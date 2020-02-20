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СК: глава исполкома Базарных Матак «подарил» квартиру обитателю колонии

13:06, 20.02.2020

Попал под следствие глава исполкома Базарно-Матакского сельского поселения Алькеевского района Татарстана Рашит Мусин. Следком подозревает его в злоупотреблении полномочиями в сфере распределения муниципального жилья.

По версии силовиков, в ноябре 2014 года подозреваемый заключил договор социального найма на квартиру с гражданином, который на тот момент находился в колонии за разбой и не состоял в жилищной очереди в качестве малоимущего или нуждающегося.

Вину руководитель исполкома признал частично, сейчас он под подпиской о невыезде.

По результатам изучения документации исполкома Базарных Матак, следователи предположили, что начиная с 2013 года были и другие случаи незаконной передачи жилых помещений. Так что в деле могут появиться новые эпизоды.

Татарстан
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