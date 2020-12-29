Антикоррупционные итоги-2020: громкие аресты и мягкие приговоры

Топ-10 резонансных дел силовиков и госслужащих в Татарстане

Неприкасаемых почти не осталось, но прекращение дел с назначением судебного штрафа в Татарстане становится все популярнее. В 2020-м статус фигурантов уголовных дел в республике получили два заместителя министра — в МЧС и Минспорта, под суд отправили бывших сити-менеджера Болгара и главу исполкома Базарных Матак, зато прекратили преследование экс-руководителей управлений образования и здравоохранения Казани. О резонансных делах и коррупционных ноу-хау — в материале «Реального времени».

Бывшему зампрокурора Нурлата предъявили взятки на миллион Новый поворот произошел в деле 31-летнего Евгения Сергеева, бывшего заместителя прокурора Нурлата. В октябре он был задержан по подозрению в посредничестве одной взятке, а к декабрю сотрудники 3-го отдела Следкома по РТ предъявили обвинения уже по 14 фактам, причем не передачи, а получения незаконных вознаграждений на суммы от 30 тысяч рублей.





Общий размер взяток экс-силовика, как уверяют источники «Реального времени», на данный момент оценивается в 1 млн 150 тысяч рублей. Причем три эпизода связаны с личностью одного нурлатского врача-психиатра, которого трижды ловили на мелких взятках за выдачу справок об инвалидности и каждый раз в суде наказывали лишь штрафами. За лояльность гособвинения, по данным силовиков, фигурант два раза отдавал по 100 тысяч, а в третий лишь 70 тысяч. Видимо, заслужил скидку, как «постоянный клиент».



На старте расследования Сергеев написал явку с повинной по шести эпизодам, но предложил квалифицировать его действия как мошенничество. Уверял, что просто угадывал результат процессов и никоим образом не способствовал смягчению наказания. Статус посредника в том же уголовном деле получил теперь уже бывший водитель нурлатской прокуратуры Сергей Яманов. На днях казанский суд продлил обоим домашний арест до 21 февраля 2021 года. Обвинялся в аферах на 140 млн — получил штраф за фальсификацию Мягким приговором закончился скандал с распродажей за бесценок имущества «Балтасинской сельхозтехники» (далее БСХТ) и последующим оформлением ее в собственность бывшего гендиректора Рафаэля Фартовича Габдрахманова — по решениям судов. Его обвиняли в аферах с ущербом для госказны в 141,5 млн рублей, а также предоставлении в районный и арбитражный суды подложных договоров о личной покупке данного имущества.



Судили свата бывшего главы Балтасей Марата Зарипова (сын Габдрахманова женат на его дочке) в Арске в надежде на большую объективность. Результат вызвал недоумение у экс-работников обанкротившейся БСХТ — уголовный штраф в 130 тысяч рублей и освобождение от него за истечением срока давности. Суд посчитал излишними три тяжких эпизода мошенничества (с максимальной санкцией до 10 лет лишения свободы), усмотрев в его действиях лишь фальсификацию доказательств для гражданских судов, на основе которых было произведено отчуждение имущества.



Этим же приговором Арский суд снял арест со спорного имущества. И гособвинитель, что просил для Габдрахманова посадки на 6 лет в прениях, почему-то не стал подавать апелляцию. Зато теперь готовит гражданский иск. На следствии обвиняемый частично признавал вину лишь в подделке подписей и печатей на договорах, в суде все отрицал. Экс-глава Балтасинского района прошел по делу свидетелем.





Автор приговора Габдрахманову на днях отпустил из-под ареста двух фигуранток резонансного сабинского дела. Под Новый год из СИЗО вышла уволенная из МВД после задержания с поличным инспектор по вопросам миграции Гульсина Сабирова, ее обвиняют в получении взятки 560 тысяч рублей, злоупотреблении полномочиями и подстрекательстве к фиктивной постановке иностранца на учет. А от домашнего ареста освобождена ее подруга Фаима Шукурова, обвиняемая в посредничестве взятки. Нюанс в том, что столь внезапное изменение меры пресечения произошло на этапе, когда Верховный суд РТ уже постановил передать дело Сабировой-Шукуровой из Сабинского в Арский суд для рассмотрения по существу, но до Арского суда материалы еще не дошли.



