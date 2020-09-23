Дело экс-главы управления образования Казани: взятки в 3,5 миллиона и «амнистия» для посредницы

В финальном обвинении вип-педагога Ильнара Хидиятова фигурируют пять эпизодов с откатами за поставки в 520 школ и детсадов

Фото: Ирина Плотникова

Следком по Татарстану предъявил финальное обвинение по делу о коррупционных поставках металлодетекторов в учебные заведения Казани. За год расследования дело выросло до 50 томов, ущерб бюджета — до 27 млн рублей, а общий размер взяток за содействие коммерсантам — до 3,5 млн рублей. «Да, в целом преступление совершено. Но моей причастности в этом нет», — заявил накануне Верховному суду Татарстана бывший начальник управления образования Ильнар Хидиятов и прошелся по экс-подчиненной, которую месяц назад перевели из обвиняемых в свидетели. Подробности — в репортаже «Реального времени».

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Накануне Верховный суд Татарстана решал вопрос — продлевать ли домашний арест вип-педагогу Ильнару Хидиятову и бизнесмену Анвару Мурсюкаеву еще на три месяца. Фигурантами уголовного дела оба стали в начале октября 2019-го наравне с начальником планово-экономического отдела управления образования Лилией Гузаировой. За время расследования Гузаирова успела оставить муниципальную службу, а Следком прекратил ее уголовное преследование по пяти эпизодам посредничества взяточничеству.

Впрочем, обвиняемых в этом деле так и осталось трое. Поскольку в марте 2020-го под домашний арест попал сосед Мурсюкев — директор фирмы «Сириус» Фанис Юсупов, написавший явку с повинной об участии в даче взяток через Гузаирову. Позже эти эпизоды его дела прекратили, однако предъявили мошенничество.

В оглашенных в Верховном суде Татарстана материалах и ходатайстве следователя фигурируют девять эпизодов коррупционного дела — пять взяток в крупном размере (п. «в» ч.5 ст. 290 УК РФ) и четыре мошенничества в особо крупном размере (ч.4 ст. 159 УК РФ).

Фигурантом уголовного дела Анвар Мурсюкаев (на фото — слева) стал в начале октября 2019-го. Фото Ирины Плотниковой

По версии следствия, взятки в период 2016-2019 гг. передавались Мурсюкаевым и Юсуповым за содействие в заключение договоров поставки техники детсады и школы, в том числе художественные и музыкальные. Поставщиками ручных и рамочных металлодетекторов выступали аффилированные с коммерсантами фирмы «Новотех», «Омега» и «ТК «Кельт», договора заключались без конкурса, а часть поступившего в учебные заведения оборудования было вдвое дешевле указанного в документах закупки.

Хидиятову вменяют получение пяти откатов на общую сумму 3,5 млн рублей (800 тыс., 700 тыс., 800 тыс., 1 млн и 200 тыс рублей) в размере 10% от цены контракта. Вину он не признает. Одна из взяток, по версии СК, связана с договором на поставку холодильного оборудования, в исполнении которого признаков мошенничества силовики не нашли.

вменяют получение пяти откатов на общую сумму 3,5 млн рублей (800 тыс., 700 тыс., 800 тыс., 1 млн и 200 тыс рублей) в размере 10% от цены контракта. Вину он не признает. Одна из взяток, по версии СК, связана с договором на поставку холодильного оборудования, в исполнении которого признаков мошенничества силовики не нашли. Мурсюкаеву предъявлено обвинение в даче трех взяток (ч.4 ст. 291 УК РФ) совместно с Юсуповым (800 тыс., 700 тыс. и 200 тыс.) и мошенническом хищении вместе с Юсуповым средств по двум поставкам металлодетекторов (ч.4 ст. 159 УК РФ) через ООО «Новотех» на общую сумму 10 млн рублей. Вину не признает.

предъявлено обвинение в даче трех взяток (ч.4 ст. 291 УК РФ) совместно с Юсуповым (800 тыс., 700 тыс. и 200 тыс.) и мошенническом хищении вместе с Юсуповым средств по двум поставкам металлодетекторов (ч.4 ст. 159 УК РФ) через ООО «Новотех» на общую сумму 10 млн рублей. Вину не признает. Юсупова обвиняют по четырем эпизодам афер (ч.4 ст. 159 УК РФ) с общим ущербом в 27 млн рублей: два преступления, по версии правоохранителей, совершены совместно с Мурсюкаевым, еще два через компанию «Омега» Венеры Сабировой — жены Юсупова и аффилированную фирму «ТК «Кельт». Вину не признает.

