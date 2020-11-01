«Система МВД от меня отказалась»: полковник Ершов добегался до увольнения и ареста

В казанском суде экс-начальник ОП заявил о «коммерческом интересе» оперативников в его посадке

Фото: Ирина Плотникова

Куда беглый полковник казанской полиции дел табельное оружие, где его задержали и какую аудиозапись он успел переслать в московскую штаб-квартиру ФСБ — об этом сам бывший начальник отдела полиции №9 Алексей Ершов рассказал накануне в суде. Избежать ареста скрывавшемуся три недели полицейскому не удалось. За это время из МВД Татарстана в Москву успели направить документы о его увольнении за отсутствие на рабочем месте, а в Следкоме — посчитать предварительный размер выявленных взяток по его делу. Как говорят источники «Реального времени», речь идет о сумме свыше 25 млн рублей.

Приехал навестить жену и был задержан



В суд 40-летнего Алексея Ершова доставили в наручниках, спортивной одежде и черной вязаной шапочке. В таком облачении он мало напоминал бравого офицера, что в 2017-м командовал построением личного состава ОП «Сафиуллина» перед руководством МВД по РТ и главой республики. Впрочем, лица не прятал. Был возмущен тем, что с ним происходит. Но дал понять — готов бороться: «Бог даст, выйду — буду правозащитником. Будут они потом бегать от меня».

Последние три недели местонахождение полковника полиции оставалось неизвестным. До вчерашнего дня. Сотрудники ФСБ выследили Ершова и в субботу, 31 октября, около полудня оцепили территорию в Царицыно — близ дачи, оформленной на супругу Ершова. Говорят, эту недвижимость силовики при розыске проверили одной из первых, но на тот момент в доме проживала лишь хозяйка. Муж отсиживался в другом месте, но ближе к этим выходным навестил жену. На улице предусмотрительно не появлялся.

В суд 40-летнего Алексея Ершова доставили в наручниках, спортивной одежде и черной вязаной шапочке

По данным источников «Реального времени», увидев коллег-силовиков, полковник кинулся к поджидавшей его неподалеку машине. Когда догнали, физического сопротивления не оказывал. Оружия при нем не было.

Уже через несколько часов после этих событий в Советский райсуд Казани поступило ходатайство Следкома по РТ об аресте подозреваемого в 10 коррупционных преступлениях Ершова. А чуть ранее МВД Татарстана распространило информацию о решении уволить его из органов внутренних дел. Как уточнили «Реальному времени» в силовом ведомстве, соответствующие материалы в Москву уже направлены, официальный приказ о принятом решении в Казани пока не получали. Таков порядок в отношении сотрудников в звании выше подполковника.

Должности начальника ОП-9 «Сафиуллина» полковник лишился, еще находясь в бегах. 23 октября назначение на этот пост получил экс-руководитель отдела полиции «Савиново» Айрат Каримов.

10 эпизодов и взятки на сумму 25 миллионов с лишним

На заседании Советского райсуда Казани выяснилось несколько новых деталей дела. Теперь по нему работает целая группа сотрудников 2-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ во главе со старшим следователем Раилем Самигуллиным. Он присутствовал в зале, но поддерживать свое ходатайство об аресте поручил коллеге Марату Хадееву. Последний недавно довел до суда коррупционное дело бавлинских полицейских.

По делу работает целая группа сотрудников 2-го отдела по особо важным делам Следкома по РТ во главе со старшим следователем Раилем Самигуллиным (на фото — слева)

Из выступления Хадеева следовало, что в деле могут появиться новые фигуранты. Силовики не исключают, что не все причастные к преступлениям установлены. Пока в деле два фигуранта — Ершов и его бывший зам, подполковник Ильназ Ситдиков, которого арестовали еще 10 октября.

Следователь напомнил: 8 октября было возбуждено дело в отношении Ситдикова и неустановленных сотрудников полиции по признакам получения взятки в крупном размере, группой лиц и путем вымогательства. А 9 октября — еще по шести взяткам (одна — в особо крупном размере), а также по незаконному участию в предпринимательской деятельности, превышению полномочий и злоупотреблению ими — но уже в отношении Ершова. Ситдиков в этом деле привлечен только по четырем взяткам, а обвинение ему предъявлено лишь по двум на общую сумму 411 тысяч рублей.

