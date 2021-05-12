«Ему не будет хорошо ни на этом, ни на том свете»

На Самосыровском мусульманском кладбище похоронили трех 15-летних ребят и учительницу английского языка 26-летнюю Эльвиру Игнатьеву

Фото: Максим Платонов

Сегодня утром на Самосыровском мусульманском кладбище Казани похоронили трех учеников 8 «А» класса, погибших в кровавой бойне на уроке в школе №175. Завернутыми в зеленые покрывала сначала принесли тела 15-летних Эмира Шайхетдинова и Ильзии Нагимуллиной, которые оказались дальними родственниками, а затем 14-летнего Дамира Гайнутдинова. О его гибели бабушка узнала по кроссовкам на фотографии расстрелянных детей, которая была опубликована в родительском чате класса, рассказала в слезах ее младшая сестра Расима Низамова.

Без причитаний

Похороны первых погибших детей проходили на территории 12-й аллеи мусульманской части Самосыровского кладбища по традициям ислама. Согласно им, похороны проводят обычно в день смерти либо на следующий, чтобы как можно быстрее предать тело земле.

Под палящим солнцем сначала по всем мусульманским канонам сидя была прочитана заупокойная молитва перед погребением, а затем вспоминали добродетели покойных. К моменту похорон могилы были выкопаны, и у каждой стоял отец погибшего ребенка в окружении муллы и мужчин-родственников.

Первыми хоронили 15-летних Эмира Шайхетдинова и Ильзию Нагимуллину, которые учились в одной школе и были дальними родственниками

За их спиной с погибшими молча прощались близкие родственницы–женщины. Ни истошных рыданий, ни крика, ни причитаний. Близкие родственники, собравшиеся проститься с детьми, сдерживали горе во время всего поминального обряда. Правда, ни один из отцов не мог говорить. Уходя с места погребения ребенка, они поднимали вверх руки, давая понять — сил больше нет.

Две смерти в большой семье из Буинского района

Первыми хоронили 15-летних Эмира Шайхетдинова и Ильзию Нагимуллину, которые учились в одной школе и были дальними родственниками. Проститься с ними приехали несколько семей из Буинского района Татарстана и даже из Узбекистана. Отец Ильзии в желтой футболке после засыпания могилы слушал суру из Корана вместе с 10-летним племянником, а после завершения чтения раздавал садака пятидесятирублевыми купюрами. У него осталось два сына.

По словам деда Ильзии, о трагедии их семья узнала из интернета

Согласился сказать несколько слов лишь дед Ильзии. Он приехал на похороны из деревни Буинского района. По его словам, о трагедии их семья узнала из интернета. Ему позвонил сын из Казани.



— Сразу не сказали, что погибла Ильзия. Но весь вчерашний день смотрел интернет, — скупо рассказал он. — В последний раз виделись на майские праздники, они приехали в деревню всей большой семьей.



Ильзия училась хорошо, но кем хотела стать, родственник не мог вспомнить.



Его близкие опознали мальчика по кроссовкам на страшной фотографии, которая была опубликована в родительском чате

Дамира Гайнутдинова опознали по кроссовкам

Разговор прервался, потому что принесли тело Дамира Гайнутдинова. Его близкие опознали мальчика по кроссовкам на страшной фотографии, которая была опубликована в родительском чате.



— Он лежал среди трех погибших мальчиков в классе, узнали его по обуви, — рассказала пожилая женщина Расима Низамова, которая приходится младшей сестрой его бабушке.



— Узнала о трагедии из школьного родительского чата моего внука. Сразу отправила SMS-сообщение своей сестре, его прямой бабушке. Она не сразу среагировала, потом позвонила в школу, но никого не пускали. Потом стали присылать в чат фотографии. Я с ее разрешения тоже прислала эту кровавую фотографию. «Можно я пошлю фотографию?» — спросила я. Послала ей. На фото дети лежат на полу в крови. Потом она узнала его по кроссовкам. И тут началось…

Расима Низамова вспомнила, что самое первое тревожное сообщение было в родительском чате. По ее словам, его отправила женщина из соседнего со школой дома. Она писала: «Что творится? Там стреляют? Из окон прыгают. Что это такое?» Никто не понимал, что происходит. «Мой внук учится в другой школе. Я тут же написала своей дочери. Она забрала ребенка из школы, прислала мне его фотографии. По фотографии они поняли, что произошла большая трагедия», — поделилась двоюродная бабушка. Куда попала пуля в Дамира, родственники не знают.

«Я не судья, — ответила Расима Низамова. — Думаю, что это просто одержимость. Больше объяснить не могу. Наверно, его надо лечить»

Завтра будет праздник Ураза, убийца привнес трагедию в мир мусульман

— Какой участи достоин этот человек, который назвал себя богом? — спросили ее журналисты.



— Не могу ничего сказать, я не судья, — ответила Расима Низамова. — Думаю, что это просто одержимость. Больше объяснить не могу. Наверно, его надо лечить. Видно же, что он ненормальный.

Иначе оценивает действия убийцы друг их семьи, приехавший из Узбекистана. Завтра будет праздник Ураза, убийца привнес трагедию в мир мусульман.



— С точки зрения мусульманской религии он очень плохое дело сделал. Ему не будет хорошо ни на этом свете, ни на том, — рассудил родственник.

Чуть позже на кладбище в Самосырово похоронили учительницу английского языка 26-летнюю Эльвиру Игнатьеву, которая спасла жизни многим ученикам.

1 / 28 Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов

Максим Платонов