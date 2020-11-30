Коррупционный доход и слезы казанской директрисы-взяточницы

Наказанием за взятки 105 тысяч рублей за прием в первый класс стал судебный штраф в 100 тысяч

Фото: Ирина Плотникова

Свободной из зала суда вышла сегодня бывший директор престижной казанской школы №167 Лилия Хасанова. Корреспондент «Реального времени» стала свидетелем того, как, несмотря на признание в серии взяток от родителей первоклашек, обвинительный приговор ей не вынесли. С учетом небольшой тяжести преступления и заглаживания вреда перед обществом путем благотворительного взноса в детдом Советский райсуд Казани счел возможным прекратить дело директрисы-взяточницы с назначением ей судебного штрафа в 100 тысяч рублей. Но предупредил: в случае неуплаты ей грозит реальное наказание.

«Прошу дать шанс для восстановления доброго имени»



«Я искренне раскаиваюсь в содеянном, прошу прощения и понимания за сложившуюся ситуацию», — вот и все, что сказала по существу своего обвинения в серии взяток 10—25 тысяч экс-директор школы №167 Казани Лилия Хасанова. Что толкнуло ее на поборы за прием в первый класс и куда ушли 105 тысяч рублей, в получении которых призналась подсудимая, так и осталось за кадром. К слову, суду она представилась временно безработной матерью двух совершеннолетних детей.

«Это был для меня тяжелый период, пятимесячный домашний арест — морально, и психологически, и физически для всей моей семьи, — продолжила свою речь подсудимая. — Я считаю, что я была хорошим педагогом и руководителем, фанатично преданным своей профессии и своей миссии. Всю свою душу, любовь, педагогический потенциал старалась вкладывать в детей, учеников, их образование и воспитание. Жила работой».

Далее Хасанова заявила, что любовь к работе учителем у нее из семьи, поскольку она является продолжателем целой педагогической династии, в которой было много директоров школ, детсадов, детских домов: «Мой дед много лет проработал директором школы в Сабинском районе — Вагиз Шафиков, потому я целенаправленно пошла выбирать педагогическую профессию».

Хасанова заявила, что любовь к работе учителем у нее из семьи, поскольку она является продолжателем целой педагогической династии

Экс-директор утверждает: превыше всего старалась ставить интересы школы и каждого ребенка. А потому за период ее четырехлетнего руководства ученики не раз становились призерами и победителями олимпиад — республиканского, всероссийского и даже международного уровней. Были и другие победы. «Я считаю, в этом была немалая заслуга моя, как руководителя, и педагогического коллектива школы», — подчеркнула Хасанова.

Она напомнила, что ранее, на заседании по ходатайству защиты, огласили сведения о ее наградах, благодарностях и почетных грамотах. Их перечисление затянулось почти на 10 минут, но, со слов Хасановой, это была лишь десятая часть ее отмеченных заслуг. Самыми ценными она считает две — знак «За заслуги перед РТ» и диплом «Благотворитель года — 2012».

Подсудимая сообщила, что многие годы она с мужем занимается благотворительностью, на счету семьи — возрожденный родник в одном из сел Татарстана, на ее личном — именная премия одаренным ученикам той самой сабинской школы, где работал директором ее дед. «7 лет подряд я даю эту премию двум учащимся — одаренным детям», — проинформировала Лилия Хасанова и добавила, что также ежегодно помогает детдомам.

— Ваша честь, прошу учесть мои прежние заслуги. Отнестись ко мне снисходительно, дать мне шанс для восстановления моего доброго имени и удовлетворить ходатайство, — уже в слезах закончила свое выступление экс-директор.

Старший помощник прокурора Советского района Казани Радик Халилов озвучил все семь эпизодов коррупционного дела

В чем обвиняли «творческую личность и грамотного управленца»

Еще до суда самой обвиняемой было заявлено ходатайство об особом порядке рассмотрения ее дела — без допроса свидетелей, изучения доказательств и с полным признанием вины. Такой порядок гарантирует подсудимым более мягкое наказание, не более двух третей от максимальной санкции статьи.

Сегодня в суде Лилия Хасанова это ходатайство поддержала. И суд предоставил слово гособвинителю.

Старший помощник прокурора Советского района Казани Радик Халилов озвучил все семь эпизодов коррупционного дела. Из оглашенного следовало — с 24 по 30 июня 2020 года директор школы в своем рабочем кабинете приняла семерых родителей и каждому сообщила сумму, во сколько обойдется ее решение о приеме ребенка в первый класс. Четверым назвала сумму в 10 тысяч, одному — 15, двоим — по 25. Согласились заплатить все, правда, многие попросили отложить встречу, чтобы обналичить необходимую сумму.

