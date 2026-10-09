В Казани на час объявляли угрозу атаки БПЛА, закрывали аэропорт
Воздушная тревога действовала с 04.17 мск по 05.17 мск
В Казани на час объявляли угрозу атаки БПЛА. Об этом сообщается в официальном приложении МЧС.
Воздушная тревога в Казани действовала с 04.17 мск по 05.17 мск.
На всей территории Татарстана вводили режим беспилотной опасности. Аэропорты Казани, Нижнекамска и Бугульмы временно приостанавливали свою работу.
Сейчас все введенные режимы и ограничения полностью сняты.
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