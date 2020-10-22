«Следствие должно защищать меня»: дело экс-министра экологии Татарстана дошло до слез

Казанский суд оставил обвиняемого в убийстве 2003 года Агляма Садретдинова в СИЗО на день рождения

Фото: Ирина Плотникова

Уже к Новому году уголовное дело экс-министра Татарстана Агляма Садретдинова может быть направлено в прокуратуру Татарстана для утверждения обвинения. Судить его будет Буинский райсуд. Такие планы были озвучены накануне в казанском суде, который решал вопрос о продлении ареста обвиняемому по делу о заказном убийстве и взятках 2000-х годов. Несмотря на большой пакет медицинских диагнозов и юридических аргументов двух адвокатов, Садретдинова оставили в СИЗО. В перерыве заседания бывший ВИП-чиновник от бессилия плакал, передает журналист «Реального времени».

Зачем Садретдинову три адвоката



К защите 68-летнего арестанта подключился третий адвокат. В заседании Советского райсуда Казани на стороне защиты участвовали Равиль Туктаров и Роберт Халиуллин. Аскара Пономарева не было. Зато был сын Агляма Садретдинова — в зале, для моральной поддержки обвиняемого.

Как выяснило «Реальное время», работы по делу хватает для всех адвокатов. Кроме нечастых, по их мнению, следственных действий и регулярных продлений-обжалований меры пресечения, защита занимается оспариванием в вышестоящих инстанциях июльских решений суда о даче согласия на отмену постановления следователя о прекращении дела Садретдинова в 2010 году и избрании ему меры пресечения.

У защиты вызывает вопросы, почему ключевое постановление суда оглашено в зале заседания 16 июля в 9.58 и ровно в то же время в СК подписан документ о возобновлении расследования по делу Садретдинова. Также адвокаты считают незаконными все действия Следкома, проведенные с 16 июля до 25 августа текущего года, до того момента, как то самое решение казанской Фемиды на реанимацию закрытого десять лет назад дела вступило в силу. А недавно защитники обжаловали еще и постановления о возбуждении дел о взятках 2000 года в порядке статьи 125 УПК РФ.

Напомним, Садретдинова обвиняют в подстрекательстве к убийству. В 2003-м в Буинске был застрелен Рашид Садыков, активист, экс-глава буинского общества по защите прав потребителей и помощник депутата Госдумы. Садыков неоднократно критиковал руководство района, в том числе за «торговлю спиртным в подконтрольных главе магазинах». В 2009-м в его убийстве признался киллер казанской группировки «Квартала» Виталий Токинов и рассказал: за то убийство «в интересах главы района» буинский коммерсант Маскуд Назмиев заплатил ему с напарником 180 тысяч рублей. Токинова и Назмиева осудили в 2010-м, последний на следствии и в суде дал показания против Садретдинова, однако десять лет назад дело бывшего главы Буинского района закрыли за отсутствием состава преступления.

Адвокат Роберт Халиуллин попросил изменить обвиняемому меру пресечения на домашний арест либо запрет определенных действий

Адвокат: его перевозка в автозаке является нарушением Конституции

Вину обвиняемый не признает, но об этом чуть позже. Вчера на заседании суда он минут пять рассказывал о своем нездоровье — перечислял неизлечимые болезни, опухоль, удаленные и пораженные внутренние органы и суставы. «У меня и сейчас голова кружится — надо систему получать», — признавался 68-летний фигурант и просил изменить меру пресечения, чтобы получить возможность лечиться.

Выглядел арестованный и в самом деле неважно, однако позднее выяснилось — ни один из подтвержденных медицинских диагнозов этого пациента не входит в утвержденный правительством РФ перечень заболеваний, препятствующих содержанию под стражей. По решению суда эти документы исследовались в отсутствие журналиста «Реального времени», поэтому даже названные самим обвиняемым болезни озвучивать не будем.

Заседание было назначено на 10 утра, однако итоговое решение по ходатайству Следкома огласили уже в девятом часу вечера. Поскольку сам обвиняемый попросил суд дать ему время для изучения всех материалов, представленных следователем Ильясом Шакировым в обоснование сохранения ареста. Время дали, но потом дежурному судебному составу пришлось рассматривать и другие материалы.

Возобновилось заседание около 18 часов. Причем на нем суду пришлось рассматривать уже два ходатайства — следствия и защиты. Адвокат Роберт Халиуллин попросил изменить обвиняемому меру пресечения на домашний арест либо запрет определенных действий. Он обвинил силовиков в волоките по делу — «следственные действия проводят не чаще раза в месяц», и напомнил о состоянии здоровья и возрасте Садретдинова, которому 26 октября исполнится 69 лет.

«Риск развития заболеваний составляет опасность для его жизни и здоровья. Особо хочу подчеркнуть, что с учетом возраста и болезней перевозка Садретдинова в конвойном автомобиле и его содержание под стражей являются нарушением Конституции РФ и Конвенции по правам человека», — считает Халиуллин. По его мнению, в СИЗО Садретдинов лишен необходимой ему специализированной медпомощи.

По делу о взятках Садретдинов пока не допрошен

Адвокат также напомнил, что в 2009—2010 годах его клиент как подозреваемый по тому же убийству находился под подпиской о невыезде и никуда не скрылся.

Заметим, в ту пору Садретдинов был действующим министром экологии и природных ресурсов Татарстана и оставался в правительственной обойме до 2012-го. А через два года оказался на скамье подсудимых за превышение полномочий при подписании акта о выполнении госконтракта на 5,8 млн рублей. Вину не признавал, но согласился на прекращение судом производства по делу за сроком давности, то есть по нереабилитирующим основаниям.

