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МВД Татарстана опровергло информацию о двух нападавших на школу

11:50, 11.05.2021
МВД Татарстана опровергло информацию о двух нападавших на школу
Фото: realnoevremya.ru (архив)

Информация о втором нападавшем на школу — неверная. Об этом заявили в МВД по Татарстану.

Полицейские проверяют и такую версию, что у нападавшего было двое сообщников. У преступников было взрывное устройство и автоматическое оружие.

Ранее СМИ сообщали, что нападавших на школу в Казани было двое, одного удалось задержать, второго ликвидировали, пишет E1.RU.

После стрельбы в казанской школе МВД ввело режим контртеррористической операции. Последние данные об инциденте — в онлайн-трансляции «Реального времени».

Татьяна Леухина
Происшествия Татарстан
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