четырех ранее утвержденных кандидатов. Фото twitter.com/kai_knitu

Как профессура КАИ писала письмо президенту Татарстана

В марте коллектив КНИТУ-КАИ попросил президента Татарстана Рустама Минниханова разобраться со слухами об отмене выборов ректора. В обращении, подписанном 304 сотрудниками университета, говорилось:

— В последние дни в университетской среде упорно муссируются слухи о возможности отмены в КНИТУ-КАИ выборов ректора и назначении исполняющим обязанности стороннего человека, не имеющего отношения к научной и образовательной сфере.

В связи с этим коллектив вуза находился «в шоковом состоянии», просил Минниханова разобраться в ситуации и дать возможность провести выборы ректора из четырех ранее утвержденных кандидатов.



В то же время появилась информация, что Кабмин республики направил в Минобрнауки России письмо в поддержку действующего главы Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Тимура Алибаева как потенциального и наиболее подходящего руководителя КНИТУ-КАИ. Однако в пресс-службе администрации районов это не подтверждали, отвечая, что о смене деятельности Алибаева ничего не известно.

В то же время появилась информация, что Кабмин республики направил письмо в Минобрнауки РФ в поддержку действующего главы Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Тимура Алибаева. Фото: Максим Платонов

«Как может человек, не будучи доктором наук, командовать докторами-профессорами?»

Сегодня в вузе информацию о назначении Алибаева и.о. ректора встретили настороженно. Правда, не все захотели комментировать приход варяга официально. Так, один из профессоров на условиях анонимности рассказал «Реальному времени», что по большому счету ни одна из четырех других кандидатур (отметим, что Алибаев не был и пока не является официальной кандидатурой) на должность ректора не отвечала всем запросам сотрудников вуза.

— Я даже не про самого Алибаева говорю, но как может человек, не будучи доктором наук, командовать докторами-профессорами, заведующими кафедрами и факультетами? Как он может в условиях того, что творится, в частности, вчера творилось в Казани, руководить таким гигантским вузом? Или как может руководить, например, человек, который уничтожает все гуманитарные предметы, какие только может и которые ни в коем случае нельзя было уничтожать? Поэтому далеко не всех устраивали кандидатуры, выдвинутые и самим университетом!

Кто именно имелся в виду из двух кандидатур, выдвинутых самим КАИ, не совсем ясно. Заметим, впрочем, что таковых по сути двое. Это Алмаз Гайсин, заведующий кафедрой технической физики КНИТУ-КАИ (выдвинут решением ученого совета физико-математического факультета), и Алексей Лопатин, действующий проректор вуза по образовательной деятельности и воспитательной работе (выдвинут решением ученого совета Института радиоэлектроники и телекоммуникаций).

Как уже писала газета «Реальное время» в феврале этого года, когда список из четырех кандидатур был только представлен, жизнь 41-летнего доцента Алексея Лопатина давно связана с родным вузом: он выпускник КАИ, двигателист-ракетчик, сейчас заведует кафедрой реактивных двигателей и энергетических установок. Карьеру в вузе начинал с должности секретаря приемной комиссии, был председателем совета молодых ученых, главой совета выпускников вуза.

Главными приоритетами для вузов он в интервью нашему изданию называл «кадры, подготовку студентов и привлечение иногородних абитуриентов, интернационализацию образования, исследования и разработки, воспитательную работу». Однако он тоже не доктор наук, отметил в беседе с «Реальным временем» источник в вузе.



Сегодня Алексей Лопатин не стал комментировать назначение Тимура Алибаева.

«Не доктор наук», «спойлер» и «человек, которого никто не знает»



— Вы посмотрите, кто, помимо Алибаева, выдвигался? Алексей Лопатин, действующий проректор вуза по образовательной деятельности и воспитательной работе, тоже не доктор наук. Выдвигалась глава Альметьевского филиала КНИТУ-КАИ Светлана Юдина (выдвинута решением ученого совета филиала, — прим. авт.), но это, конечно, «спойлер», а не кандидат. Выдвигался человек из КАИ, которого кто-то еще помнит, может быть, но мало кто представляет, что это за человек — Махмут Ганиев (с 1996 по 2012 г. директор Елабужского филиала КНИТУ-КАИ, с 2012 года директор Набережночелнинского института КФУ, — прим. авт.), — говорит собеседник издания.

