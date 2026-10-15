Повторная ракетная опасность в Татарстане отменена
Второй за ночь режим «Ракетная опасность» действовал с 05.42 мск
Ракетная опасность на всей территории Татарстана отменена. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
Жителям Казани по громкоговорителям объявили об отмене воздушной тревоги. Режим ракетной опасности в Татарстане был введен в 05.42 мск.
Напомним, это уже вторая за ночь ракетная опасность в республике. Ранее аналогичный режим ограничений в Татарстане и близлежащих регионах объявлялся на 1,5 часа с 22.41 мск 14 октября.
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