Казанский стрелок согласился пойти под арест

Казанского стрелка Ильназа Галявиева, устроившего вчера стрельбу в гимназии №175, суд заключил под стражу на два месяца, до 11 июля. Об этом сообщает корреспондент «Реального времени» из зала Советского райсуда.

В судебном процессе по избранию меры пресечения принимал участие заместитель прокурора РТ Алексей Заика. Прокуратура поддержала ходатайство следователя об аресте Галявиева.

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По данным СК, Галявиев совершил в школе не менее 17 выстрелов. Подсудимому предъявили обвинение по пунктам а, в, ч. 2 статьи 105 УК РФ. Ему грозит срок вплоть до пожизненного заключения.

В «клетке» для подсудимых с Галявиевым находились трое полицейских. Сам он был невозмутим и спокоен. На вопросы журналистов не отвечал.

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В преступлении Галявиев признался и против заключения в СИЗО не возражал. Суду сообщил, что у него нет никаких серьезных заболеваний.

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Защита учла степень тяжести преступления и отсутствие возражений со стороны Галявиева и одобрила заключение под стражу. Сам Галявиев заявил: «Со всем согласен».

Как объяснил судья, мера пресечения — заключение под стражу — избрана, так как Галявиев может дальше заниматься преступной деятельностью. Сам Галявиев никак не отреагировал на арест.

Напомним, 19-летний стрелок Ильназ Галявиев называл себя «богом». Утром 11 мая он создал телеграм-канал, в котором писал о намерении убить людей и застрелиться, к этому же он призывал и читателей, после чего отправился с оружием в казанскую школу. В течение пары часов после трагедии этот канал заблокировала администрация мессенджера. В школу он также пришел в маске с надписью «бог». В Сети появилось видео допроса Галявиева — на нем стрелок заявляет силовикам: два месяца назад он осознал себя «богом» и начал всех ненавидеть. Позже стало известно, что в прошлом году ему диагностировали заболевание головного мозга. С начала года близкие отмечали агрессивность и вспыльчивость в его поведении.



Ольга Плешкова