«Верховный суд понял, что он незаконно лишен свободы»: бывший проректор КХТИ пересидел месяц

Заклятый «друг» осужденного ректора Дьяконова покинет СИЗО сегодня, его срок истек месяц назад

Фото: Ирина Плотникова

Почти 5 лет за решеткой провел дважды осужденный за мошенничество профессор, бывший проректор КНИТУ-КХТИ по науке Ильдар Абдуллин. С учетом времени под домашним и реальным арестом уже по второму делу он отсидел все 7,5 года и один месяц — лишний, по мнению защиты. Вопрос по «вольной» для пересидевшего сегодня подняли сами судьи. Тем временем представитель потерпевшего вуза не появился на заседании, а написанная на этапах жалоба экс-ректора Германа Дьяконова не дошла до суда. Детали — в материале «Реального времени».

О «досудебке» со следствием просили четыре фигуранта дела КХТИ



Назначенное на 9 утра, заседание началось через 2,5 часа. Ради участия в нем в Верховный суд Татарстана пришли все пятеро действующих и бывших сотрудников КНИТУ-КХТИ, осужденных условно. Причем трое из них не писали жалобы на приговор — Екатерина Сергеева, Аркадий Брысаев и Игорь Дубовик частично признавали вину и на следствии, и в суде.

Более того, экс-директор Высшей школы бизнеса КХТИ профессор Сергеева и экс-доцент кафедры менеджмента, гендиректор ООО «НПО «Техно-Лидер» Брысаев ранее ходатайствовали о заключении с ними досудебного соглашения. Такое же ходатайство подавалось уже осужденным на тот момент экс-проректором Ильдаром Абдуллиным. Однако все они были отклонены. Трехстороннее соглашение со следствием и прокуратурой заключил лишь проректор по учебно-воспитательной работе Александр Кочнев. В итоге его дело поступило в суд раньше основного, однако приговора досудебщик ждет до сих пор.

Тем временем трое бывших коллег Кочнева добиваются полного оправдания. Это экс-ректор Герман Дьяконов (7,5 года колонии общего режима за 10 эпизодов мошенничества), декан факультета технологии переработки каучуков Валентина Шкодич (3 года лишения свободы условно по трем эпизодам, еще по двум оправдана), завлабораторией кафедры плазмохимических и нанотехнологий высокомолекулярных материалов КХТИ Лилия Джанбекова (2,5 года лишения свободы условно по одному эпизоду).

Ради участия в нем в Верховный суд Татарстана пришли все пятеро действующих и бывших сотрудников КНИТУ-КХТИ, осужденных условно

О своем несогласии с приговором заявляет и признавший вину экс-проректор Ильдар Абдуллин. По его мнению, суд необоснованно преувеличил его роль в преступной схеме и, как следствие, назначил строгое наказание. Напомним, суд признал Абдуллина виновным по пяти эпизодам хищений средств в вузе и назначил ему 6 лет колонии, к которым добавил неотбытый срок по приговору Московского райсуда Казани 2015 года, и путем частичного сложения окончательно определил — 7,5 года колонии общего режима. Однако уже на момент оглашения приговора было известно — сидеть Абдуллину осталось несколько месяцев.

Важный нюанс — гособвинитель пропустил срок обжалования приговора. В итоге два прокурорских представления о мягкости приговора и правках в апелляции на данный момент не рассматриваются — только представление на отказ суда в восстановлении пропущенного срока.

Напомним, семерке подсудимых вменяли серию из пяти афер по госконтракту с Минпромторгом РФ на разработку технологии производства «пластиковой брони» — за счет зарплат фиктивных соисполнителей, завышения объемов закупок расходных материалов и хищения премиальных надбавок. Еще пять афер, по версии обвинения, были связаны с освоением пожертвований ПАО «Газпром» путем проведения научно-практических семинаров и конференций с минимальными затратами.

Суд счел недоказанным создание Дьяконовым организованной преступной группы, квалифицировав действия подсудимых как преступления по предварительному сговору. А еще сократил размер ущерба с 64 до 42,6 млн рублей.

