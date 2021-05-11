В Казань прибыл спецборт МЧС России для эвакуации пострадавших при стрельбе в школе

В аэропорт Казани прибыл медицинский самолет МЧС России для эвакуации пострадавших в результате стрельбы в гимназии. Борт приземлился в столице Татарстана в 15.42.

Медицинский самолет Ил-76 вылетел из подмосковного аэропорта Жуковский. Специальные модули предназначены для перевозки раненых и пострадавших в результате чрезвычайных ситуаций, а также для интенсивной терапии и искусственной вентиляции легких, пишет «РИА Новости».

Ранее стало известно, что спецбортом МЧС прибудут в Казань два федеральных министра: министр просвещения РФ Сергей Кравцов и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.



Все детали трагедии в столице Татарстана — в материале «Реального времени».