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Количество жертв при стрельбе в казанской школе увеличилось до девяти

15:18, 11.05.2021 3
Количество жертв при стрельбе в казанской школе увеличилось до девяти
Фото: realnoevremya.ru

Количество жертв при стрельбе в казанской школе увеличилось до девяти. Об этом сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов.

По его словам, погиб один из взрослых пострадавших.

«Мы потеряли еще одну женщину, одного работника. В целом потеряли девять человек. 18 детей находятся в ДРКБ, к сожалению, есть с огнестрельными ранениями, переломами, ушибами. Кроме этого, двое взрослых находятся в седьмой больнице, один — в РКБ с огнестрельным ранение. Мы ожидаем борт из Москвы, при необходимости будет оказана поддержка федеральными медцентрами», — сказал Минниханов.

Ранее сообщалось о восьми погибших и 21 пострадавшем.

Ольга Плешкова
Общество Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 11 май
    В Татарстане нет спецов по огнестрелам? Все из Москвы? Вы шутите?
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  • Анонимно 11 май
    После такого чп точно должен уйти в отставку.
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  • Анонимно 11 май
    Выражаю соболезнование родным и близким. Для нас это тоже трагедия. Скорбим вместе с Вами. Это Ужас. Дети.... самые беззащитные, оружие было направлено против детей. Ублюдок целенаправленно туда шел. Он шел убивать беззащитных. На пути убийцы встали взрослые люди. Я горжусь что есть у нас люди которые могут встать на пути смерти и не допустить трагедию. Это шок. Наших детей уже как в Америке отстреливают. я "ЗА" запрет продажи оружия и самое главное- верните смертную казнь расстрельными группами в СИЗО. В Советском Союзе на детей не нападали с оружием. Каждая ассоциальная "гнида" должна знать - за нападение на ребенка с оружием - смертная казнь , никаких судебных экспертиз, пожизненных заключений, судов присяжных - сразу пулю в голову. Чтобы каждая мразь знала что жизнь его стоит как стоит пуля, которая вылетит ему в голову.
    Наши власти должны сделать всё возможное чтобы не допустить повторения. У меня вопросы: 1. убийца зашел в школу в 9-19 ч. полиция прибыла в 9-33 ч. Полиция ехала 14 минут? 14 минут - НЕ МНОГО ЛИ? стрельба в школе, нажата КТС, полиция через 14 минут прибыла? ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ ДОЛГО!!!!!!! Вопрос второй: убийца сдался сам, видели мы видео, почему эвакуацию проводили по пожарным лестницам, убийцы в школе уже не было а детей через окна эвакуировали, не было ни какой координации в действиях, - был ХАОС! не отработаны действия оперативных служб. МНОГО и МНОГО вопросов..... страшнее смерти детей ничего нет. Психиатра и кто продал оружия тоже под суд. как можно было продать справку психиатру? как продали оружие? 19 лет ему - ну как? это мог остановить психиатр, это мог остановить продавец оружия. УЖАС.....
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