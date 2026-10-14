Украина атаковала два НПЗ в Саратовской и Рязанской областях
Киев не движется в сторону энергетического перемирия, говорит Новак
Украинские беспилотники сегодня атаковали два нефтеперерабатывающих завода в регионах России. Об этом рассказал вице-премьер РФ Александр Новак в кулуарах Российской энергетической недели, передает ТАСС.
— По данным Минэнерго и компаний, сегодня киевским режимом были атакованы два нефтеперерабатывающих завода — в Саратовской и Рязанской областях, — сообщил спикер.
Он добавил, что Киев не движется в сторону энергетического перемирия.
Напомним, Новак также сообщил, что поставка российского дизеля на экспорт позволит нарастить переработку нефти в стране и увеличить доходы бюджета.
— Для нашей экономики это позитивный сигнал в целом, связанный с увеличением объемов переработки на нефтеперерабатывающих заводах, увеличением объемов добычи, дополнительными налогами в бюджет, возможностью формирования бюджетом расходов на социальную сферу. Это возможности для инвестиций в том числе, — сказал он.
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