Касымов Ильдус Асгатович

Общая информация

Депутат Государственного Совета РТ пятого созыва

Родился в с. Старые Шалты Абдулинского района Оренбургской области. Окончил Уфимский нефтяной институт по специальности «машины и оборудование нефтяных и газовых промыслов» (1982 г.), Казанский государственный финансово-экономический институт по специальности «менеджмент» (2002 г.).

Трудовая деятельность:

1974 — 1976 гг. — служба в рядах Советской Армии.

1976 — 1985 гг. — мастер, начальник котельной, начальник энергоцеха Бугульминского фарфорового завода (БФЗ).

1985 по 1986 гг. — председатель профкома БФЗ.

1986 г. — управляющий домами управления жилищного хозяйства, г. Бугульма.

1987 г. — заместитель директора по производству предприятия крупнопанельного домостроения, г. Октябрьский.

1987 — 2000 гг. — инженер, заместитель управляющего производственного треста жилищного хозяйства, генеральный директор многоотраслевого производственного объединения жилищного хозяйства и благоустройства, г. Бугульма.

2000 — 2002 гг. — первый заместитель главы администрации Бугульминского района и города Бугульмы.

2002 по 2005 гг. — директор филиала ОАО «Татэнерго» — «Бугульминские электрические сети».

2002 — 2010 гг. — глава Бугульминских электрических сетей.

2010 — 2014 г. — глава муниципального образования «Бугульминский муниципальный район».

С октября 2014 г. — депутат Государственного Совета РТ пятого созыва.

Заслуженный работник жилищно-коммунального хозяйства Республики Татарстан(1998 г.).

Награждён ведомственным нагрудным знаком МЧС России «За заслуги» (2001 г.), почетной грамотой ОАО «Татэнерго» (2005 г.), медалями «За заслуги в проведении всероссийской переписи населения» (2003 г.), «В память 1000 летия Казани» (2005 г.), «За доблестный труд» (2010 г.), «За заслуги в проведении Всероссийской переписи населения 2010 года» (2012 г.).

Победитель номинации «Энергетика» Всероссийского конкурса «Менеджер года — 2003», Республиканского конкурса «Человек — золотое сердце» (2004 г.), Всероссийского конкурса «Искусство управлять» (2010 г.), Российского конкурса «Менеджер года в государственном и муниципальном управлении — 2011» в номинации «Эффективная социальная политика».

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