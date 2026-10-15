В Башкирии назвали фейком слухи о ПЦР-тестировании госслужащих на чуму

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе остается стабильной

Фото: Татьяна Демина

В региональном управлении Роспотребнадзора Башкирии опровергли информацию о введении обязательного ПЦР-тестирования госслужащих на чуму.

В ведомстве пояснили, что распространяемое в соцсетях постановление, якобы подписанное главой республики, является фейковым.

Санитарно-эпидемиологическая обстановка в регионе остается стабильной. Роспотребнадзор призвал жителей проверять информацию только через официальные сайты и каналы правительства республики и федеральных органов власти.

Ринат Назметдинов / realnoevremya.ru

Напомним, случай заболевания пневмонией неизвестной этимологии был зафиксирован у сотрудницы Иркутского противочумного института Сибири и Дальнего Востока. По данным Роспотребнадзора, в материале, взятом у больной, не выявлены микроорганизмы, связанные с ее профессиональной деятельностью.

Позже президент США Дональд Трамп выразил готовность помочь России в сложившейся ситуации. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков призвал доверять оценкам профессионалов из Роспотребнадзора, а не «досужим сплетням и россказням» о чуме или иных инфекциях.

Позже стало известно, что Всемирная организация здоровья (ВОЗ) не нашла следов чумы и рисков в случае с пневмонией в Иркутске.

Зульфат Шафигуллин