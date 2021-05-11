Количество жертв при стрельбе в казанской школе увеличилось до девяти
Количество жертв при стрельбе в казанской школе увеличилось до девяти. Об этом сообщил президент Татарстана Рустам Минниханов.
По его словам, погиб один из взрослых пострадавших.
«Мы потеряли еще одну женщину, одного работника. В целом потеряли девять человек. 18 детей находятся в ДРКБ, к сожалению, есть с огнестрельными ранениями, переломами, ушибами. Кроме этого, двое взрослых находятся в седьмой больнице, один — в РКБ с огнестрельным ранение. Мы ожидаем борт из Москвы, при необходимости будет оказана поддержка федеральными медцентрами», — сказал Минниханов.
Ранее сообщалось о восьми погибших и 21 пострадавшем.
комментарии
Наши власти должны сделать всё возможное чтобы не допустить повторения. У меня вопросы: 1. убийца зашел в школу в 9-19 ч. полиция прибыла в 9-33 ч. Полиция ехала 14 минут? 14 минут - НЕ МНОГО ЛИ? стрельба в школе, нажата КТС, полиция через 14 минут прибыла? ОЧЕНЬ И ОЧЕНЬ ДОЛГО!!!!!!! Вопрос второй: убийца сдался сам, видели мы видео, почему эвакуацию проводили по пожарным лестницам, убийцы в школе уже не было а детей через окна эвакуировали, не было ни какой координации в действиях, - был ХАОС! не отработаны действия оперативных служб. МНОГО и МНОГО вопросов..... страшнее смерти детей ничего нет. Психиатра и кто продал оружия тоже под суд. как можно было продать справку психиатру? как продали оружие? 19 лет ему - ну как? это мог остановить психиатр, это мог остановить продавец оружия. УЖАС.....