Действительно, пару месяцев назад даже на тот момент ректор КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов в беседе с «Реальным временем» затруднился прокомментировать кандидатуру Ганиева, сославшись на то, что слабо его знает:



«Когда я пришел ректором в КАИ, непродолжительное время он еще работал главой Елабужского филиала КАИ, на удалении от основного университета, но потом достаточно быстро перешел в филиал КФУ в Набережных Челнах. Как и для любого члена нашего университетского сообщества, мне его самовыдвижение без единой подписи в поддержку кажется странноватым. Но человек имеет такое право. А мы со своей стороны предоставим ему все возможности себя показать в выборной кампании».

«Сын очень хорошего физика» оказался слишком молод для ректора КАИ

Четвертым выдвигался сын очень хорошего физика Алмаз Гайсин (завкафедрой технической физики КНИТУ-КАИ — был выдвинут решением ученого совета физико-математического факультета), рассуждает условная оппозиция вуза, но и за него тоже вряд ли проголосовали бы многие технари, уверены они.



Алмаз Гайсин — сын Фивзата Гайсина, заслуженного работника высшей школы РФ, заслуженного деятеля науки и техники РТ, лауреата Государственной премии РТ в области науки и техники, заслуженного профессора КАИ, профессора кафедры технической физики того же университета. В апреле Фивзату Гайсину исполнилось 75 лет. Сам же Алмаз Гайсин — самый молодой из всех, заведующему кафедрой технической физики всего 33 лет. Не исключено, именно юный возраст поставил крест на надеждах кандидата. Хотя, несмотря на возраст, он уже доктор технических наук, доцент, лауреат премии РАН, Государственной премии РТ в области науки и техники. Гайсин — выпускник КАИ по специальности «Вычислительные машины, комплексы, системы и сети». Получил второе высшее образование в КФУ, обзаведясь дипломом переводчика. Выдвигая свою кандидатуру, он заявлял, что КАИ должен стать одним из ведущих образовательных центров России с сильной научно-технической базой.

«Это опять назначение со стороны — прецеденты уже были»

Все четыре кандидатуры имели свои изъяны, рассказали нашему изданию в вузе, поэтому назначение со стороны, возможно, даже как-то снизит накал страстей в КАИ, «особенно среди «технарей», которые это между собой и устроили». В то же время, разводят там руками, это опять назначение со стороны, уже которое подряд.

Ведь были прецеденты, о которых вузу и не хочется вспоминать, «когда с КАМАЗа ставили человека, например, пусть как временного управляющего, но ставили же». Действительно, осенью 2011 года 65-летний ректор Юрий Гортышов покинул КНИТУ-КАИ, и.о. ректора стал выдвиженец КАМАЗа 39-летний Николай Абруков, в 2019 году еще выступавший советником при ректорате ФГБОУ ВО «КНИТУ». До своего ректорства Абруков в том числе возглавлял представительство КАМАЗа в Казани и был замгендиректора по спецтехнике ОАО «Торгово-финансовая компания «КАМАЗ».



От комментариев «Реальному времени» сегодня Николай Абруков отказался.

«В свое время отсекли реальную конкуренцию»: кто виноват в ее отсутствии сегодня?

Почему настоящей конкуренции на выборах ректора нет и почему нет кандидата, который потенциально устраивал бы всех? Возможная причина в том, предположил в беседе с нашим изданием еще один профессор, что виноваты сами сотрудники КАИ. И вспоминает, как «отодвинули» в свое время вполне независимого кандидата, доктора наук, «технаря»:

— Был несколько лет назад кандидат такой, Владимир Григорьевич Гайнутдинов, на предыдущих выборах хотел выдвинуться. Он технарь как раз, по профилю КАИ, доктор наук. Но придумали, что он якобы «не соответствует каким-то там критериям»! Сейчас люди, выдвинутые, тоже в большинстве не соответствуют критериям, и ничего, нормально?! Конкуренции в КАИ сегодня нет, потому что все эти представители авиационной отрасли и двигателисты виноваты, что в свое время отсекли реальную конкуренцию, которой и на прошлых выборах не было, и сейчас нет!

