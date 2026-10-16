Над Татарстаном сбили БПЛА
Точное количество не уточняется
В течение дня, в период с 08:00 мск до 20:00 мск, дежурными силами ПВО перехвачены и уничтожены 47 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа. Об этом сообщили в Минобороны.
Точное количество уничтоженных беспилотников не называется.
БПЛА сбили над территориями Белгородской, Курской, Кировской, Оренбургской, Ленинградской областей, Пермского края, Республики Татарстан и Ханты-Мансийского автономного округа.
Также сообщалось, что в течение прошедшей ночи, с 20:00 15 октября до 8:00 16 октября, над республикой сбили беспилотник.
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