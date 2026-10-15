В Татарстане в третий раз за сутки объявили ракетную опасность
В Казани включили сирены о воздушной тревоге
В Татарстане в третий раз за сутки объявили ракетную опасность. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
В Казани и других крупных городах республики включили сирены о воздушной тревоге. По громкоговорителям жителей просят принять меры безопасности и пройти в места укрытий.
Ранее аналогичные меры были объявлены на территориях Ульяновской, Самарской и Оренбургской областей, а также Чувашии.
Напомним, в ночь с 14 на 15 октября в Татарстане и соседних регионах дважды вводили режим ракетной опасности. О последствиях атаки не сообщалось.
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