Опрос предпринимателей: тратитесь ли вы на обучение сотрудников?

Как у любой крупной компании, у нас есть подразделение T&D (Training and Development, обучение и развитие персонала), которое занимается внутренним и внешним обучением сотрудников. Оно обеспечивает широкую линейку софтскиловых тренингов, закрывающих все базовые запросы сотрудников. Все они находятся в постоянном открытом доступе для всех желающих в компании. Эта линейка обновляется с учетом изменения запросов бизнеса, постоянно дорабатывается, чтобы позволить сотрудникам получить или обновить необходимые навыки.

Команда подразделения, занимающегося обучением, помогает организовывать работу внутренним техническим тренерам. Эти специалисты — не сотрудники T&D. Это признанные в компании эксперты в своей области. Они проходят обучение, получают возможность создавать и вести курсы и вебинары для коллег.

В компании есть и платформа дистанционного обучения с курсами для сотрудников. Более 200 курсов разной направленности, как технической, так и софтскиловой, позволяют выбрать интересующую тему и разобраться с ней в любое удобное для сотрудника время.



Что касается приоритетных направлений, основной фокус в 2026 году направлен на развитие управленческих навыков и AI— трансформацию. Сейчас идет управленческий курс (в котором участвует весь средний менеджмент компании), нацеленный на повышение уровня управленческой зрелости. Главная цель программы — трансформация руководителя из контролера задач в создателя автономной системы, где команда берет ответственность и развивается самостоятельно.

Задача AI-трансформации распространяется за пределы ответственности только подразделения T&D, за нее несет ответственность практически любой руководитель и амбассадор этой темы в компании.



Специалисты T&D работают с запросами и бюджетами на внешнее обучение и сертификацию. Компания отправляет сотрудников на конференции и внешнее обучение.

Конференции — не только источник вдохновения, но и возможность посмотреть на успешные кейсы других компаний, перенять полезный опыт, увеличить свою насмотренность и найти интересные идеи.

Без обучения у внешних провайдеров тоже обойтись не получится. Специфика нашей сферы такова, что многим сотрудникам необходимо периодически проходить обучение и подтверждать различные виды сертификации для работы. Обычно каждое подразделение формирует запрос, в обязательном порядке обоснованный бизнес-необходимостью.

Руководство компании прекрасно понимает, что гибкость, адаптивность и быстрая обучаемость сотрудников — основа конкурентоспособности и выживания для такого непростого рынка, как мы видим сейчас.