После трагедии в казанской гимназии семьям погибших выплатят по 1 млн рублей
В Казани состоялось заседание антитеррористической комиссии РТ. По ее решению семьям погибших выплатят по 1 млн рублей, 400 тысяч рублей — людям, получившим ранения тяжелой и средней тяжести, 200 тысяч — легкой степени. Об этом сообщила пресс-служба президента РТ.
Также подведены следующие итоги:
- 8 погибших (7 детей, 1 учитель). 21 пострадавший (18 детей, 3 взрослых);
- все учебные учреждения республики по поручению президента будут проверены. Усилены меры безопасности. Завтра, 12 мая, школы Казани работать не будут;
- 12 мая объявлено днем траура в республике;
- дано поручение провести комплексную проверку всех владельцев оружия на территории Татарстана.
Подробности случившегося читайте в онлайн-трансляции «Реального времени».ОбществоПроисшествия Татарстан
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