Ранее ключевой свидетель по делу Александр Желовицкий, совладелец ЧОПа «Одиссея-Казань» дал показания, что с 2005 года передал милицейско-полицейской «крыше» более 18 млн рублей — за отсутствие проверок на охраняемых стоянках и в магазинах. С его слов, поборы начались, еще когда Ершов был оперуполномоченным в ОП-9, что в ту пору назывался «Дальний». В ОП «Сафиуллина» его переименовали, желая избавиться от нехорошей славы. Дальше полицейский потребовал долю в бизнесе, пришлось ввести в число учредителей его родственника и супругу экс-начальника ОП «Савиново», поделился со следствием свидетель. С его слов, изначально к «сотрудничеству» его побуждали ежедневными проверками и задержанием охранников.

Источники «Реального времени» утверждают, что общий размер взяток, в которых подозревают Ершова, перевалил за 25 млн рублей. Но это предварительные данные, поскольку задержания с поличным по делу не было. На заседании суда отдельно ни один эпизод дела засвечен не был, зато стало известно, что показания о причастности бывшего начальника ОП кроме Желовицкого дали подозреваемый Ильназ Ситдиков и пять свидетелей, в том числе хозяйка ООО «Мир торговли» Галина Вашкарина.

Раиль Самигуллин присутствовал в зале, но поддерживать свое ходатайство об аресте поручил коллеге Марату Хадееву (на фото — справа)

Хадеев напомнил: Ершов скрывался от следствия и был объявлен в федеральный розыск. После задержания был допрошен. Причастность к преступлениям отрицал. По мнению следователя, статус действующего сотрудника МВД, связи и навыки оперативной работы полковник может использовать, чтобы «вновь вступить в преступный сговор с еще неустановленными лицами» и угрожать свидетелям из числа подчиненных, выяснять местонахождение пока еще не допрошенных свидетелей и оказывать на них влияние.

Судья Юлия Конышева спросила, предъявлено ли задержанному обвинение. Следователь уточнил — пока он лишь подозреваемый.

Подозреваемый полковник обвинил оперативников в коммерции

Адвокат полковника Вячеслав Прокофьев ранее защищал обвиненного в непереданной взятке замначальника отдела по борьбе с групповой преступностью МВД РТ Рустема Гарипова. Его преследование закончилось оправдательным приговором.

Прокофьев уточнил, скрывался ли Ершов на самом деле и направлялся ли ему официальный вызов на допрос. Следователь пояснил, что при обыске на квартире одной из свидетельниц нашли личные вещи подозреваемого силовика, и она подтвердила, что тот скрывался. «Кроме того, Ершов предпринимал действия по сокрытию имущества», — добавил представитель Следкома.

Адвокат подозреваемого Вячеслав Прокофьев

Сам Алексей Ершов на заседании назвался отцом 3-летнего сына и 17-летней дочки, а еще безработным. «Следствие умышленно скрывает факт, что я уволен из органов 26-го числа — за то, что отсутствовал на работе более четырех часов. Министр меня уволил. Есть приказ», — сообщил он суду.

Председательствующая судья поинтересовалась, знакомили ли Ершова с этим приказом. Ответ был отрицательным. «Если я уволен, вся система МВД от меня отказалась, как я могу оказывать на кого-либо воздействие? У меня нет ни кабинета, ни должности. Тяжело больна жена. 2 года мы боремся с болезнью. Проводили операции в Израиле», — сообщил он.

По мнению подозреваемого, все показания против него даны либо заинтересованными людьми, либо не добровольно: «Вашкарина Галина Сергеевна, насколько знаю, после прессинга была вынуждена меня оболгать, но на следующий день разместила обращение на YouTube, где рассказала об этом».

Ершов настаивает — его заказали:

— Я никаких взяток не брал. Дело сфальсифицированное. <...> У сотрудников ФСБ, которые занимались фальсификацией, не хватило смелости сюда прийти. Потому что они знают: моя аудиозапись сейчас находится у их руководства, где четко расписано, какой коммерческой деятельностью эти сотрудники занимаются, и почему я стал фигурантом этого дела. Они должны на этой скамейке сидеть.

— А почему вы с рабочего места скрылись? — поинтересовался старший помощник прокурора Советского района Михаил Вавилин.

— Я не скрывался. В пятницу короткий рабочий день. Я потом не появился на рабочем месте. Поскольку весь ход [своего] дела прекрасно знал. И хотел донести свою позицию до вышестоящего руководства вот этих господ. Записал все на аудио и отправил в Москву. <...> Нельзя вот так беспредельно и ради коммерческих интересов совершать такие вещи.

Старший помощник прокурора Советского района Михаил Вавилин

— Вы знали, что вас ищут? — уточнил представитель прокуратуры.

— Да, я был в курсе. Сегодня я принял решение встретиться с супругой, она меня ознакомила со статьей в газете.

— Где находились все это время?

