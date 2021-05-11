Минкульт Татарстана: в республике 12 мая будут отменены культурно-зрелищные мероприятия

В пресс-службе Минкульта РТ сообщили, что 11 мая в вечернее время и 12 мая 2021 года во всех подведомственных учреждениях Минкульта РТ будут отменены культурно-зрелищные мероприятия в связи с произошедшей трагедией в казанской гимназии и объявленным 12 мая днем траура в республике.

«О переносе дат и времени мероприятий будет сообщено дополнительно на официальных сайтах и в аккаунтах учреждений в социальных сетях», — отметили в ведомстве.

Сегодня в Казани молодой человек открыл стрельбу в гимназии №175 на улице Файзи — есть пострадавшие. Подробности случившегося читайте в онлайн-трансляции «Реального времени».



Алексей Нечаев