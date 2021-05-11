Бастрыкин поручил передать уголовное дело по факту стрельбы в Казани в центральный аппарат СК

В Казани после стрельбы в гимназии №175 Следком завел уголовное дело по статье «Убийство» ( ч. 2 ст. 105 УК РФ). Председатель ведомства Александр Бастрыкин поручил передать все материалы дела для дальнейшего тщательного и всестороннего расследования в Главное следственное управление центрального аппарата ведомства.

По предварительной информации, вооруженный юноша ворвался в школу и открыл там стрельбу.

В СК подтвердили данные о том, что нападавший был один. Его задержали, личность злоумышленника установлена: это местный житель 2001 года рождения, передает пресс-служба ведомства.

Также по указанию Бастрыкина на место происшествия направили криминалистов Главного управления криминалистики (Криминалистического центра) ведомства. Сотрудники ГУКа (КЦ) с применением необходимой техники окажут содействие следователям в поиске и фиксации всех следов совершенного преступления. Глава ведомства поручил дать всестороннюю правовую оценку всем обстоятельствам трагедии.

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