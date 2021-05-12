Новости общества

13:38 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Исполняющим обязанности ректора КНИТУ-КАИ назначили Тимура Алибаева

09:34, 12.05.2021 3
Исполняющим обязанности ректора КНИТУ-КАИ назначили Тимура Алибаева
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Исполняющим обязанности ректора КНИТУ-КАИ назначили Тимура Алибаева, до этого возглавлявшего администрацию Авиастроительного и Ново-Савиновского районов Казани, сообщает Telegram-канал «Аппаратная».

Алибаев будет исполнять обязанности руководителя вуза до утверждения ректора в установленном порядке.

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Тимур Алибаев родился в Башкирской АССР, в 1987 году переехал в Казань. Здесь он окончил исторический факультет КГУ. На госслужбу поступил в 1995-м, работал заместителем председателя комитета по делам детей и молодежи, главным референтом сектора межнациональных отношений отдела по связям с общественностью аппарата президента РТ, первым заместителем главы администрации Кировского района Казани, заместителем гендиректора Казанского порохового завода.

С 2007 по 2010 был главой администрации Ново-Савиновского района Казани, а с декабря 2010 года — главой администрации Авиастроительного и Ново-Савиновского районов столицы Татарстана.

1 февраля Альберт Гильмутдинов, занимающий пост ректора КНИТУ-КАИ с 2013 года, снял свою кандидатуру на выборах нового руководителя вуза.

Маргарита Головатенко
ОбществоВластьОбразование Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 12 май
    Кошмар, в такие ранее авторитетные ВУЗы, назначают аулдашей.
    Ответить
  • Анонимно 12 май
    Абалдеть, где авиация, а где Алибаев.
    Биография прям таки ученого и преподавателя.
    Ответить
  • Анонимно 12 май
    Просто казначей.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Новости партнеров

Читайте также