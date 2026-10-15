Вячеслав Пимурзин: «Хотим собрать людей, стремящихся создавать невероятные вещи»

В Казани презентовали кластер полного цикла для креативной молодежи за 1,2 млрд рублей

В Казани открылась архитектурно-градостроительная конференция «Диалоги», главной темой которой стало стекло. На встрече обсудили, как материал стал ключевым в современной креативной экономике, соединив архитектурную выразительность, инженерную точность и художественную экспрессию. Дискуссия прошла на новом городском объекте — в первом профессиональном кластере полного цикла. Проект стоимостью 1,2 млрд рублей соберет резидентов из креативной молодежи. В перспективе такие пространства должны появиться во всех районах города, заявила главный архитектор татарстанской столицы. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Мы все стремимся к идеальной форме»

Стартовавшая в Казани архитектурно-градостроительная конференция «Диалоги» открылась в новом пространстве на базе промышленного комплекса. Это первый в мире профессиональный кластер полного цикла «Форма «А», презентовал ее создатель, казанский бизнесмен Вячеслав Пимурзин, известный своими проектами в сфере редевелопмента.

— Название выбрали неспроста. Мы все стремимся к идеальной форме: архитекторы, дизайнеры, проектанты — все в ее поисках. Когда мы идем за ней, создаем невероятные вещи — это основной смысл. Поэтому мы хотим собрать в этом кластере людей, стремящихся создавать невероятные вещи, — пояснил задумку Пимурзин.

Два года назад архитекторы собирались на другой его обновленной площадке — бывших заводских площадях «Теплоприбора» на Кулагина. Новый объект расположен неподалеку — на Технической.

Ранее предприниматель анонсировал запуск этого кластера в эксклюзивном интервью «Реальному времени», сообщив, что проект потребует 1,2 млрд рублей, инвестор уже найден. Сегодня привел детали: площадка объединит все этапы работы — от идеи до готового продукта, от студента до профессионала. При разработке модели проанализировали 20 российских и 10 международных кластеров, не найдя полнофункциональных пространств. Поэтому команда сначала выстроила бизнес‑цепочки и связи между контрагентами, а уже затем формировала резидентский портфель, чтобы избежать «арендной ловушки», когда участники не создают реальных продуктов.

Кластер включает восемь функций: культурный медиацентр, мастерские прикладного искусства, событийные центры, ретейл и сервисы для молодежи, а также альтернативное жилье, в том числе бесплатное проживание сроком до года для наиболее перспективных молодых специалистов. Кроме того, в пространстве появится коворкинг с дорогостоящим оборудованием, а соседство средних и крупных компаний позволит начинающим развиваться и в перспективе трудоустраиваться у резидентов кластера.

«Нур» нашел себе дом?

Большим праздником назвал открытие нового креативного пространства в Казани Рашид Османов, основатель и куратор фестиваля медиаискусства «Нур». Он подчеркнул, что городу давно не хватало подобной площадки. По его словам, у команды фестиваля был четкий запрос на собственное резидентское пространство, где можно на постоянной основе представлять свои проекты:

— Те, кто был на фестивале, знают, что он очень темпоральный, проходит три дня, и, к сожалению, ничего в городе не остается. Хочется, чтобы Казань стала большой столицей медиаискусства в России и на мировой арене.

Османов отметил острый дефицит в городе подходящих площадок, в частности так называемых тысячников — пространств, рассчитанных на 1 000—1 500 человек, которые могли бы стать ключевым звеном между небольшими залами и крупными аренами. Куратор фестиваля также обратил внимание на специфику работ, с которыми работает «Нур», — это тотальные инсталляции, требующие особых технических условий: высоких потолков, усиленной нагрузки на пол, возможности подвесов и т. д.

Спикер поблагодарил команду кластера за оперативную подготовку пространства: «За такой короткий срок ребята покрасили пространство в черное, сделали все коммуникации, лишь бы мы смогли реализовать свою выставку». Выразил надежду, что площадка станет постоянной точкой притяжения, куда будут привозить работы крупных мировых художников, и она превратится в культовое место для горожан, особенно для молодежи, что позволит знакомиться с актуальным современным искусством.