Абдуллин и Дьяконов участвовали в заседании по видео-конференц-связи из СИЗО-1 Казани

Дьяконов: «Мы с Абдуллиным испытываем крайнюю неприязнь»

Абдуллин и Дьяконов участвовали в заседании по видео-конференц-связи из СИЗО-1 Казани. Причем в одну «клетку» их сажать не стали. Дьяконова разместили рядом с ней. Почему — он объяснил сам:

— У меня есть ходатайство, чтобы меня привозили на заседание. Хочу непосредственно присутствовать в зале суда. Во-первых, у меня есть проблемы со зрением и слухом... Во-вторых, мы с Абдуллиным испытываем крайнюю неприязнь друг к другу. Он меня оболгал. Крайне тяжело находиться с ним в одном помещении...

Тут стоит пояснить, что за время посадки бывший ректор успел побывать в трех изоляторах. Еще в октябре его этапировали в Уфу в рамках экстренных мер по разгрузке СИЗО Татарстана, в которых на фоне ковида закончились нары, а на прошлой неделе привезли назад.

В Уфе Герман Дьяконов оказался сначала в СИЗО-1, а затем был переведен в изолятор в Дюртюлях. Условиями посадки в соседней республике остался недоволен. «Кормят там хуже», — уточнил одну из претензий его адвокат Мидхат Курманов журналисту «Реального времени».

Комментариев от Абдуллина по претензии Дьяконова не последовало. На протяжении всего заседания он не вставал со скамейки — с согласия суда, до которого адвокат Юлия Сорокина довела информацию — ее клиент болен.

«Кормят там хуже», — уточнил одну из претензий его адвокат Мидхат Курманов журналисту «Реального времени»

На заседании суда трое согласных со своим приговором пытались отказаться от назначенных адвокатов. Апелляционная тройка с их доводами не согласилась. А вот отсутствие представителя потерпевшего вуза не помешало суду начать рассмотрение дела. Активнее всего против такого решения возражал бывший ректор этого вуза.

«Категорически нет! Я настаиваю, чтобы вызвать сюда потерпевшего и чтоб он наконец-то сказал правду», — пояснил он и сослался на то, что показания потерпевшего были положены в основу обвинения.

Дьяконов ходатайствовал об отложении рассмотрения жалоб на приговор. Поскольку его дополнительная жалоба от руки на 29 листах до Верховного суда РТ пока не дошла. «Я писал ее на разных этапах и отправил, уже вернувшись в Казань, 1 декабря», — пояснил он. — «Раз ее нет, то и рассматривать нечего, я там по всем пунктам изложил, почему считаю себя невиновным».

В третьем ходатайстве VIP-осужденный стал настаивать на допросе представителя потерпевшего вуза в апелляционной инстанции и обвинил в некомпетентности двух юристов, что ранее защищали интересы КНИТУ-КХТИ в уголовном деле. «Нам нужен представитель потерпевшего, способный давать вразумительные ответы», — объяснил он свое требование.

«Дьяконов, а кого вы считаете компетентным?» — прозвучал вопрос из президиума. Тот сказал, что в вузе многое поменялось, но выразил надежду, что новый проректор по научной работе и главный бухгалтер смогут дать ответы. «Потому что то, что мы слышали в суде Вахитовском, — полная чушь», — не сдержался осужденный экс-ректор.

Также Дьяконов настаивал на передопросе следователя МВД Татарстана, занимавшегося делом КХТИ, а также свидетелей Желонкина и Андреева, главного инженера фирмы-соисполнителя по госконтракту «Ферри Ватт» и главного конструктора проекта.