Следователь: «Единственный, у кого был мотив, — ваш подзащитный

Замруководителя 1-го отдела Следкома по РТ Ильяс Ишмуратов просил суд оставить обвиняемого в СИЗО до 16 января. Он парировал претензии защиты, утверждая, что никакой волокиты нет — с прошлого продления допросили свидетелей, провели амбулаторную психиатрическую экспертизу Садретдинова, ознакомили его с прежними экспертизами и возбудили еще три эпизода дела о взятках на 650 тысяч рублей за содействие в получении объектов недвижимости.

По делу о взятках Садретдинов пока не допрошен.

Адвокат Равиль Туктаров уточнил — какие годы охватывают новые эпизоды. 2000—2006 годы, ответил следователь. «А как быть со сроком давности, не истек ли он?» — дважды в ходе заседания интересовался защитник. Майор Ишмуратов объяснил — до возбуждения дел по взяткам на допросе у обвиняемого Садретдинова интересовались этими историями и спрашивали — согласен ли он на прекращение дела по нереабилитирующим основаниям? Ответ был отрицательный. «У меня не было иного выхода, кроме как возбудить уголовное дело», — сообщил следователь.

— А было ли в 2010 году постановление об отказе в возбуждении дела за отсутствием события преступления по Шакирову (предполагаемый выгодоприобретатель участка по эпизоду взятки в 50 тысяч рублей 2006 года, — прим. ред.)? — продолжил наступление защитник.

На вопрос: «Садретдинов убивал?» — последовал ответ: «Он являлся заказчиком. Исполнители знать не знали, кто такой Садыков. Единственный, у кого был мотив совершить преступление, — ваш подзащитный»

— Да. Было. Но по результатам проверки в этом году это решение было отменено руководителем следственного органа как незаконное, — пояснил Ишмуратов.

Защитники попытались выяснить — почему и эта отмена не прошла через суд? Известна ли следствию позиция Конституционного суда РФ в части таких отмен? Представитель прокуратуры Советского района Артур Юсупов выразил протест. «Вопрос снимается. Не на экзамене находимся», — отреагировал судья Сергей Жиляев.

Впрочем, атака на следователя продолжилась. Адвокатов интересовало — в каких конкретно действиях обвиняют Садретдинова по истории с убийством. Ильяс Ишмуратов ссылался — все изложено в документах.

На вопрос: «Садретдинов убивал?» — последовал ответ: «Он являлся заказчиком. Исполнители знать не знали, кто такой Садыков. Единственный, у кого был мотив совершить преступление, — ваш подзащитный».

«Садыков раскрыл все преступные действия Назмиева»

Представитель прокуратуры поддержал продление ареста. Защита настаивала на отказе и удовлетворении ходатайства о смягчении меры пресечения. «Нет никаких доказательств, что он может скрыться и воздействовать на свидетелей, — ни один из этих свидетелей не находится в СИЗО-1, где содержат Садретдинова», — отметил адвокат Роберт Халиуллин. Под этими свидетелями он подразумевает Маскуда Назмиева, отбывающего новый срок за аферу в казанской колонии №2, и одного из лидеров банды «Квартала» Фарида Галиуллина, что сейчас находится в СИЗО-2 Казани.

— Все представленные в суд протоколы следственных действий с 16 июля до 25 августа не имеют юридической силы и получены в нарушение требований УПК. Поскольку судебное решение вступает в силу через 10 суток либо по результатам обжалования. Данная норма закона была грубо нарушена, — подчеркнул адвокат Равиль Туктаров.

В своей речи бывший министр вспоминал 9 лет работы во главе Апастовского и 7 лет у руля Буинского района, подчеркивая, что добивался наивысших показателей. Перечислял свои награды, в том числе орден Дружбы, Госпремию РТ в области науки и техники

Сам арестованный Аглям Садретдинов заявил, что считает предъявленное обвинение незаконным: «Оно составлено со слов одного Назмиева — преступника, который организовал убийство и еще три нападения. Всего у него семь заказов преступлений... А я никогда не подстрекал и не уговаривал убить Садыкова».

По словам обвиняемого, в свое время он лично помог Садыкову с трудоустройством и был доволен его работой:

— Он раскрыл все преступные действия Назмиева — это водка поддельная из Самары и с Кавказа, потом с игровыми автоматами. А он очень мстительный человек. Все эти преступления Назмиев организовал, он состоял в ОПГ «Квартала». Но оклеветал меня и ушел от ответственности заказчика и организатора убийства.

Садретдинов отметил, что после расстрела Садыкова к нему приходили сыновья убитого и просили помочь с жильем: «Они сказали — у нас к вам претензий нет, мы знаем, кто это организовал».

В своей речи бывший министр вспоминал 9 лет работы во главе Апастовского и 7 лет у руля Буинского района, подчеркивая, что добивался наивысших показателей. Перечислял свои награды, в том числе орден Дружбы, Госпремию РТ в области науки и техники.

В финале заседания Садретдинов вспомнил и претензии по взяткам, утверждая, что и в этой части позиция следствия строится на показаниях лишь одного Назмиева.

Когда судья удалился в совещательную комнату, арестованный продолжил рассказывать присутствующим о своей позиции и в какой-то момент даже расплакался от бессилия: «Как же так — следствие должно защищать меня, а оно верит преступнику?! Столько лет честно работал, и что теперь, по словам одного преступника оказался здесь...»

К оглашению решения суда обвиняемый немного успокоился. Арест был продлен до 16 января. Как выяснило «Реальное время», к этому времени следствие намерено завершить работу и отправить материалы в прокуратуру РТ.