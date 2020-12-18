Как нацпроект «Демография» и ледовые машины подвели чиновников Минспорта Татарстана под уголовку

Минспорта, «Демография», две ледовых машины

Сегодня днем прокуратура Татарстана сообщила об уголовном деле в отношении трех сотрудников Минспорта республики — одного в ранге заместителя министра и двух начальников отдела. Их подозревают в превышении должностных полномочий (ч. 1 ст. 285 УК РФ) при расходовании бюджетных средств в рамках нацпроекта «Демография»

Дело связано с нарушениями при закупке ледовых машин марки Olympia Millennium H. для спортивных объектов, предназначенных в том числе для детей. По данным прокуратуры, подозреваемые сформировали фиктивную начальную цену контракта, значительно превышающую среднерыночную стоимость. В результате искусственно созданы преимущества для организации — победителя тендера, которую в прокуратуре называют аффилированной с подозреваемыми.

Кроме того, в дальнейшем закупленное по завышенной цене оборудование, которое вдобавок не соответствовало требованиям контракта, было принято в эксплуатацию без технической документации. Ущерб от этого в прокуратуре оценивают в 7 млн рублей.

Дело связано с нарушениями при закупке ледовых машин марки Olympia Millennium H. для спортивных объектов, предназначенных в том числе для детей. Фото: minsport.tatarstan.ru

Уголовное дело возбуждено 16 декабря во 2-м отделе по расследованию особо важных дел — туда направились материалы прокурорской проверки за подписью зампрокурора республики Юлии Наумовой. В Следкоме по РТ информацию о возбуждении дела пока не прокомментировали.

Подозреваемые еще не задержаны

Как сообщают источники «Реального времени», статус подозреваемых в злоупотреблении полномочиями получили замглавы Минспорта Татарстана Алмаз Мингулов, начальник отдела материально-технического обеспечения и государственного заказа Флюра Тагирова и начальник отдела развития спортивной инфраструктуры и реализации программ Олег Кривцов.

По информации источников, все трое сегодня находятся на своих рабочих местах, в качестве подозреваемых их не допрашивали. Ожидается, что следственные действия начнутся уже на будущей неделе. «Реальное время» также ожидает официального комментария Минспорта Татарстана по ситуации.

Мингулов работает в министерстве спорта Татарстана с 2011 года, ранее он также работал в Минэкономики республики и в казанском исполкоме — там он дослужился до зампредседателя Комитета экономического развития. В Минспорта (тогда еще министерстве по делам молодежи и спорта) он работал сначала управляющим делами, затем — заместителем министра. Имеет множество благодарностей и почетных грамот, в 2018 году был удостоен звания «Заслуженный экономист Республики Татарстан».

Мингулов работает в министерстве спорта Татарстана с 2011 года. Фото: minsport.tatarstan.ru

Кто наварился на госконтрактах министерства?

Источники «Реального времени» называют и фирму, которая выиграла злополучный госконтракт, — речь идет о зарегистрированном в Казани ООО «Вестник НН». Упомянутый тендер фирма выиграла еще в мае 2019 года и получила по контракту 25,84 млн рублей. В тендере у компании даже был соперник, предложивший немного больше, — правда, этим соперником была казанская аптека. По контракту «Вестник НН» поставил две машины, а также станок для заточки ножей, каждая машина для заливки и уборки льда стоила по контракту 12,67 млн рублей.

Добавим, что 2019 год вообще стал очень удачным для компании — она заключила сразу несколько госконтрактов с татарстанским Минспорта на сумму в 35 млн рублей, а также с Управлением капитального строительства правительства Удмуртии на 10 млн рублей. В результате выручка взлетела с миллиона рублей в 2018 году до 54,5 млн рублей в 2019 году. Чистая прибыль 2019 года составила 3,7 млн рублей.



Более того, компания выиграла два тендера у татарстанского Минспорта и в 2020 году, еще на 30 млн рублей. Один из них — на поставку еще двух льдозаливочных машин, на этот раз по 10,4 млн рублей за штуку.

Компания на паритетных началах принадлежит бизнесменам Александру Горошникову (он же является директором) и Мансуру Нуриеву. Им принадлежат еще ряд компаний в Казани, одна из которых, судя по всему, представляет собой магазин по продаже морепродуктов «Шеф Лобстер».

Александру Горошникову и Мансуру Нуриеву принадлежат еще ряд компаний в Казани, одна из которых, судя по всему, представляет собой магазин по продаже морепродуктов «Шеф Лобстер». Фото: yandex.ru

«Реальному времени» удалось связаться с Горошниковым, однако тот отказался от общения с прессой.

Александр Артемьев, Ирина Плотникова