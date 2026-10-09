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В Казани на час объявляли угрозу атаки БПЛА, закрывали аэропорт

06:18, 09.10.2026

Воздушная тревога действовала с 04.17 мск по 05.17 мск

В Казани на час объявляли угрозу атаки БПЛА, закрывали аэропорт
Фото: скриншот приложения МЧС

В Казани на час объявляли угрозу атаки БПЛА. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.

Воздушная тревога в Казани действовала с 04.17 мск по 05.17 мск.

скриншот приложения МЧС

На всей территории Татарстана вводили режим беспилотной опасности. Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы временно приостанавливали свою работу.

Сейчас все введенные режимы и ограничения полностью сняты.

Зульфат Шафигуллин

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ПроисшествияОбщество Татарстан

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