Над Татарстаном сбили БПЛА

Точное количество не уточняется

В течение дня, в период с 08:00 мск до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 47 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны.

Точное количество уничтоженных беспилотников не называется.

БПЛА сбили над территориями Белгородской, Курской, Кировской, Оренбургской, Ленинградской областей, Пермского края, Республики Татарстан и Ханты-Мансийского автономного округа.

Также сообщалось, что в течение прошедшей ночи, с 20:00 15 октября до 8:00 16 октября, над республикой сбили беспилотник.

Алсу Сабирзанова