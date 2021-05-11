Вахтера казанской гимназии, где произошла трагедия, представят к награде

Руководство Татарстана намерено представить к награде вахтера гимназии №175, в которой произошло нападение на людей с применением огнестрельного оружия. Об этом сообщил в своем telegram-канале глава Комитета Госдумы по информационной политике Александр Хинштейн.

Отмечается, что она была первой на пути у преступника и успела нажать тревожную кнопку, вызвав Росгвардию.

Сегодня в Казани 19-летний Ильназ Галявиев открыл стрельбу в гимназии №175 на улице Файзи — есть пострадавшие. Подробности читайте в онлайн-трансляции «Реального времени».



Алексей Нечаев