В прокуратуре РТ считают необоснованным столь кардинальное изменение меры пресечения и намерены его обжаловать. Адвокат Сабировой Мидхат Курманов считает, что доказательств вины его клиентки в деле нет и взяткой за освобождение от административного штрафа за нарушение миграционного законодательства силовики ошибочно считают возврат долга. Арабские каникулы и раскаявшаяся директриса Прекращением уголовного преследования закончился вояж в Арабские Эмираты для руководителей элитной казанской гимназии №19. В декабре 2019-го прокурор Татарстана на антикоррупционном заседании в Казанском Кремле раскритиковал деятельность школьных «бизнес-центров по выколачиванию денег с родителей». Также Илдус Нафиков озвучил годовой оборот внебюджета в гимназии №19 — более 50 млн рублей, из которых администрации ежемесячно начислялось «более 100 тысяч рублей каждому». А еще засветил «корпоративный выезд» педагогов в ОАЭ в марте 2019-го.



В феврале 2020-го по той командировке Следком по РТ возбудил уголовное дело о превышении полномочий и растрате. Под подозрение попали «неустановленные» руководители гимназии, хотя в списке командированных в Дубай были директор и четыре его зама. Официальным поводом визита был важный международный форум Global Education & Skills Forum, но он проходил 22-24 марта, а казанцы пробыли на три дня дольше — жили в четырехзвездочном отеле Aloft Palm Jumerian, причем каждый в двухместном номере. В итоге на поездку ВИП-педагогов ушло 530 тысяч рублей. Следователи установили, что деньги были внебюджетными, а расходы согласованными и закрыли дело «неустановленных».



А вот дело пойманной на взятке в июле 2020-го директрисы школы №167 Казани в ноябре прекратил Советский райсуд Казани. После задержания Лилия Хасанова покаялась и полностью признала вину в получении семи взяток 10-25 тысяч рублей за прием первоклашек не по прописке. Местом преступления стал ее же служебный кабинет, периодом — всего одна неделя лета.





В суде Хасанова сначала поддержала рассмотрение своего дела в особом порядке, а потом попросила прекратить его. И суд прекратил, назначив расплакавшейся директрисе судебный штраф в 100 тысяч — на 5 тысяч меньше полученных ею взяток. Так что в отсутствие судимости она может вернуться к работе в учебное заведение. Если с решением райсуда согласится и Верховный суд РТ — гособвинителем подано апелляционное определение. «Амнистия» для главного педагога Казани В Казани освобожден от домашнего ареста и уголовного преследования бывший начальник управления образования Казани Ильнар Хидиятов. На скамью подсудимых по делу о странных поставках металлодетекторов и холодильников в школы и детсады отправятся лишь двое предпринимателей, утверждают источники «Реального времени».



Еще в августе в итоговом обвинении Хидиятову фигурировали пять взяток на общую сумму 3,5 млн рублей. Следователи полагали, что деньги в размере 10% от цены контракта он получал в 2016-2019 годах за содействие в заключении договоров без конкурса с фирмами «Новотех», «Омега» и «ТК «Кельт», аффилированными с бизнесменами Анваром Мурсюкаевым и Фанисом Юсуповым. Последним предъявляют хищения бюджетных средств путем мошенничества на 27 млн рублей по четырем контрактам, а ранее вменяли еще и дачу взяток.





Как выяснило «Реальное время», в ноябре, уже на этапе ознакомления с материалами дела силовики переквалифицировали обвинение Хидиятову со статьи 290 статью 293 УК РФ (халатность). Поскольку решили — взяток не было, а была преступная халатность чиновника, не проконтролировавшего контрактные процедуры. А далее уголовное преследование ВИП-педагога прекратили за истечением срока давности. Напомним, претензии во взятках Хидиятов не признавал с первых дней, а вот против закрытия дела по халатности почему-то не возражал. Хотя применение срока давности не дает права на реабилитацию.



Под домашним арестом чиновник провел больше года, с работу уволился еще до задержания. Посадка бывшего ректора КНИТУ-КХТИ Двухлетний судебный процесс по делу о хищениях в казанском вузе завершился обвинительным приговором всем пяти фигурантам. Их признали виновными в уводе средств по госконтракту Минпромторга на разработку «пластиковой брони» и пожертвований ПАО «Газпром». Под стражу в зале суда взяли лишь бывшего ректора КНИТУ-КХТИ Германа Дьяконова. 7 августа Вахитовский райсуд Казани снял с него статус создателя орггруппы, но признал виновным по всем 10 эпизодам мошенничества и постановил отправить в колонию общего режима на 7,5 года.





