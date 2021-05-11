МВД Татарстана опровергло информацию о двух нападавших на школу

Информация о втором нападавшем на школу — неверная. Об этом заявили в МВД по Татарстану.

Полицейские проверяют и такую версию, что у нападавшего было двое сообщников. У преступников было взрывное устройство и автоматическое оружие.

Ранее СМИ сообщали, что нападавших на школу в Казани было двое, одного удалось задержать, второго ликвидировали, пишет E1.RU.

После стрельбы в казанской школе МВД ввело режим контртеррористической операции. Последние данные об инциденте — в онлайн-трансляции «Реального времени».



Татьяна Леухина