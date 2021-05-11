В Казань прибудут министры Мурашко и Кравцов после трагедии в гимназии №175

В Казань после трагедии в школе №175 прибудут министр просвещения РФ Сергей Кравцов и министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Сегодня Владимир Путин заслушал доклад главы ФСБ Александра Бортникова, а также переговорил по телефону с главой правительства Михаилом Мишустиным, вице-премьером Татьяной Голиковой и главой МЧС Евгением Зиничевым.

В разговоре с Мишустиным и Голиковой было принято решение, что Кравцов и Мурашко вылетят в Казань на самолете МЧС. На его борту находятся медики, психологи, необходимое медицинское оборудование, пишет «Интерфакс».

Следком ранее завел уголовное дело по статье «Убийство» ( ч. 2 ст. 105 УК РФ). Дело передано в Центральный аппарат ведомства.



Татьяна Леухина