Такой же срок, но по совокупности с неотбытым наказанием по своему приговору 2015-го года получил бывший проректор по науке Ильдар Абдуллин. Правда, уже в декабре он вышел на свободу ввиду полного отбытия срока, причем еще до вступления приговора в законную силу. Такое решение по замене меры пресечения осужденному вынес Верховный суд Татарстана. Отбыть срок аж по двум приговорам Абдуллину удалось тому, что после посадки по первому делу об уводе 28 млн рублей по контрактам на поставку оборудования его арестовали по второму. В итоге в период следствия и суда он находился в СИЗО, где один день содержания засчитывается за полтора дня колонии общего режима, согласно закону о зачете сроков.



Еще трое фигурантов дела КНИТУ-КХТИ получили условные сроки, при этом двух частично оправдали. Кроме того, райсуд сократил размер ущерба с 64 до 46 млн рублей, в том числе за счет зарплаты реальным исполнителям госконтракта. Следователи и ее считали похищенной. Хотя контракт числится давно исполненным и у министерства-заказчика претензий нет.



Дьяконов оспаривает приговор, требуя оправдания. Такую же позицию занимают условно осужденные декан факультета технологии переработки каучуков Валентина Шкодич и завлабораторией кафедры плазмохимических и нанотехнологий высокомолекулярных материалов КХТИ Лилия Джанбекова. Нюанс в том, что приговор заключившему досудебное соглашение по этому же делу экс-проректору по учебно-воспитательной работе Александру Кочневу не спешат выносить в ожидании результатов апелляции. А ведь Кочнев на следствии дал подробные показания о неоднократной передаче похищенных денег на «откаты» в Москву, но эти слова приговором по основному делу КХТИ были отвергнуты.



Тем временем Следком завершает следствие по третьему делу КНИТУ-КХТИ в отношении еще одного бывшего ректора Сергея Юшко. Дьяконовы допрошены как свидетели. Болезни здравоохранения Почти безболезненно для бывшего главы горздрава Казани закончилось его уголовное преследование за злоупотребление полномочиями с подарками своей жене за казенный счет — всего на 2,7 млн рублей. В ходе следствия Васил Зиатдинов полностью признал вину в том, что на протяжении пяти лет оплачивал из бюджета аренду сначала 40, а затем 90 квадратных метров за клинику своей жены «Медцентр Остеопат» в здании на улице Сеченова, 17. В том же здании размещается и Центр гигиены и эпидемиологии РТ, которым до 2019-го рулил Зиатдинов. Как установили сотрудники Следкома, чиновник убедил арендодателя, что между бюджетным Центром и «Остеопатом» существуют некие взаимозачеты и предложил включать плату с аренду частной клиники в платежки госучреждения.





Когда эту «семейную» бухгалтерию летом 2020-го вскрыли силовики, подозреваемый тут же возместил ущерб бюджету. В итоге в августе Советский райсуд Казани ушло ходатайство о прекращении его уголовного дела с назначением штрафа, суд ограничился суммой в 30 тысяч рублей, покаявшийся ВИП-врач остался не судимым и сохранил пост директора Казанского НИИ эпидемиологии и микробиологии в структуре Роспотребнадзора. А еще он остался главным внештатным остеопатом Минздрава Татарстана профессором КГМА и врачом частного центра «Остеопат».



Тем временем в Лениногорске вынесли приговор по делу о недоремонте детской поликлиники. На бумаге объект сдан в эксплуатацию почти 2 года назад, на деле — не открыт до сих пор ввиду множества недоделок. За злоупотребление полномочиями с уводом со стройки 4 млн рублей ради приобретения Volkswagen Touаreg признался гендиректор фирмы-субподрядчика МПП «Мастер-Строй» Хамит Хасанов и был приговорен к уголовному штрафу 200 тысяч рублей. Дело чиновника ГИСУ, подмахнувшего акты выполненных работ без проверки, до суда пока не дошло. За что в Челнах посадили главного гаишника Кирова В августе в Набережных Челнах огласили приговор по коррупционному делу о мошенничестве на 837 млн рублей с реализацией 279 грузовиков на базе шасси КАМАЗ с липовыми паспортами о соответствии экологическому классу Евро-4. Под стражу в зале суда взяли троих — владельцев челнинской компании «РенБизнесАвто» Рафиля и Рената Габделхаковых (оба получили по 4 года колонии общего режима), а также экс-руководителя управления ГИБДД Кировской области Александра Плотникова (2,5 года колонии). Бизнесменов признали виновных в афере, а высокопоставленного силовика в содействии им с незаконной регистрацией авто и в превышении полномочий. Два бывших подчиненных Плотникова отделались условными сроками.



