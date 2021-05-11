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После трагедии в казанской гимназии семьям погибших выплатят по 1 млн рублей

14:03, 11.05.2021
После трагедии в казанской гимназии семьям погибших выплатят по 1 млн рублей
Фото: realnoevremya.ru

В Казани состоялось заседание антитеррористической комиссии РТ. По ее решению семьям погибших выплатят по 1 млн рублей, 400 тысяч рублей — людям, получившим ранения тяжелой и средней тяжести, 200 тысяч — легкой степени. Об этом сообщила пресс-служба президента РТ.

Также подведены следующие итоги:

  • 8 погибших (7 детей, 1 учитель). 21 пострадавший (18 детей, 3 взрослых);
  • все учебные учреждения республики по поручению президента будут проверены. Усилены меры безопасности. Завтра, 12 мая, школы Казани работать не будут;
  • 12 мая объявлено днем траура в республике;
  • дано поручение провести комплексную проверку всех владельцев оружия на территории Татарстана.

Подробности случившегося читайте в онлайн-трансляции «Реального времени».

ОбществоПроисшествия Татарстан
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