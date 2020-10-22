«Следствие должно защищать меня»: дело экс-министра экологии Татарстана дошло до слез
Казанский суд оставил обвиняемого в убийстве 2003 года Агляма Садретдинова в СИЗО на день рождения
Уже к Новому году уголовное дело экс-министра Татарстана Агляма Садретдинова может быть направлено в прокуратуру Татарстана для утверждения обвинения. Судить его будет Буинский райсуд. Такие планы были озвучены накануне в казанском суде, который решал вопрос о продлении ареста обвиняемому по делу о заказном убийстве и взятках 2000-х годов. Несмотря на большой пакет медицинских диагнозов и юридических аргументов двух адвокатов, Садретдинова оставили в СИЗО. В перерыве заседания бывший ВИП-чиновник от бессилия плакал, передает журналист «Реального времени».
Зачем Садретдинову три адвоката
К защите 68-летнего арестанта подключился третий адвокат. В заседании Советского райсуда Казани на стороне защиты участвовали Равиль Туктаров и Роберт Халиуллин. Аскара Пономарева не было. Зато был сын Агляма Садретдинова — в зале, для моральной поддержки обвиняемого.
Как выяснило «Реальное время», работы по делу хватает для всех адвокатов. Кроме нечастых, по их мнению, следственных действий и регулярных продлений-обжалований меры пресечения, защита занимается оспариванием в вышестоящих инстанциях июльских решений суда о даче согласия на отмену постановления следователя о прекращении дела Садретдинова в 2010 году и избрании ему меры пресечения.
У защиты вызывает вопросы, почему ключевое постановление суда оглашено в зале заседания 16 июля в 9.58 и ровно в то же время в СК подписан документ о возобновлении расследования по делу Садретдинова. Также адвокаты считают незаконными все действия Следкома, проведенные с 16 июля до 25 августа текущего года, до того момента, как то самое решение казанской Фемиды на реанимацию закрытого десять лет назад дела вступило в силу. А недавно защитники обжаловали еще и постановления о возбуждении дел о взятках 2000 года в порядке статьи 125 УПК РФ.
Напомним, Садретдинова обвиняют в подстрекательстве к убийству. В 2003-м в Буинске был застрелен Рашид Садыков, активист, экс-глава буинского общества по защите прав потребителей и помощник депутата Госдумы. Садыков неоднократно критиковал руководство района, в том числе за «торговлю спиртным в подконтрольных главе магазинах». В 2009-м в его убийстве признался киллер казанской группировки «Квартала» Виталий Токинов и рассказал: за то убийство «в интересах главы района» буинский коммерсант Маскуд Назмиев заплатил ему с напарником 180 тысяч рублей. Токинова и Назмиева осудили в 2010-м, последний на следствии и в суде дал показания против Садретдинова, однако десять лет назад дело бывшего главы Буинского района закрыли за отсутствием состава преступления.
Адвокат: его перевозка в автозаке является нарушением Конституции
Вину обвиняемый не признает, но об этом чуть позже. Вчера на заседании суда он минут пять рассказывал о своем нездоровье — перечислял неизлечимые болезни, опухоль, удаленные и пораженные внутренние органы и суставы. «У меня и сейчас голова кружится — надо систему получать», — признавался 68-летний фигурант и просил изменить меру пресечения, чтобы получить возможность лечиться.
Выглядел арестованный и в самом деле неважно, однако позднее выяснилось — ни один из подтвержденных медицинских диагнозов этого пациента не входит в утвержденный правительством РФ перечень заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. По решению суда эти документы исследовались в отсутствие журналиста «Реального времени», поэтому даже названные самим обвиняемым болезни озвучивать не будем.
Заседание было назначено на 10 утра, однако итоговое решение по ходатайству Следкома огласили уже в девятом часу вечера. Поскольку сам обвиняемый попросил суд дать ему время для изучения всех материалов, представленных следователем Ильясом Шакировым в обоснование сохранения ареста. Время дали, но потом дежурному судебному составу пришлось рассматривать и другие материалы.
Возобновилось заседание около 18 часов. Причем на нем суду пришлось рассматривать уже два ходатайства — следствия и защиты. Адвокат Роберт Халиуллин попросил изменить обвиняемому меру пресечения на домашний арест либо запрет определенных действий. Он обвинил силовиков в волоките по делу — «следственные действия проводят не чаще раза в месяц», и напомнил о состоянии здоровья и возрасте Садретдинова, которому 26 октября исполнится 69 лет.
«Риск развития заболеваний составляет опасность для его жизни и здоровья. Особо хочу подчеркнуть, что с учетом возраста и болезней перевозка Садретдинова в конвойном автомобиле и его содержание под стражей являются нарушением Конституции РФ и Конвенции по правам человека», — считает Халиуллин. По его мнению, в СИЗО Садретдинов лишен необходимой ему специализированной медпомощи.
Адвокат также напомнил, что в 2009—2010 годах его клиент как подозреваемый по тому же убийству находился под подпиской о невыезде и никуда не скрылся.
Заметим, в ту пору Садретдинов был действующим министром экологии и природных ресурсов Татарстана и оставался в правительственной обойме до 2012-го. А через два года оказался на скамье подсудимых за превышение полномочий при подписании акта о выполнении госконтракта на 5,8 млн рублей. Вину не признавал, но согласился на прекращение судом производства по делу за сроком давности, то есть по нереабилитирующим основаниям.
Следователь: «Единственный, у кого был мотив, — ваш подзащитный
Замруководителя 1-го отдела Следкома по РТ Ильяс Ишмуратов просил суд оставить обвиняемого в СИЗО до 16 января. Он парировал претензии защиты, утверждая, что никакой волокиты нет — с прошлого продления допросили свидетелей, провели амбулаторную психиатрическую экспертизу Садретдинова, ознакомили его с прежними экспертизами и возбудили еще три эпизода дела о взятках на 650 тысяч рублей за содействие в получении объектов недвижимости.