В ходе судебного процесса прокуроры отказалась от претензий в части организации преступного сообщества и участия в нем, а после приговора подали апелляционное представление, требуя ужесточить наказание фигурантам. Однако позже это представление было отозвано. Так что на данный момент приговор оспаривает лишь защита. Дело «Ренбизнесавто» расследовалось в Следкоме по Кировской области с 2017 года. Причем, в ходе следствия были задержаны две группы «решал», обещавших обвиняемым прекращение преследование за взятки в 40 и 100 млн рублей.





Источник «Реального времени» из числа дилеров автопрома поделился информацией о том, что грузовики с липовыми паспортами «Евро-4" были востребованы в Сибири и на Урале, а преследование фальсификаторов обернулось спадом продаж для отечественного автопрома к выгоде китайцев. «Черный список» утративших доверие пополнили четыре татарстанца Федеральный реестр уволенных по утрате доверия в 2020-м году пополнили четыре татарстанца. В январе работу потеряла главный специалист-эксперт миграционного отдела УВД Нижнекамска Юлия Еремина. Сейчас ее судят по обвинению в злоупотреблении полномочиями и регулярном получении взяток 0,5—15 тыс. рублей от работодателя иностранцев и лиц без гражданства. Еремина вину не признает. В феврале уволили старшего инспектора спецбатальона ДПС ГИБДД МВД по РТ Ильназа Ахметзянова. На тот момент он уже находился под стражей по обвинению в посредничестве взяткам на 8,5 млн рублей, из которых часть, по версии следствия, передавались в 2017 году интересах теперь уже бывшей мировой судьи Казани Эльмиры Зиганшиной.



Зиганшина написала явку с повинной, что за 5 млн рублей надеялась решить вопрос с не привлечением к уголовной ответственности по другому коррупционному делу. Однако деньги не помогли — Верховный суд РТ признал ее виновной в покушении на посредничество взятке 510 тысяч рублей (деньги передавались взяткодателем за нужное решение апелляционной инстанции) и отправил за решетку на 4 года. В январе 2020-го приговор вступил в силу. А в ноябре Высшая квалифколлегия судей РФ дала добро на возбуждение против этой осужденной и лишенной статуса экс-судьи дела о даче взятке. Впрочем, ввиду явки с повинной преследование покаявшейся по этому делу будет прекращено.





В марте по представлению прокуратуры Татарстана реготделение Фонда соцстраха покинул Сергей Ковылин, бывший замначальника отдела организации закупок для госнужд. Проверяющие уличили его в получении беспроцентного займа от фирмы-поставщика технических средств реабилитации инвалидов по контракту с ФСС.



В мае с муниципальной службы вылетел Рашит Мусин, бывший руководитель исполкома Базарно-Матакского поселения Алькеевского района республики. В его семейной декларации нашли пробелы в виде девяти забытых счетов, трех авто, участка в 57 га и дохода с места работы. Впрочем, на этом проблемы Мусина не закончились — на днях в Алькеевский райсуд поступило его уголовное дело по двум эпизодам растраты, а вскоре в том же суде ожидается приговор по его же делу о превышении полномочий в сфере распределения муниципального жилья в обход нуждающихся. На старте расследования силовики сообщали, что в 2014-м глава РИК заключил договор соцнайма с человеком, который малоимущим и нуждающимся не числился и вообще в момент подписания договора находился в колонии за разбой.



Всего с 2018 года в федеральный «черный список» уволенных нарушителей антикоррупционного законодательства попали 22 жителя республики. 10 из них вышли из доверия во время работы в МВД, шестеро были депутатами, двое — сотрудниками ФСИН. «Распродажа» в Казанском танковом училище В Казани сотрудники ФСБ и военные следователи пресекли преступный конвейер в Казанском танковом училище, выпускники которого и их родители платили от 80 до 170 тысяч рублей за выбор места будущей службы. При том, что подобное распределение проводится на основе рейтинга новоиспеченных офицеров-танкистов и строго по приказу министра обороны РФ Сергея Шойгу.



В марте на скамью подсудимых Казанского гарнизонного суда отправились бывший замначальника училища, полковник Азат Минибаев и экс-врио начальника отдела кадров училища, капитан Рустем Хайбуллин. Их обвиняли в трех мошенничествах с получением средств за отправку в Чечню и неотправку в Читу, а еще в получении взятки 70 тысяч рублей за помощь со сдачей экзамена по физподготовке желающим служить в танковом училище по контракту.



В ходе судебного следствия с подачи прокуратуры потерпевших лишили этого статуса, ведь деньги они передавали за заведомо незаконные действия. Эпизод взятки гособвинитель просил квалифицировать как мошенничество, а Хайбуллина признать лишь пособником этих преступлений. А еще просил лишить подсудимых воинских званий, а полковника Минибаева еще и Ордена Почета, а также медали Ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени — за участие в военных операциях в Сирии. «Искренне и на коленях прошу прощения у общества и государства», — выступил в прениях бывший замначальника училища.





