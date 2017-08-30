Главное управление МЧС России по РТ
Общая информация
Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий по Республике Татарстан было утверждено в 2004 году.
Задачи управления:
1) реализация государственной политики в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Республики Татарстан в пределах установленных полномочий;
2) осуществление управления в пределах своей компетенции в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах;
3) осуществление в установленном порядке надзорных и контрольных функций в области гражданской обороны, защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах на территории Республики Татарстан;
4) осуществление деятельности в пределах своей компетенции по организации и ведению гражданской обороны, экстренному реагированию при чрезвычайных ситуациях, в том числе по чрезвычайному гуманитарному реагированию, защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций и пожаров, обеспечению безопасности людей на водных объектах на территории Республики Татарстан.
Руководитель - Хабибуллин Рафис Завдатович
Контакты
- Регион: Татарстан
- Город: Казань
- Адрес: 420088, г. Казань, ул. Академика Губкина, 50
- Телефон: (843) 221-62-03
- Email: pressmchsrt@rambler.ru
- Сайт: http://www.16.mchs.gov.ru
Дата последнего обновления: 30.08.2017