— Будет здорово, если таких пространств будет больше во всем городе: и в Авиастроительном районе, и в Советском. Честно говоря, я 25 лет говорю инвесторам об этом, и 25 лет меня никто особо не слышит. Мы решили, нужно хоть раз показать, как это примерно будет. Да, это непросто — такие пространства поднимать. Понятно, что экономика нужна, и надо насыщать их мероприятиями, но эти площадки должны быть в каждом районе, — уверена главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина.

«Наша боль в том, что специальности «фасадный инженер» в России не существует»

В рамках основной темы встречи, посвященной стеклу в архитектуре и искусстве, гендиректор RFG Алексей Синельников рассказал о специфике работы своей компании, специалисты которой спроектировали и построили более 60 известных объектов с применением этого материала. Спикер обозначил ряд актуальных отраслевых вызовов: рост доли остекления в строительстве, увеличение высотности и усложнение архитектурных форм требуют особого внимания еще на стадии проектирования, например создания тестовых макетов не ради визуализации, а для проверки физической реализуемости решений.

На примерах объектов «Бирбанк‑Рублево», «Аурус» и «Бирбанк‑Бутузовск» Синельников рассказал о воплощении сложных замыслов архитекторов, вплоть до использования 17‑метровых стеклянных стоек и нестандартных стеклопакетов. При этом спикер отдельно выделил проблему дефицита профильных кадров:

— Наша боль в том, что специальности «фасадный инженер» в России не существует, хотя фасады составляют 25—30% бюджета здания, — посетовал бизнесмен.

В связи с этим компания совместно с партнерами прорабатывает возможность запуска соответствующей образовательной программы. Позже идею поддержит и мэр Казани Ильсур Метшин, обратив внимание, что проект можно реализовать на базе КГАСУ.

«Стекло — не просто материал, а способ разговаривать с человеком»

В XXI веке стекло становится основополагающим элементом современной архитектуры — оно не просто выполняет утилитарные функции, но и формирует выразительный облик зданий, продолжил дискуссию архитектор и урбанист Дмитрий Сухов. На примере строящегося в Москве небоскреба — башни One Tower (384 метра, 93 этажа) спикер показал, как стеклянная оболочка изначально задумывалась как ключевая скульптурная составляющая объекта. Сухов также выделил сложность инженерного наполнения башни, в частности систему из 99 лифтов и плотную компоновку технических этажей. Продемонстрировал необычное решение общественных пространств вроде пятиуровневого зимнего сада (скайпарка) площадью 1 500 кв. м, который станет своеобразным «шестым фасадом» здания.

Среди других проектов представил комплекс из восьми башен на едином стилобате, где футуристичные стеклянные объемы контрастируют с каменным основанием и отсылают к космической тематике площадки — бывшего космического предприятия. Представил концепцию мостов как арт‑объектов в виде елочных шаров и затронул тему транспортно‑пересадочных узлов (ТПУ) как центров притяжения районов.

Архитектор подчеркнул, что и в таких многофункциональных комплексах стекло остается неотъемлемым инструментом: «Очень важно продумывать их именно с точки зрения архитектурной выразительности, и здесь мы, конечно, понимаем, что без стекла сейчас никуда».

Художник‑дизайнер, мастер‑стеклодув Сергей Мартынов подчеркнул, как ценно для него было приехать в Казань и стать частью формирующегося креативного кластера. Студия Мартынова — это команда мастеров, где художественный опыт выпускников Строгановской академии сочетается с инженерной экспертизой специалиста из Бауманки, что позволяет исследовать стекло в самых разных проявлениях: от прозрачного и матового до неожиданно тактильного. В работе команда развивает три направления: художественное — чтобы через свет и фактуру передавать эмоции, дизайнерское — с целью сделать авторские стеклянные объекты широкодоступными, и архитектурное — участвуя в интерьерных и архитектурных проектах. Среди работ студии — серия модульных светильников, отмеченных на Медицинской неделе стекла, а также оформление московского ресторана «Лупа», где около 30 подвижных стеклянных элементов создают эффект подводного мира.

