Власти Москвы назвали ситуацию с коронавирусом в столице напряженной

Фото: Илья Репин

Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова сообщила, что ситуация с коронавирусом в Москве остается напряженной, цифры не радуют.

«Коронавирус никуда не исчез, ситуация с коронавирусом в городе остается достаточно напряженной, цифры заболеваемости нас не радуют», — цитирует ее «РИА Новости».

Также она отметила, что периодически возможны повышения и понижения заболеваемости, так как коронавирус завтра никуда не уйдет.

За сутки число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России составило 9 462 — это максимум с 20 марта. Общее количество зараженных увеличилось до 4 922 901, сообщили в оперативном штабе РФ.



Алексей Нечаев