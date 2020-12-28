Лениногорские чудеса госзаказа: контракт на 200 «лимонов» закрыт, а клинику не могут открыть два года

Чиновники не глядя подписали акт о приемке детской поликлиники, а под суд пошел субподрядчик

В Татарстане вынесли первый приговор по делу о скандальном капремонте лениногорских объектов здравоохранения. Бывший директор фирмы-субподрядчика МПП «Мастер-Строй» Хамит Хасанов признался — потратил свыше 4 млн рублей госконтракта на покупку иномарки, и отделался уголовным штрафом в 200 тысяч рублей. А принятая в эксплуатацию еще в феврале 2019-го руководителями ГИСУ и лениногорского исполкома детская поликлиника не открылась до сих пор. Ответит ли кто-то из чиновников за бесконтрольную раздачу миллионов по госконтракту — узнаем в наступающем году.

Акт подписали будущий замглавы Минсельхозпрода и депутат Казани

Ни раковин, не унитазов, ни новых полов. В ряде помещений работы не проводились вовсе. Система видеонаблюдения отсутствует полностью, пожарная сигнализация и вентиляция — местами. Откосы дверей и окон выполнены частично. Так выглядело трехэтажное здание детской поликлиники Лениногорска (ул. Садриева, 20) после его приемки в эксплуатацию в начале прошлого года.

1 февраля 2019-го акт о полной готовности объекта к приему пациентов завизировала целая комиссия — куратор объекта от Главинвестстроя РТ Рустам Хуббатов, глава исполкома Лениногорского района Наиль Залаков (сейчас — первый замглавы Минсельхозпрода РТ), главврач Лениногорской ЦРБ Айдар Яркаев, а также директор компании генподрядчика «СМП-Портал» Булат Ахметгараев (ныне еще и депутат Казгордумы) и получивший субподряд руководитель ООО «МПП «Мастер-Строй» Хамит Хасанов.



На сегодняшний день данная клиника все еще закрыта: ввиду строительных недоделок Роспотребнадзор не дает «добро» на ее работу. При этом полученный «СМП-Портал» госконтракт на 206,7 млн рублей и ремонт пяти лениногорских медучреждений числится завершенным еще в октябре 2019-го, а согласно справкам субподрядчика в ГИСУ все работы в детской поликлинике завершились еще к 1 ноябрю 2018-го...

Уголовным это дело стало лишь летом 2020-го, когда детали исполнения госконтракта довели до силовиков. Первоначально в Следкоме возбудили дело по признакам мошенничества в особо крупном размере. Следователи и оперативники ФСБ пришли с обысками в администрацию Лениногорского района, ЦРБ и офис генподрядчика.

Как уверяют источники «Реального времени», на допросах по этому делу бывший главврач ЦРБ Яркаев заявил о подделке своей подписи в акте приемки клиники, бывший глава исполкома района Залаков сообщил, что лично на приемку здания не ездил, но увидев подписи представителей ГИСУ, поставил и свою. И вообще думал, что простой поликлиники связан не с ремонтом, а с отсутствием оборудования. Генподрядчик Ахметгараев и вовсе заявил, что проверять реальное исполнение он и не должен — это задача госзаказчика — ГИСУ.

Как уверяют источники «Реального времени», на допросах по этому делу бывший главврач ЦРБ Яркаев заявил о подделке своей подписи в акте приемки клиники. Фото: len-journal.ru

Ну а главный куратор расходования бюджетных денег и он же председатель приемочной комиссии Хуббатов признался — практиковал подписание актов приемки при фактическом неисполнении работ на протяжении аж восьми лет! Знал, что это является нарушением, что надеялся, что «в последующем все будет в порядке и работы будут завершены». Согласно сайту ГИСУ, данный специалист по-прежнему числится в штате Юго-восточного отдела управления. Похоже, у руководства к нему претензий нет.

Кстати, по лениногорской поликлинике надежды Хуббатова были связаны с личностью главы района и его возможностями получить допфинансирование. Из чего напрашивается два возможных вывода — либо средств на клинику изначально было недостаточно, либо в процессе стройки имело место крупное хищение.

«Мединские» деньги ушли на Volkswagen для директора

По подозрению в мошенничестве в июне 2020-го задержали и водворили под домашний арест директора фирмы-субподрядчика «Мастер-Строй» Хамита Хасанова. Вот только финальное обвинение ему предъявили уже в злоупотреблении полномочиями руководителя коммерческой организации (ч.1 ст. 201 УК РФ).

По версии силовиков, с подачи Хасанова с июня 2018-го года липовые акты о выполнении ремонтных работ в детской поликлинике предоставлялись в ГИСУ, а в последующем, без проверки, к оплате в Минфин Татарстана. В действительности же ремонт начался только в октябре 2018-го: к тому моменту субподрядчик получил за «работу» более 8 млн рублей.



Полная стоимость, согласно госконтракту, составляла 24,9 млн рублей. Но эту сумму заказчик обещал генподрядчику — «СМП-Портал». Причем, на бумаге условия субподряда прописаны вполне приемлемые — оплата полной стоимости работ по госконтракту за минусом 2,5% «за услуги генподрядчика». По факту субчик отчитался о выполнении работ на 22,4 млн рублей и получил со счета Минфина за минусом «генподрядных» процентов 21,8 млн рублей. Сколько из них реально пошли на стройку? Данные строительно-технической экспертизы в приговоре Хасанову почему-то не фигурируют.

