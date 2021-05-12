Исполняющим обязанности ректора КНИТУ-КАИ назначили Тимура Алибаева

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Исполняющим обязанности ректора КНИТУ-КАИ назначили Тимура Алибаева, до этого возглавлявшего администрацию Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани, сообщает Telegram-канал «Аппаратная».



Алибаев будет исполнять обязанности руководителя вуза до утверждения ректора в установленном порядке.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Тимур Алибаев родился в Башкирской АССР, в 1987 году переехал в Казань. Здесь он окончил исторический факультет КГУ. На госслужбу поступил в 1995-м, работал заместителем председателя комитета по делам детей и молодежи, главным референтом сектора межнациональных отношений отдела по связям с общественностью аппарата президента РТ, первым заместителем главы администрации Кировского района Казани, заместителем гендиректора Казанского порохового завода.

С 2007 по 2010 был главой администрации Ново-Савиновского района Казани, а с декабря 2010 года — главой администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов столицы Татарстана.

1 февраля Альберт Гильмутдинов, занимающий пост ректора КНИТУ-КАИ с 2013 года, снял свою кандидатуру на выборах нового руководителя вуза.

Маргарита Головатенко