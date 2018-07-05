Дело «неправильных» КАМАЗов потянуло за собой новые — со взятками в 140 млн рублей

Пока в Кирове расследуют участие ГАИ в афере с регистрацией большегрузов без утилизационного сбора, в Челнах судят тех, кто обещал подмазать силовиков

Арестованные директора скандально известной фирмы «РенБизнесАвто» предстанут перед Набережночелнинским судом пока лишь в качестве потерпевших и свидетелей. В среду в Автограде стартовал процесс по делу о мошенничестве со «взятками» в 40 млн рублей. По версии обвинения, за эти деньги «родственник начальника отдела собственной безопасности МВД» обещал прекратить сначала полицейские проверки, а потом и уголовные дела Следкома в отношении производителей «еврогрузовиков». Ранее в Татарстане и Москве сотрудники ФСБ взяли еще одну группу по схожей взятке от РБА в 100 млн рублей.

Безработные и ВИП-сотрудник собственной безопасности МВД



Под суд по делу о мошенничестве и покушении на него пошли два безработных челнинца, в прошлом бизнесмены. 46-летний Илшат Гильмутдинов ранее был директором розничной фирмы «Партнер Плюс ГМК» в Мензелинске, управлял и выступал учредителем УК «Им Кар» в Челнах, руководил ООО «Каммаш А». Теперь же его обвиняют в мошенническом получении от коммерческого директора «РенБизнесАвто» (РБА) Рафиля Габделхакова 15 млн рублей и покушении на мошенничество в размере 25 млн рублей с тем же потерпевшим. 33-летний Руслан Исрафилов обвиняется в причастности лишь к последнему эпизоду. В открытых базах данных Исрафилов числится бывшим совладельцем и директором елабужского ООО «Стройинтерсервис» (деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам).

Оба подсудимых были задержаны Федеральной службой безопасности еще в ноябре 2017 года и через двое суток освобождены уже в статусе подозреваемых в мошенничестве. Дальше материалы этого дела были отправлены в Следком, и в феврале 2018-го было принято решение — ходатайствовать об аресте фигурантов. Суда Исрафилов и Гильмутдинов ожидали в казанском СИЗО-1. Под арест попали также два земельных участка в Елабуге, Mercedes-Benz 2014 года выпуска и раритетный «Москвич» 1955 года Исрафилова, у Гильмутдинова же нашли только «Ладу» 2011 года выпуска. Расследованием этой ветви истории бизнеса РБА занимался третий отдел по особо важным делам Следкома РТ.

Первоначально обоих подозревали в мошенничестве, позже обвиняли в посредничестве взяточничеству, но в финале вернулись к прежней квалификации — хищение путем обмана и злоупотребления доверием. Как выяснило «Реальное время», основания подозревать коррупцию имелись. Практически с первой встречи из уст Гильмутдинова звучала информация о его связях с должностными лицами в правоохранительных органах, в частности назывался некий полковник отдела Главного управления собственной безопасности МВД РФ, ранее занимавший руководящую должность в Татарстане. Называть его фамилию не будем, коль уж опера ФСБ и сотрудники Следкома пришли к выводу — доказательств его причастности нет. Кроме слов третьих лиц.

Версия подсудимого: брал в долг и вернул

По версии следствия, уже в январе 2016 года Габделхаков-старший получил информацию, что сотрудники собственной безопасности МВД заинтересовались фактами регистрации КАМАЗов, изготовленных в РБА. Грузовики оформлялись по классу «Евро-4», без уплаты утилизационного сбора, хотя в действительности соответствовали классу «Евро-2». У бизнесмена возникли опасения за себя и сына — гендиректора РБА, и он стал искать людей со связями в МВД. Друг посоветовал обратиться к Гильмутдинову, заявив, что у того есть родственник — высокопоставленный офицер. При встрече Гильмутдинов близкое знакомство с этим офицером подтвердил, но, как полагают в Следкоме, решил воспользоваться его именем и подзаработать.

Переговоры «взяткодателя» с «посредником», как и последующие передачи денег — траншами в 650 тысяч за встречу, проходили на парковке гипермаркета «Мегастрой» в Челнах. Всего, по данным обвинения, с января 2016-го до конца июля 2017-го наличными были переданы 15 млн рублей. Потерпевший был убежден, что дает именно взятку, ведь Гильмутдинов утверждал — себе ни копейки не оставляет.

