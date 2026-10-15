Приговор без подсудимого: Руслану Баязитову* добавили месяц за оскорбление суда

Окончательный срок сооснователю МЭЛТа по двум приговорам — 5 лет и 1 месяц колонии общего режима

Фото: Ирина Плотникова

Сегодня в Советском райсуде дошел до финала судебный процесс об оскорблении судьи и прокурора. Полностью признавший вину в этом преступлении бизнесмен Руслан Баязитов* на прениях и оглашении приговора отсутствовал — ранее его удалили ввиду нарушений. Суд назначил ему 260 часов обязательных работ, но путем частичного сложения наказания с первым приговором окончательно назначил срок в 5 лет и 1 месяц колонии общего режима, сообщает из суда журналист «Реального времени».

Напомним, первое уголовное дело в отношении сооснователя сети МЭЛТ возбудили по статье 282 УК РФ в 2023 году. Его обвинили в публичном высказывании угроз и призывов к насилию в отношении социальной группы, объединенной по признаку национальности, языка и происхождения, — в телеграм-чате MoscowCalling. Оскорбления касались русских и тех, кто поддерживает СВО. Баязитова* арестовали и в ноябре того же года включили в федеральный список террористов и экстремистов.

17 февраля 2025-го Вахитовский райсуд Казани признал его виновным в разжигании ненависти и вражды в Сети и приговорил к 5 годам колонии общего режима. Услышав этот срок, осужденный высказался по поводу людей в мантии и мундире, использовав выражение «клоуны» и нецензурную брань.

За что получил статус обвиняемого в деле по статье 297 УК РФ — за оскорбление судьи и прокурора. Новое дело для большей объективности направили на рассмотрение в Советский райсуд, но и там Баязитов* ввиду нарушения порядка судебного заседания нарвался на удаление. Поэтому заседания и финальные прения проходили без его участия. Не было его и сегодня, на приговоре. По данным защиты, в настоящее время дважды осужденный находится в режимной больнице ФСИН при казанской колонии №2. Причем госпитализируют его уже не в первый раз.

По приговору осужденного обязали возместить затраты бюджета на работу адвоката по назначению. Ирина Плотникова / realnoevremya.ru

Первые прения по делу об оскорблении прошли еще в августе, однако позже судебное следствие возобновили и вновь завершили лишь сегодня.

На заседании помощник прокурора Советского района Казани Камиля Саттарова запросила для подсудимого 450 часов обязательных работ и окончательное наказание в 5 лет и 1 месяц — с учетом первого приговора.

Адвокат по назначению Валентина Вильданова просила учесть, что недопустимое высказывание в адрес судьи и прокурора «было вызвано огромным эмоциональным накалом» после оглашения приговора по делу, где Баязитов* не признавал вину. Со слов защитника, он никак не ожидал, что получит почти максимум по санкции статьи и к распространению оскорблений за рамками суда не причастен. «Его высказывания были записаны некой Смирновой Юлией и выложены в Сеть», — уточнила Вильданова.

Динар Фатыхов / realnoevremya.ru

Защитник просила учесть полное признание вины фигурантом, положительные характеристики и пошатнувшееся в СИЗО состояние здоровья. «Он вел правильный образ жизни до ареста, помогал детским учреждениям материально. Его предприятия с огромным оборотом перечисляли огромные суммы налогов — в материалах дела они обозначены. Весь его предыдущий безупречный образ жизни заслуживает внимание», — считает адвокат. Запрос прокурора в 450 часов обязательных работ она посчитала чрезмерным и просила о снисхождении.

Судья согласился со стороной обвинения в части окончательного срока. А кроме того, постановил — взыскать с осужденного 20 тысяч рублей за работу назначенного судом защитника.