Действительно, в 2013 году на заседании ученого совета КНИТУ-КАИ были утверждены три кандидатуры на пост ректора. Тогдашний и.о. ректора и бывший министр образования и науки РТ Альберт Гильмутдинов, директор нижнекамского филиала КНИТУ-КАИ Ильгиз Гафиятов и заведующий кафедрой конструкции и проектирования летательных аппаратов (КиПЛА) Владимир Гайнутдинов. Гильмутдинова выдвинули восемь подразделений главной структуры КАИ — Института авиации, наземного транспорта и энергетики (ИАНТЭ): за него проголосовали 19 человек, четверо воздержались, трое были против. А Гайнутдинов был самовыдвиженцем, которого поддержали подписями более 200 человек из профессорско-преподавательского состава. Выборы проходили тогда на фоне скандала: осенью 2012 года часть коллектива КНИТУ-КАИ выступила резко против вышеупомянутого и.о. ректора Николая Абрукова, обвинив его чуть ли не в «рейдерском захвате». Власти РТ тогда пошли ученым навстречу. Гайнутдинов проиграл в итоге Гильмутдинову, не в последнюю очередь, говорили в коридорах университета, из-за своей независимости (он создавал 10 лет назад независимый профессорско-преподавательский профсоюз «Солидарность КАИ»).

Гайнутдинов (на фото) проиграл в итоге Гильмутдинову, не в последнюю очередь, говорили в коридорах университета, из-за своей независимости. Фото kai.ru

Почему ректору КНИТУ-КАИ может быть нужно гуманитарное образование

— Есть надежда, что Тимур Алибаев решит, что в наших условиях у инженера должно быть «две ноги». О каких условиях речь? Об условиях терроризма, экстремизма, полной деградации школы, которая ведет борьбу только за оценки ЕГЭ, о существовании «ТикТока», «даркнета», телеграм-каналов, о превращении государственным телевидением Эрнста и Добродеева Великой Отечественной войны в «игрушку-войнушку». Всем инженерам недостаточно быть только «технарями», важно понимать, что они будут потом управлять людьми! А возможности управления людьми, способности к коммуникации и социальному познанию дают гуманитарные предметы. Может быть, Алибаеву тогда на это обратить внимание? Тем более у него гуманитарное образование, — примирительно резюмировал один из наших источников в КАИ.

Геннадий Дегтярев, ныне 83-летний уже профессор кафедры автоматики и управления КНИТУ-КАИ, доктор технических наук, возглавлял тогдашний КНИТУ им. А.Н. Туполева — КАИ в 1987—2007 годах — возможно, в самое тяжелое и сложное время для любого российского вуза. В особенности технического — когда промышленность и образование рухнули практически одновременно, и все приходилось собирать с нуля. Пытаясь сделать так, чтобы чудесным образом еще оставшееся не развалилось окончательно. У пожилого Дегтярева позиция, возможно, поэтому взвешенная. Сам он и его коллеги ждут от Алибаева «хорошего руководства, чего же еще?»:

— Чтобы о нас заботились, о нас думали. Чтобы мы участвовали во всевозможных конкурсах и побеждали. Потому что потребности вуза всегда большие, и нельзя сказать, что сегодня они удовлетворены в полном объеме…Все же у преподавателей очень маленькая зарплата, — невесело заметил экс-ректор и аксакал КАИ. — За все нужно бороться, и надо уметь бороться. Будем надеяться, что новый ректор что-то сумеет сдвинуть в этом плане.

«Нельзя сказать, как это делают некоторые, что кандидатура Алибаева однозначно плохая»

Дегтярев не согласен с позицией некоторых своих коллег, что на руководство именно техническим вузом надо ставить «технаря» и что «гуманитария» «технари» не поймут?

— Ну что значит — не поймут? Его поймут, если он правильно будет рассуждать. Вот большевики-ленинцы были, какое у них было образование? Но за какой бы вопрос они ни брались, они добивались успеха. И в технике, и в экономике, и в социалке. Разным путем, но добивались. Был у нас и генералиссимус Сталин. Говорили, что он необразованный человек. Но он разобрался во всем, прекрасно разбирался во всех видах вооружения, и с ним трудно было даже спорить в этих вопросах. Недавно прочитал, что «недостаточно образованный» Сталин владел в совершенстве, помимо русского и грузинского, еще и английским, немецким и французским языками!

Исходное высшее образование, конечно, важно, считает Дегтярев, но на этом образовательный процесс человека не заканчивается. И если этот человек стремится к чему-то, то может многого достичь. Он обращает внимание на то, что Тимур Алибаев 10 лет руководил Авиастроительным районом, «и при этом старался, и у него было достаточно времени вникнуть в особенности техники, производимой в этом районе, во всех этих могучих производствах, разобраться в особенностях технологий».