Мартынов уделяет внимание идее открытости производства и ценности ручного труда. Его цех площадью около 2 тысяч кв. м расположен в центре Москвы, и команда сознательно делает процесс создания предметов видимым для людей. Спикер поделился, что давно мечтал о появлении в столице ремесленного кластера наподобие того, который сейчас формируется в Казани, и потому особенно хотел поддержать эту инициативу. «Стекло — не просто материал, а способ разговаривать с человеком: через прозрачность, холод и свет оно пробуждает ощущения, а наша задача — дать людям возможность прикоснуться к этому разговору, почувствовать его кожей и увидеть, как рождается красота в руках мастеров», — обозначил он свой подход к делу.

— Я хотела обратить внимание, что в таких пространствах могут рождаться новые производства, могут коллаборироваться между собой несколько производств, усиливать наши местные компании — это очень круто, — отметила главный архитектор города Ильсияр Тухватуллина.

«Потолок — только в нашей голове»

Год назад Казанский федеральный университет выиграл право на проведение 35-го, юбилейного Международного смотра‑конкурса лучших дипломных проектов по архитектуре, дизайну и искусству. В рамках мероприятия в ЦУМе и на площадях вуза развернулась масштабная выставка с участием 60 научных школ из России и семи стран — Малайзии, Китая, Узбекистана, Армении, Кыргызстана и других, сообщила директор Института дизайна и пространственных искусств КФУ Карина Набиуллина. Более 250 экспертов оценивали 700 проектов, а интерес к экспозиции оказался высоким не только у профессионалов, но и у горожан — в первый день выставку посетили свыше 800 человек.

Ряд студенческих проектов уже переросли в полноценные стартапы и реализуются без господдержки. В пример спикер привела проекты по производству мебели в виде тюбетейки и напитков со вкусом чак‑чака. «Я счастлива, что наши ребята будут привлечены к этому проекту и будут иметь такой дом для их творческих идей, — подчеркнула она. — На мой взгляд, таким проектам здесь тоже есть место, для ребят можно открыть мастерские». По ее словам, у двухтысячного студенческого сообщества института большой запрос на творческое пространство, где можно развивать свои идеи.

Ильсияр Тухватуллина обратилась к представителям девелоперских компаний: «В Казань из 50 регионов мира привезли 700 работ. Прямо сейчас в городе 250 талантливых студентов находятся. Изучайте их дипломные работы, застройщики! Самых талантливых забирайте себе. Это же уникальная возможность».

Мэр Казани Ильсур Метшин выразил благодарность создателям площадки, коллективу главного архитектора и Института развития города за проделанную работу. Подчеркнул значимость подобных проектов и отметил, что город поддерживает профессиональные диалоги в архитектуре и градостроительстве. Говоря о развитии городской среды, провел параллель с Нью‑Йорком: «Мы никого не разводим, когда говорим, что у нас город возможностей». По его словам, именно творческие люди наполняют пространство красками и без их вклада все вокруг было бы «черно‑белым». Метшин отметил ценность того, что специалисты находят место для творчества даже в рутинной, но важной работе.

Затронул мэр и практические аспекты градостроительства, в частности вопрос разумного масштаба объектов. Призвал архитекторов не ограничивать полет мысли, напомнив: «Потолок — только в нашей голове». При этом подчеркнул, что внимание к деталям важно не только в знаковых проектах, но и в повседневных объектах — от фасадов и благоустройства до интерьеров детсадов и школ: именно такая среда воспитывает горожан и раскрывает таланты.

В завершение пообещал, что город будет и дальше создавать условия для реализации ярких идей в архитектуре, строительстве и дизайне. «Я вам как мэр обещаю поддерживать самые смелые решения, — заявил он, — чтобы мы действительно были городом возможностей». Призвал участников активнее воплощать свои предложения в городских объектах, выразив уверенность, что совместные усилия помогут сформировать облик Казани на десятилетия вперед.