Адвокат Юлия Сорокина тут же сообщила, что по августовскому приговору Вахитовского райсуда Казани (не вступившему в силу) с учетом зачета сроков за время нахождения в СИЗО — день за полтора — срок отбытия наказания Абдуллиным закончился 9 ноября 2020 года

Защита: «Право человека на свободу было нарушено»

Далее по инициативе апелляционной тройки был поднят вопрос о сроке содержания экс-проректора. Председательствующий отметил, что ходатайство по этому вопросу не заявили ни защитники, ни осужденный. Посыл был услышан.

Адвокат Юлия Сорокина тут же сообщила, что по августовскому приговору Вахитовского райсуда Казани (не вступившему в силу) с учетом зачета сроков за время нахождения в СИЗО — день за полтора — срок отбытия наказания Абдуллиным закончился 9 ноября 2020 года. «В связи с этим в случае нерассмотрения [сегодня] дела по существу и невынесения итогового решения прошу восстановить его в правах и освободить», — заявила защитник.

— Ходатайствую об отмене меры пресечения, так как срок истек, установленный судом, — поддержал коллегу адвокат Владимир Гусев.

— И я поддерживаю. Только что переболел коронавирусом, и мне нужно восстанавливаться, — выступил из «клетки» Ильдар Абдуллин.

Далее суд поинтересовался мнением по изменению меры пресечения у других участников процесса. «А имеет значение, да?» — скептично обронил Герман Дьяконов и оставил вопрос о «вольной» бывшего зама на усмотрение суда. Ту же позицию заняли остальные осужденные и их адвокаты.

Апелляционная инстанция полагает, что меру пресечения, избранную в отношении Абдуллина, следует отменить

За выступила представитель прокуратуры Гулина Галимова. После 15 минут в совещательной комнате Верховный суд РТ постановил: «Необходимость содержания под стражей осужденного Абдуллина отпала. В связи с чем апелляционная инстанция полагает, что меру пресечения, избранную в отношении Абдуллина, следует отменить».

— Скажите, а когда меня освободят? — последовал вопрос из СИЗО-1.

Из президиума ответили — документы в электронном виде будут незамедлительно отправлены в спецчасть УФСИН по РТ. Как пояснили журналисту «Реального времени» в пресс-службе пенитенциарного ведомства, на волю отсидевшего полный срок должны выпустить в ближайшее время.

Стоит заметить, что никто из бывших коллег не поспешил поздравить свежеосвобожденного Ильдара Абдуллина. Зато это сделал московский адвокат, эксперт фонда «В защиту прав заключенных» Валерий Шухардин. Он защищал бывшего проректора еще по первому делу и подал в его защиту жалобу в ЕСПЧ. Заметим, по тому делу Абдуллин отрицал все претензии в свой адрес.

— Я очень рад, что он освобождается, — сообщил Шухардин «Реальному времени». — Столько лет провел в застенках и теперь продолжит добиваться справедливости по первому и второму делу. Второе я не знаю, а по первому, думаю, у нас есть шанс.

По мнению московского правозащитника, последний месяц Абдуллин находился под стражей уже незаконно: «По сути, это ошибка в приговоре, где был указан срок сохранения меры пресечения до решения апелляционной инстанции. Суду требовалось пересчитать сроки и прописать конкретную дату. И Верховный суд Татарстана понял, что он незаконно лишен свободы. Поэтому, не признавая нарушений, они его просто освободили. Надлежащей процедуры, как исправлять такие ошибки, не существует. Но иногда она появляется — в таких делах, как дело Навального, а иногда пропадает для всех остальных. По сути, право человека на свободу было нарушено...»

Отметим, что ранее Вахитовский райсуд Казани трижды за год отклонил ходатайство защиты экс-проректора о его освобождении от наказания по медицинским показателям. Спецкомиссия медиков УФСИН выявила у осужденного серьезную болезнь, с которой невозможно пребывание под стражей. Два отказа райсуда были отменены как незаконные, по третьему решение выносить не стали, поскольку приговор 2015 года на тот момент потерял актуальность. Шухардин считает, что за эту волокиту осужденный также имеет право требовать компенсации.

Рассмотрение апелляционных жалоб на приговор по делу КХТИ отложили на середину января.