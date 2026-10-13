В Пензенской области произошел взрыв на газопроводе Средняя Азия — Центр

Инцидент зафиксирован в районе села Волчково, после чего началось интенсивное факельное горение

В Пензенской области на магистральном газопроводе Средняя Азия — Центр произошел взрыв. Об этом сообщает «Ъ» со ссылкой на правительство региона.

Инцидент зафиксирован в районе села Волчково, после чего началось интенсивное факельное горение — столб огня достигал высоты около 70 метров.

Трубопровод оперативно перекрыт, на месте наблюдается возгорание травы. Информации о погибших или пострадавших не поступало. Газопровод принадлежит ООО «Газпром Трансгаз Саратов».

Реальное время / realnoevremya.ru

Этот участок является частью транспортной системы протяженностью около 5 тыс. км, соединяющей месторождения Туркменистана, Узбекистана и Казахстана с Россией и европейскими потребителями.

Зульфат Шафигуллин