По делу о взятках Садретдинов пока не допрошен.
Адвокат Равиль Туктаров уточнил — какие годы охватывают новые эпизоды. 2000—2006 годы, ответил следователь. «А как быть со сроком давности, не истек ли он?» — дважды в ходе заседания интересовался защитник. Майор Ишмуратов объяснил — до возбуждения дел по взяткам на допросе у обвиняемого Садретдинова интересовались этими историями и спрашивали — согласен ли он на прекращение дела по нереабилитирующим основаниям? Ответ был отрицательный. «У меня не было иного выхода, кроме как возбудить уголовное дело», — сообщил следователь.
— А было ли в 2010 году постановление об отказе в возбуждении дела за отсутствием события преступления по Шакирову (предполагаемый выгодоприобретатель участка по эпизоду взятки в 50 тысяч рублей 2006 года, — прим. ред.)? — продолжил наступление защитник.
— Да. Было. Но по результатам проверки в этом году это решение было отменено руководителем следственного органа как незаконное, — пояснил Ишмуратов.
Защитники попытались выяснить — почему и эта отмена не прошла через суд? Известна ли следствию позиция Конституционного суда РФ в части таких отмен? Представитель прокуратуры Советского района Артур Юсупов выразил протест. «Вопрос снимается. Не на экзамене находимся», — отреагировал судья Сергей Жиляев.
Впрочем, атака на следователя продолжилась. Адвокатов интересовало — в каких конкретно действиях обвиняют Садретдинова по истории с убийством. Ильяс Ишмуратов ссылался — все изложено в документах.
На вопрос: «Садретдинов убивал?» — последовал ответ: «Он являлся заказчиком. Исполнители знать не знали, кто такой Садыков. Единственный, у кого был мотив совершить преступление, — ваш подзащитный».
«Садыков раскрыл все преступные действия Назмиева»
Представитель прокуратуры поддержал продление ареста. Защита настаивала на отказе и удовлетворении ходатайства о смягчении меры пресечения. «Нет никаких доказательств, что он может скрыться и воздействовать на свидетелей, — ни один из этих свидетелей не находится в СИЗО-1, где содержат Садретдинова», — отметил адвокат Роберт Халиуллин. Под этими свидетелями он подразумевает Маскуда Назмиева, отбывающего новый срок за аферу в казанской колонии №2, и одного из лидеров банды «Квартала» Фарида Галиуллина, что сейчас находится в СИЗО-2 Казани.
— Все представленные в суд протоколы следственных действий с 16 июля до 25 августа не имеют юридической силы и получены в нарушение требований УПК. Поскольку судебное решение вступает в силу через 10 суток либо по результатам обжалования. Данная норма закона была грубо нарушена, — подчеркнул адвокат Равиль Туктаров.
Сам арестованный Аглям Садретдинов заявил, что считает предъявленное обвинение незаконным: «Оно составлено со слов одного Назмиева — преступника, который организовал убийство и еще три нападения. Всего у него семь заказов преступлений... А я никогда не подстрекал и не уговаривал убить Садыкова».
По словам обвиняемого, в свое время он лично помог Садыкову с трудоустройством и был доволен его работой:
— Он раскрыл все преступные действия Назмиева — это водка поддельная из Самары и с Кавказа, потом с игровыми автоматами. А он очень мстительный человек. Все эти преступления Назмиев организовал, он состоял в ОПГ «Квартала». Но оклеветал меня и ушел от ответственности заказчика и организатора убийства.
Садретдинов отметил, что после расстрела Садыкова к нему приходили сыновья убитого и просили помочь с жильем: «Они сказали — у нас к вам претензий нет, мы знаем, кто это организовал».
В своей речи бывший министр вспоминал 9 лет работы во главе Апастовского и 7 лет у руля Буинского района, подчеркивая, что добивался наивысших показателей. Перечислял свои награды, в том числе орден Дружбы, Госпремию РТ в области науки и техники.
В финале заседания Садретдинов вспомнил и претензии по взяткам, утверждая, что и в этой части позиция следствия строится на показаниях лишь одного Назмиева.
Когда судья удалился в совещательную комнату, арестованный продолжил рассказывать присутствующим о своей позиции и в какой-то момент даже расплакался от бессилия: «Как же так — следствие должно защищать меня, а оно верит преступнику?! Столько лет честно работал, и что теперь, по словам одного преступника оказался здесь...»
К оглашению решения суда обвиняемый немного успокоился. Арест был продлен до 16 января. Как выяснило «Реальное время», к этому времени следствие намерено завершить работу и отправить материалы в прокуратуру РТ.
комментарии
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/191573-chem-zanimayutsya-tri-advokata-eks-ministra-ekologii-tatarstana
Да что вы. Садретдинов на пару с буинским коммерсом по кличке "Смола" ещё и сыновей пытался обвинить в вымогательствах, когда те начали "копать" по него конкретно. Никто у него жильё не просил, сыновья давно в Москве живут, а их "отказ от претензий к садртдинову агляму" наглядно был вчера продемонстрирован в Советском суде г. Казани - аглям снова (по-прежнему!) в сизо. С Днём рождения, аглям!
Источник : https://realnoevremya.ru/articles/191573-chem-zanimayutsya-tri-advokata-eks-ministra-ekologii-tatarstana
Это что, у него всегда и справочка на руках была, мягко говоря, спорная по диагнозу. Привлечь бы и врачей, выдававших такие справочки.