— На территории Казани, у родственников. Своему начальнику, начальнику УВД, я звонил несколько раз, есть ли возможность по собственному желанию уволиться, раз меня отстранили. Сказали, как обвинение будет предъявлено, будем принимать решение.

Далее выяснилось, что приказа о своем отстранении Ершов тоже не видел.

Ершов: «Только убийство Берии не повесили!»

До заседания суда подозреваемый объяснил журналистам: на встречу со следователями не спешил, чтобы успеть довести свою точку зрения до начальства оперативников ФСБ. Со слов Ершова, за показания против него подполковнику Ситдикову обещали домашний арест, и эту меру пресечения должны изменить сразу, как сам Ершов окажется в СИЗО.

Однако эти показания от зама силовики получили не сразу. В день задержания 8 октября он заявлял о непричастности Ершова ко взяткам: «Поэтому в тот день меня даже допрашивать не стали. Провели обыск в кабинете, тянули время до 7 вечера, потом извинились и сказали, к вам претензий нет». Следующий день полковник провел на рабочем месте, но в Следком его не вызывали. Хотя дело в отношении него уже было возбуждено.

«И он продолжает врать и лгать, хотя мы с ним, с этим заместителем, никогда не были в нормальных отношениях, об этом все руководство знает. Потому что этот человек очень подлый. Я априори не мог у него ничего брать», — уверяет полковник.

Ершов: «Что я признаю, будет в ходе дела»

По его мнению, это дело могло появиться еще в апреле, когда Ситдикова якобы завербовали спецслужбы с целью сбора компромата против непосредственного начальника: «Он мне сам в этом признался. Собрать информацию не смог, и его упекли за решетку, а теперь тянут меня».

— На записи я четко сказал: готов отвечать за, то что я совершил. А за то, что я не совершал... Они мне там 10 статей написали. Зачем это нужно? Для чего? <...> Сделали посмешище из меня. Только убийство Берии не повесили! — продолжил на эмоциях задержанный.

«То есть что-то вы все-таки совершили и признаете?» — спросила журналист «Реального времени». Ответ был туманным: «Что я признаю, будет в ходе дела».

Ершов настаивает: «Люди, которые сопровождают это уголовное дело, коммерчески замешаны, в том числе и в состав учредителей фирм входили». На замечание, что схожие претензии звучат и в его адрес, последовала реплика, что «пока этого в материалах дела нет».

Хотел уволиться еще в апреле, но не стал спешить, чтобы не оставлять детей и больную жену без дохода, поделился с журналистами подполковник. А еще посетовал, что за 23 года службы заслужил единственную медаль — от руководства республики за раскрытие дела об убийстве темнокожего студента из Республики Чад. «На территории нашего отдела было два нападения этой группы — на граждан Афганистана и Таджикистана. Мы работали и установили одного фигуранта — прямо до квартиры довели. Эти данные я передал замминистра Демидову. Выехали. Задержали», — вспоминает Ершов.

На вопрос «Реального времени» о якобы пропавшем табельном оружие полковник ответил без запинки: пистолет в дежурной части, где и должен находиться. «Я, как вышел из машины, сдал его своему водителю. Так что это бред, что я бегал с пистолетом и хотел что-то там стрелять. Я мог бы в кабинете это сделать. Что мне мешало?» — рассуждает он.

— Или для чего еще мне нужно оружие? Чтобы с кем-то поквитаться? — продолжил Алексей Ершов. — А какой смысл, если вот эта машина правосудия сейчас запускается на одних показаниях. Что же вы, ребята, меня с поличным-то не взяли?

Ершов настаивает: «Люди, которые сопровождают это уголовное дело, коммерчески замешаны, в том числе и в состав учредителей фирм входили»

На заседании суда гособвинитель Михаил Вавилин поддержал следствие. Адвокат подозреваемого Вячеслав Прокофьев назвал ходатайство немотивированным и необоснованным, но просил суд рассмотреть возможность домашнего ареста.

Сам Ершов предлагал ограничиться той же мерой пресечения. В ответ на слова следователя о попытке сокрытия имущества он сообщил, что продажей авто занялся еще 1 октября — до возбуждения дела, поскольку там был большой незакрытый кредит. «Давление следствия на того, кто приобретал этот автомобиль, привело к тому, что денег за авто я так и не получил, и мой кредит 1 млн 300 тысяч сейчас упадет на мою жену».

В совещательной комнате судья Юлия Конышева провела не меньше получаса и постановила — арестовать Ершова.

После заседания источники «Реального времени» прокомментировали выпад подозреваемого в адрес чекистов: «Доводы записи уже проверены. Это его способ защиты».