Первая передача средств состоялась 26 июня, последняя — 2 июля. Собственно, по ее итогам директора и задержали с 25 тысячами сотрудники УЭБиПК МВД Татарстана. После двух суток в полицейском изоляторе она отправилась под домашний арест по ходатайству сотрудников 4-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ. Задержание имело колоссальный эффект — явки с повинной написали еще шесть взяткодателей. Их истории идентичны — все дети посещали подготовительные курсы в школе №167, но не имели права на первоочередное зачисление в первые классы этой школы по прописке. Поэтому родители записывались на прием к директору, та интересовалась финансовым положением семьи, кто и где работает, и лишь после этого озвучивала сумму.

Заметим, что 167-я имеет статус средней общеобразовательной школы с углубленным изучением отдельных предметов, точнее — английского языка. Расположена она на улице Сахарова в густонаселенном районе Азино, где детей в домах больше, чем мест в детсадах и школах. Как выяснило «Реальное время», на детях взяткодателей эта история не отразилась.

По просьбе защитника подсудимой Ленара Зарипова суд приобщил и исследовал справки об инвалидности ее матери и мужа, а также характеристику с места теперь уже бывшей работы

«Обвинение понятно. Вину признаю полностью», — сообщила экс-директор председательствующему судье Сергею Жиляеву после выступления гособвинителя. По просьбе защитника подсудимой Ленара Зарипова суд приобщил и исследовал справки об инвалидности ее матери и мужа, а также характеристику с места теперь уже бывшей работы. Ее подписали и.о. директора школы №167 и председатель профкома, отметив, что за четыре года работы Хасанова «проявила себе активной творческой личностью и грамотным управленцем», была «тактична» и «толерантна к учащимся разных культур и вероисповеданий», а школа под ее руководством входила в десятку лучших по городу.

Дальше суд огласил тот самый большой список наград и благодарностей от Минобрнауки РТ, администрации Кировского района (в котором Хасанова ранее возглавляла школу №32), министра по делам молодежи и спорту РТ, ректора КФУ и прочее. Было даже благодарственное письмо от киностудии за содействие в съемках детского сериала. А еще письмо в поддержку директора на имя мэра Казани, под которым подписались 63 педагога (всего их в школе 77) и 12 членов родительского комитета.

Когда уголовный штраф 90 тысяч весомей судебного в 100 тысяч

Адвокат подсудимой Ленар Зарипов заявил ходатайство о прекращении дела своей клиентки с назначением ей судебного штрафа. Он отметил, что все ее преступления относятся к категории небольшой тяжести, совершены впервые, а потерпевших и ущерба по делу нет. «В качестве заглаживания вреда она перечислила в адрес Дербышкинского дома-интерната 70 тысяч рублей. Признала вину и раскаялась», — сообщил защитник.

Хасанова ходатайство поддержала. Однако председательствующий судья счел нужным поинтересоваться — понимает ли она последствия прекращения дела по нереабилитирующему основанию, что в дальнейшем будет не вправе претендовать на возмещение компенсации за уголовное преследование. Подсудимая прямо в суде написала соответствующее заявление, и заседание продолжилось прениями сторон.

Гособвинитель Халилов запросил для наказания в виде уголовных штрафов по 15 тысяч рублей за каждое из мелких взяточничеств (ст. 291.2 УК РФ) и по 30 тысяч за взятки по ч. 1 ст. 290 УК РФ, а по совокупности, путем частичного сложения наказаний, приговорить к штрафу в 90 тысяч рублей. А еще лишить права заниматься образовательной деятельностью в течение двух лет.

Адвокат подсудимой настаивал на судебном штрафе и прекращении дела педагога с 32-летним стажем. «В случае отклонения нашего ходатайство прошу о наказании, не связанном с лишением свободы», — завершил он свое выступление.

Финальная речь подсудимой приведена выше.

В совещательной комнате судья Сергей Жиляев провел чуть больше часа. И вынес не приговор, а постановление — о прекращении уголовного преследовании Лилии Хасановой с назначением ей судебного штрафа в 100 тысяч рублей. Суд учел и заглаживание вреда, и признание вины, и отсутствие судимостей.

«С учетом того, что благотворительной деятельностью Хасанова начала заниматься задолго до совершения преступлений, суд полагает, что прекращение уголовного дела в отношении Хасановой соответствует защите прав и интересов общества и государства, и считает необходимым освободить ее от уголовной ответственности с назначением штрафа», — постановил председательствующий.

Кроме того, суд освободил от ареста квартиру и иномарку Хасановой. Решение еще не вступило в силу.