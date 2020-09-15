В Менделеевске осудили экс-главу ПИЗО за мошенничество

К 4 годам лишения свободы условно с испытательным сроком 3 года приговорил Менделеевский горсуд бывшего главу Палаты имущественных и земельных отношений района Юрия Никитина. Об этом «Реальному времени» сообщили в пресс-службе суда.



Никитин признан виновным по семи эпизодам мошенничества с незаконным отчуждением муниципальных участков на берегах Камы и Ика, в том числе в пользу своих родственников.

За участие в аферах условными сроками в 2—3 года суд наказал трех бывших сотрудников ПИЗО и подчиненных Никитина — Гульнару Хабибрахманову, Ильназа Ахтямзянова и Александра Днепрова.

По версии Следкома и прокуратуры, часть земель в привлекательных местах участники преступных схем получили бесплатно либо по цене в 30 раз дешевле даже кадастровой стоимости, а затем смогли перепродать дороже в 60 раз. С учетом кадастровой цены ущерб оценивался в 1,5 млн рублей.

Пятой фигурантке земельного дела суд вынес оправдательный приговор — за владелицей агентства недвижимости Галией Ахметгареевой признано право на реабилитацию. Как и за осужденными Никитиным и Ахтямзяновым, которых оправдали по эпизоду с участком Ахметгареевой.

Приговор еще не вступил в силу.

Ранее «Реальное время» рассказывало, что в деле о менделеевском «распиле» фигурируют поддельные платежки, выброшенные в мусорку архивы ПИЗО и подписи обманутого руководителя исполкома.