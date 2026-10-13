В Пензенской области произошел взрыв на газопроводе Средняя Азия — Центр
Инцидент зафиксирован в районе села Волчково, после чего началось интенсивное факельное горение
В Пензенской области на магистральном газопроводе Средняя Азия — Центр произошел взрыв. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на правительство региона.
Инцидент зафиксирован в районе села Волчково, после чего началось интенсивное факельное горение — столб огня достигал высоты около 70 метров.
Трубопровод оперативно перекрыт, на месте наблюдается возгорание травы. Информации о погибших или пострадавших не поступало. Газопровод принадлежит ООО «Газпром Трансгаз Саратов».
Этот участок является частью транспортной системы протяженностью около 5 тыс. км, соединяющей месторождения Туркменистана, Узбекистана и Казахстана с Россией и европейскими потребителями.
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