После задержания в 2017 году Гильмутдинов поначалу занял позицию, что 15 млн рублей не получал и никакие вопросы в полиции решать не пытался. А потом вдруг вспомнил — периодически брал в долг у Габделхакова от 100 тысяч до 1 миллиона, но всегда возвращал в оговоренный срок, а потому ничего не должен. Общий объем займов, со слов обвиняемого, не превышал 15 млн рублей. Возможность передачи каких-либо средств знакомому безопаснику из МВД он категорически отрицает.

Впрочем, если верить потерпевшему, пока шли эти выплаты, уголовные дела по истории РБА никто не возбуждал.

Пригрузили по полной

Первое уголовное дело по афере с «неправильными» грузовиками и ущербом под миллиард возбудили по признакам превышения должностных полномочий 29 сентября 2017 года в Кировской области, где Следком теперь возглавляет татарстанец Айрат Ахметшин. Основанием стало сообщение о незаконной регистрации без уплаты утилизационного сбора 279 транспортных средств, изготовленных в «РенБизнесАвто» на базе грузовиков КАМАЗ. Фабула статьи предусматривала совершение незаконных действий со стороны должностных лиц регистрирующего органа — ГАИ.

А 10 октября уже следственный отдел в Набережных Челнах возбудил дело о мошенничестве с теми же грузовиками в отношении генерального и коммерческого директоров РБА Габделхаковых и неустановленных лиц и отправил его по подследственности кировским коллегам. А уже после этого попавшему под следствие Рафилю Габделхакову предложили отдать за прекращение преследования еще 25 млн рублей, и он пошел за помощью в ФСБ.

Предложение о 25 млн рублей поступило от Гильмутдинова, однако, как раскопали оперативники ФСБ и следователи, посыл о даче взятки пришел от их полицейских коллег. Нижнекамского опера его коллега попросил выйти на руководство РБА и пообещать за деньги прекратить дело, вернуть арестованные грузовики и дать «зеленый» свет дальнейшему ведению бизнеса. Опер нашел Исрафилова и озвучил цену сделки — 5,5 млн рублей, позже поднял ее до 7 млн рублей, а еще скинул три счет-фактуры, по которым нужно было выплатить эти деньги не позднее 16 часов 9 ноября 2017 года. Исрафилов вышел на Гильмутдинова, причем на следствии признался, что завысил планку взятки до 12,5 млн, желая оставить избыток себе. Но желание заработать было и у Гильмутдинова, в итоге, посовещавшись, подельники посчитали 25 млн не слишком большой ценой для такого бизнесмена, как Габделхаков.

Но Габделхаков до 16-ти часов не перечислил ни копейки, и подельники получили сигнал от опера — обещавшие решить вопрос отказались от своих намерений, деньги от Габделхакова им больше не нужны. Тогда-то Исрафилов и Гильмутдинов, как полагают в Следкоме, решили присвоить себе все, продолжив настаивать на сумме в 25 млн. А Габделхаков попросил сына перевести на предоставленный счет 400 тысяч рублей и 10 ноября передал Гильмутдинову платежку. После чего «посредник» был задержан, а следом силовики вышли на его подельника Исрафилова. Любопытно, что те 400 тысяч рублей знакомый Исрафилову директор фирмы просто побоялся держать у себя на счете и через несколько дней отправил их назад отправителю.

Вину в покушении на мошенничество в 25 млн рублей в ходе предварительного следствия признали оба фигуранта, хищение 15 млн рублей Гильмутдинов отрицает. Вчера Набережночелнинский горсуд продлил обоим арест до 9 августа. По делу заявлен гражданский иск на эту сумму от Габделхаковых. Впрочем, сами истцы сейчас в кировском СИЗО, их участие в челнинском процессе скорее всего обеспечат с помощью видеоконференцсвязи, сообщили «Реальному времени» в пресс-службе горсуда.

Напомним, до задержания Исрафилова с Гильмутдиновым, обвиняемые в афере руководители РБА поучаствовали в другом оперативном эксперименте ФСБ, столкнувшись с требованием взятки в 100 млн рублей. Это дело до суда пока не дошло, также как история регистрации «неправильных» грузовиков в рамках преступного сообщества.