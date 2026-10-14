Арбитражный суд ввел наблюдение в отношении АО «Трест «Камдорстрой»

Задолженность компании на 1 сентября 2026 года составляет 475,8 млн рублей

Фото: Динар Фатыхов

Арбитражный суд Татарстана ввел начальную стадию банкротства — процедуру наблюдения — в отношении АО «Трест «Камдорстрой».

По данным сервиса «СПАРК», в 2025 году выручка челнинской компании сократилась на 66% — с 5,4 млрд до 1,8 млрд рублей. Задолженность на 1 сентября 2026 года составляет 475,8 млн рублей, в том числе по НДС — 136,6 млн рублей, по страховым взносам — 196,7 млн рублей.

Реальное время / realnoevremya.ru

Компания находится под управлением АО «УК «Камдорстрой» и является одним из крупнейших дорожных подрядчиков Татарстана, работающих на федеральном уровне. Профильные виды деятельности включают строительство и реконструкцию аэродромов, а также федеральных и территориальных автодорог. Основным заказчиком треста выступает государство в лице федеральных и региональных структур.

Челнинский трест выполнял работы в Международном аэропорту Казань, на аэродромной базе Казанского авиазавода им. Горбунова, в аэропорту «Красноярск» и многих других воздушных гаванях по всей России. В 2020 году компания выиграла госконтракт на вторую очередь реконструкции аэропорта «Бегишево» стоимостью 638,8 млн рублей.

Напомним, в 2025 году уже пытались обанкротить трест представители фирмы рязанского олигарха Игоря Коськина и еще около десятка кредиторов. Также была попытка банкротства в начале 2026 года.

Зульфат Шафигуллин