Суд ни званий, ни наград лишать не стал, но наказал офицера Минибаева 2,5 года колонии общего режима со штрафом в 120 тысяч рублей, а Хайбуллина — 1,5 года колонии-поселения со штрафом в 100 тысяч рублей. Приговор пока в силу не вступил. Обвинения офицерам МВД, МЧС и УФСИН В октябре в Бавлах начался суд над замначальника райотдела полиции, подполковником Алмазом Шакировым, бывшим следователем Ильнуром Назмутдиновым и бывшему опером угрозыска Фанисом Салаватовым. В итоговом обвинении по семи эпизодам преступлений фигурируют и превышение полномочий, и понуждение свидетеля к даче ложных показаний, и подделка постановления следователя об отказе в возбуждении дела. А еще — взятки в 160 тысяч рублей за снятие пропавшего после двойного убийства автомобиля с розыска и не привлечение покупателя авто к уголовной ответственности.



Вину офицеры не признают. Все эпизоды коррупционного дела связаны с расследованием двойного убийства 2016-м году, в котором, не без участия обвиняемые, изначально заподозрили соседа убитых. Хотя с первых дней располагали информацией о пропаже со двора покойных их иномарки и о том, что ранее в их доме проживали сводные братья из Башкирии. Статус подозреваемых, а позже и подсудимых они получили лишь после того, как невиновный год провел в СИЗО, а прокуратура трижды заблокировала отправку его дела в суд. Поскольку кроме первоначального признания не вполне здорового соседа, доказательств его причастности не было. Напротив, на одежде «убийцы» и выданных добровольно «орудиях преступления» отсутствовали следы крови, даже на обухе топора, хотя в доме жертв кровь осталась даже на потолке.





Вообще 2020-й оказался богат на коррупционные дела силовиков — по подозрению во взятках на десятки миллионов арестовали начальника казанского отдела полиции «Сафиуллина», полковника Алексея Ершова. В получении мзды за пронос мобильников обвинили другого полковника — начальника исправительной колонии №5 Малика Хуснетдинова. Ну а делом полковника в отставке Ильхама Насибуллина, бывшего замглавы МЧС Татарстана теперь занимаются московские следователи. В марте его арестовали, заподозрив в злоупотреблении полномочиями путем покровительства аффилированной с руководством ведомства фирме «ОДС РТ». Эта компания, по версии следствия, получала деньги за услуги, оказанные сотрудниками государственной Поисково-спасательной службе в структуре МЧС, причем услуги этих нефтяным предприятиям республики еще и навязывали. Ущерб оценен в 162 млн рублей, до суда дело пока не дошло.



Заметим, самым жестким приговором по коррупции в уходящем 2020-м стало пока еще не вступившее решение суда о 7,5 годах колонии для Дьяконова, а также посадка на 6 лет нижнекамского инспектора Ростехнадзора Натальи Орел за 12 взяток от 20 до 150 тысяч рублей — за освобождение от ответственности за нарушения в сфере строительно-монтажных работ. Таким же сроком в Казани наказали подполковников МВД Романа Пахомова и Евгения Рафикова, первого за посредничество взятке в 100 тысяч долларов, второго — за покушение на мошенничество, поскольку суд установил — Рафиков собирался присвоить деньги взяткодателей из числа подозреваемых в «обнале», зная, что их дело будет прекращено следователями.

Также в уходящем году суд по инициативе гособвинения вернул следователям дело бывшего мэра Бугульмы Ильдуса Касымова, обвиненного во взятке 2,7 млн рублей.

следователям дело бывшего мэра Бугульмы Ильдуса Касымова, обвиненного во взятке 2,7 млн рублей. Экс-глава ПИЗО Менделеевского района Юрий Никитин получил 4 года лишения свободы условно за аферы с отчуждением муниципальных участках на берегах Камы и Ика, в том числе в пользу своих родственников.

4 года лишения свободы условно за аферы с отчуждением муниципальных участках на берегах Камы и Ика, в том числе в пользу своих родственников. Бывшему главе Минэкологии Татарстана Агляму Садретдинову наряду с подстрекательством к убийству вменили взятки 2000-х годов.

наряду с подстрекательством к убийству вменили взятки 2000-х годов. Действующего замминистра спорта РТ Алмаза Мингулова и двух его подчиненных заподозрили в злоупотреблении полномочиями на 7 млн рублей при закупке ледовых машин.