— Так что поживем — увидим. По моему мнению, вот так, с ходу, нельзя сказать, как это делают некоторые, что кандидатура Алибаева однозначно плохая, — уверен Геннадий Дегтярев.

«У нас не были объявлены еще выборы ректора, а эту процедуру пока никто не отменил»

Одной из тех, кто считал: на правильный путь вуз может поставить только человек, работающий в КАИ достаточно давно и знающий сильные стороны всех основных сотрудников, была Анна Свирина, директор института инженерной экономики и предпринимательства КНИТУ-КАИ. Как заявляла она «Реальному времени» в феврале, самым подходящим кандидатом на пост ректора КАИ был Лопатин, нынешний проректор вуза: «У человека, который работает в должности проректора, самое большое представление о том, кто на что способен и как кого можно сконфигурировать. Так что лично я поддерживаю кандидатуру Лопатина. Лучшие ректоры КАИ были каистами. Так что хочется попробовать еще раз». Сегодня Анна Свирина не стала как-то комментировать фигуру Тимуру Алибаева, который собственно никакой КАИ вообще не оканчивал, но намекнула, что пока никаких выборов не было, говорить с уверенностью, что он будущий ректор КНИТУ-КАИ, не стоит.

— Я сторонник соблюдения законной процедуры. У нас не были объявлены еще выборы ректора, а эту процедуру пока никто не отменил. Поэтому, ответ на вопрос, чем в первую очередь Алибаев должен заняться, простой — выборами! Замечу также, что кандидатуры Тимура Алибаева нет в списке заявленных кандидатов на пост ректора. Он исполняющий обязанности, и как и.о. он, наверное, должен что-то делать по операционной деятельности университета. Но сейчас есть законная процедура, называется эта процедура «выборы». Собственно, я думаю, главной и первоочередной его обязанностью на ближайшее время будет соблюдение закона.

Почему ушел с поста ректора Альберт Гильмутдинов

Напомним, что теперь уже экс-ректор КНИТУ-КАИ Альберт Гильмутдинов был представлен коллективу вуза в качестве и.о. ректора 20 сентября 2012 года. На посту он сменил печально известного Николая Абрукова, заменить которого просили сами сотрудники вуза (см. об этом выше). В 2013 году прошли новые выборы, и Гильмутдинов после выборов стал ректором уже без приставки «и. о.». Доктор физико-математических наук, профессор и действительный член Академии наук РТ, до прихода в КАИ он возглавлял Министерство образования Татарстана — и многими наблюдателями считался тогда кандидатурой от властей РТ, которым противостояния «группировок» в самом вузе были не нужны (и от которых в казанском Кремле тогда порядочно устали). В 2018 году Гильмутдинова переизбрали на второй срок. Все шло к тому, что он же займет пост главы КНИТУ-КАИ и в третий раз. Тем более что в 2020 году предельный возраст ректоров вуза разрешили увеличить до 70 лет. Так что формально оснований для отставки у Гильмутдинова не было.

— Пятилетний цикл — это очень серьезные обязательства перед коллективом, моим университетом. Мне показалось, что работать ректором до 2026 года — это уже перебор. Поэтому, взвесив все «за» и «против», я принял такое компромиссное для себя решение, — заявил в интервью «Реальному времени» сам Гильмутдинов, который обещал продолжить работу в вузе в качестве завкафедрой лазерных и аддитивных технологий, созданную его же руками.

Университет стоит перед 10-летним этапом реализации программы стратегического академического лидерства, и эту работу должен возглавить уже новый лидер и новая команда, заявил Гильмутдинов на ученом совете КНИТУ-КАИ в феврале 2021 года. Для многих это стало громом среди ясного неба. На заседании ученого совета озвучили список кандидатов на должность ректора, каждый из которых соответствует формальным требованиям. Выборы должны были пройти в апреле. Но, по-видимому, так и не состоялись. Возможно, только пока.



«Реальное время» направило запрос в адрес и.о. ректора КНИТУ-КАИ Тимура Алибаева с просьбой прокомментировать ситуацию и ответить на вопросы, когда в вузе пройдут выборы. Редакция готова предоставить Тимуру Лазовичу возможность высказать свою позицию.