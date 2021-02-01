В КНИТУ-КАИ утвердили список кандидатов на должность ректора

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Альберт Гильмутдинов, занимающий пост ректора КНИТУ-КАИ с 2013 года, снял свою кандидатуру на выборах нового руководителя вуза. По его словам, реализацию программы стратегического академического лидерства университета должен возглавить новый лидер и новая команда.

«Мы за эти годы сделали многое, чтобы вернуть величие университета. Я навсегда останусь «КАИстом»! А ректором пусть будет тот, кого изберет коллектив!», — заявил Гильмутдинов. Он поблагодарил за оказанное ему доверие и «высочайшую честь возглавлять этот университет».

Ученый совет КНИТУ-КАИ утвердил четыре кандидатуры, сообщает пресс-служба вуза:

Гайсин Алмаз Фивзатович, заведующий кафедрой технической физики;

Ганиев Махмут Масхутович, директор Набережночелнинского института КФУ;

Лопатин Алексей Александрович, проректор по образовательной деятельности и воспитательной работе;

Юдина Светлана Валентиновна, директор Альметьевского филиала

Напомним, процедура выборов ректора КНИТУ-КАИ стартовала в конце декабря. Конференция трудового коллектива по выборам нового руководителя вуза запланирована на конец апреля 2021 года.

Фото: Максим Платонов (архив)

В ноябре прошлого года Гильмутдинов дал «Реальному времени» интервью, в котором рассказал о влиянии COVID-19 на работу вуза и возврате бюджетных мест на обучение экономике.

Татьяна Демина