К слову, после предъявления претензий новым руководством больницы Хасанов пояснял частичное выполнение работ в детской поликлинике тем, что выделенных его фирме средств просто не хватило. На первом допросе в качестве подозреваемого тот же субчик пояснял — в ремонт вложил лишь 10 млн, а 11 пустил на оплату лизинговых платежей за грузовую технику и покупку для себя новенького Volkswagen Touаreg, который затем поставил на баланс фирмы. Впрочем, уже через неделю Хасанов сообщил, что нецелевые расходы составили чуть более 4 млн рублей — по той самой машине, а 17,7 млн были вложены в закупку стройматериалов и оплату работ.

Купленное за бюджетный счет авто и Toyota Land Cruiser фигуранта дела попали под арест. Также как изъятые денежные средства в 1,4 млн рублей и 70 евро.

Потерпевшей по этому делу признали Лениногорскую райбольницу, ее представителем — назначенного летом 2019-го главврача Романа Кобзарева. Правда, уже в августе 2020-го на этом посту его сменил бывший руководитель Бугульминской ЦРБ Рим Амеров. Ущерб следствие оценило в 4 млн 118 тысяч рублей.

Вину в злоупотреблении Хасанов полностью признал и заявил ходатайство о рассмотрении его дела в особом порядке — в надежде на мягкий приговор. В ходе процесса в Лениногорском горсуде защита просила вообще прекратить преследование обвиняемого с назначением судебного штрафа. Суд счел такое наказание неприемлемым за корыстное и умышленное преступление, указав в приговоре, что именно из-за действий руководителя «Мастер-Строя» в поликлинике так и не были созданы условия для оказания медицинских услуг.

Суд учел полное возмещение ущерба подсудимым, его раскаяние и отсутствие преступлений в прошлом. И решил не назначать ни реальный, ни условный срок, а приговорить к уголовному штрафу в 200 тысяч рублей. Фото: yandex.ru

Однако суд учел полное возмещение ущерба подсудимым, его раскаяние и отсутствие преступлений в прошлом. И решил не назначать ни реальный, ни условный срок, а приговорить к уголовному штрафу в 200 тысяч рублей. А еще вернуть ему арестованные иномарки.

Приговор вступил в силу, уточнили «Реальному времени» в пресс-службе Лениногорского горсуда.

34-летний «король госзаказа» получил от ГИСУ контракты на 1,9 млрд

В Лениногорской ЦРБ «Реальному времени» сообщили — поликлиника не сдана и до сих пор, однако строители обещают завершить работы в начале 2021-го — то бишь через два года после фактической приемки. Со слов сотрудников больницы, работы возобновились в октябре 2020-го, после получения дополнительного финансирования. О какой сумме речь — врачам неизвестно. Между тем на стадии следствия, медчиновники направляли в «Татнефть» письмо с просьбой профинансировать завершение работ и закупку оборудования для детской поликлиники суммой в 30 млн рублей.

В фирме «Мастер-Строй» директора Хамита Хадиевича сменил Ринат Хадиевич Хасанов, похоже, родной брат и учредитель данной компании.

А вот в компании СМП «Портал» бенефициаром и руководителем остается Булат Ахметгараев, депутат Казгордумы от ЛДПР.

В своем предвыборном блоге о себе он писал: «Мне 34 года. Я коренной казанец и потомственный строитель. Закончил КГАСУ по специальности Промышленное и городское строительство, и с 1 курса моя жизнь проходит на стройке. Я делал экспертизы, был прорабом, ездил на вахты. А в 2014 году создал свою строительную компанию».

О том, что эта казанская стройкомпания со среднесписочной численностью в 4 человека заполучила госконтракты на 2 млрд рублей бывший прораб в блоге не рассказывал.



По данным «Спарк-Интерфакс», самым успешным для «Портала» стал 2018-й год, когда компания заполучила шесть госконтрактов на 756 миллионов, в том числе четыре — от ГИСУ.

Так, одним лотом на торги выставили капремонт в пяти лениногорских объектах здравоохранения — детской поликлинике, женской консультации, поликлинике для взрослых и ее филиале, а также противотуберкулезном диспансере. Начальная цена контракта была 207,7 млн рублей. На него претендовал еще и «Ремонтстройсервис» с численностью больше 100 сотрудников. «Портальная» цена оказалась чуть ниже и контракт заключили с Ахметгараевым за 206,7 млн рублей. По документам сайта госзакупок, контракт выполнен в октябре 2019-го.

Примерно в эти же сроки «Портал» выиграл право ремонтировать за 186 млн рублей еще шесть медицинских объектов — в Азнакаево, Новошешминске, Черемшане и Уруссу, обойдя на торгах пестречинское ООО «Строитель+". Контракт числится завершенным в январе 2019-го.

Еще один крупный стройконтракт 2018-го года был закрыт в марте 2020-го. 114 млн рублей фирме депутата заплатили за капремонт шести объектов дополнительного образования от Кукмора до Набережных Челнов.

ГИСУ был главным госзаказчиком «Портала» с объемом контрактов на 1,9 млрд рублей. На втором месте — Фонд ЖКХ РТ с единственным большим контрактом на капремонт в домах за 116 млн рублей.

Примечательно, что в 2019-2020-м крупный бюджетный куш данной компании больше не перепадал. А у субподрядчика МПП «Мастер-Строй» госпоставки и раньше были скромными — в багаже заказы детских садов и исполкома района на сумму чуть больше 10 млн рублей.

Тем временем каждый день простоя «сданной» детской поликлиники Лениногорска влечет потери для казны. Лишь за электричество и отопление в течение полутора лет пришлось отдать 2 млн рублей. А ведь параллельно с этим оплачиваются расходы старой детской поликлиники в аварийном здании на улице Кутузова. А еще мертвым грузом лежит дорогостоящая медицинская техника, закупленная ранее специально для нового здания.

По данным источников «Реального времени», в январе в Ленингорский суд может быть направлено дело еще одного фигуранта либо фигурантов этой истории из Главинвестстроя.