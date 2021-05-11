Росгвардия: юноша, устроивший стрельбу в школе Казани, владел оружием законно

Молодой человек, который устроил стрельбу в школе Казани, в результате которой погибли 8 человек, получил оружие на законных основаниях. Эту информацию подтвердил официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин.

— Мы подтверждаем информацию о том, что задержанный на законных основаниях владел оружием. Оно было выдано в соответствии с действующим законодательством, — приводит ТАСС его слова.

Ранее руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова сообщила, что в Татарстане пройдет комплексная проверка всех владельцев оружия после стрельбы в казанской школе.



«Реальное время» публиковало момент выхода стрелка из дома. На фото видно, что молодой человек держит вещь, похожую на оружие. Как отметил источник интернет-газеты, от дома до школы, где произошла трагедия, ему предстояло дойти за 10 минут.