По данным СК, коррупционными поставками оказались охвачены 523 образовательных учреждения Казани, включая художественные и музыкальные школы.

С 29 августа Ильнар Хидиятов (на фото — справа) успел изучить 17 из 50 томов своего дела. Фото Ирины Плотниковой

Хидиятов читает по тому своего дела в день

24 сентября исполнится ровно год со дня возбуждения дела в отношении неустановленных чиновников управления образования Казани и неустановленных бизнесменов. Срок расследования того же дела до 24 декабря и уже в отношении конкретных лиц продлевал генерал-лейтенант юстиции, первый замруководителя Следкома РФ Эдуард Кабурнеев.

На заседании Верховного суда Татарстана следователь 2-го отдела Следкома по РТ Марат Каюмов сообщил — причастность экс-начальника управления образования Казани к преступлениям подтверждается показаниями Гузаировой, Мурсюкаева, Юсупова и Мамедова. С 29 августа Ильнар Хидиятов успел изучить 17 из 50 томов своего дела. Его адвокат Феликс Гиниев пока одолел лишь 11. Завершить ознакомление Хидиятова и еще двух фигурантов, а также направить дело с обвинительным заключением за пару дней до истечения срока домашнего ареста, по мнению следователя, нереально.

Каюмов сослался на особую сложность дела, тяжесть и давность инкриминируемых преступлений, длительный период их совершения и количество эпизодов и попросил оставить Хидиятова под замком до 24 декабря. По мнению представителя СК, при более слабой мере пресечения обвиняемый, которому грозит до 12 лет лишения свободы по каждому откатному эпизоду, может скрыться, оказать давление на фигурантов дела либо создать другие помехи следствию.

Марат Каюмов сообщил — причастность экс-начальника управления образования Казани к преступлениям подтверждается показаниями Гузаировой, Мурсюкаева, Юсупова и Мамедова. Фото Ирины Плотниковой

Представитель прокуратуры Татарстана Ильнур Давлиев поинтересовался, насколько интенсивно идет процедура ознакомления. «Читает почти по тому в день», — ответил следователь. И Давлиев поддержал позицию о необходимости продлить домашний арест, отметив, в частности, что и медицинских противопоказаний нет.

«Я не согласен с этим ходатайством. Никакого преступления я не совершал!» — заявил в свою очередь вип-педагог и отец трех детей Ильнар Хидиятов и попросил о подписке о невыезде либо запрете определенных действий. По его мнению, в основе претензий в его адрес — слова одного человека: «Единственные показания против меня — от бывшей подчиненной, которая тем самым, можно уже сказать, ушла от ответственности».

«Как фамилия?» — уточнил председательствующий судья Мансур Султанов. И получил ответ: «Гузаирова». Следователь подтвердил — обвиняемой она больше не является.

— Сейчас она — свидетель, — продолжил Хидиятов. — Я уголовное дело изучал, и нет никаких других материалов, никаких сведений, которые могли бы указывать о том, что я совершал какое-либо преступление. Да, в целом преступление совершено. Оно есть. Я не могу с этим спорить. Но моей причастности в этом нет.

О каком преступлении речь — о мошенничестве с поставками, коррупции либо афере с доением предпринимателей под видом взяток — ни Хидиятов, ни его защитник в перерыве заседания пояснять не стали. Лишь недоумевали, что непосредственная получательница денег ушла от ответственности.

Давлиев поддержал позицию о необходимости продлить домашний арест. Фото Ирины Плотниковой

«Имущества и источников финансирования за границей нет»

Адвокат Феликс Гиниев просил не продлевать домашний арест, говорил — Хидиятов уволен год назад, у него нет ни свидетелей в подчиненных, ни доступа к документам системы образования, предварительное следствие уже завершено, а вот семью с тремя детьми кормить нужно. По мнению защитника, в период предполагаемых преступлений на должности замначальника управления образования его клиент не являлся должностным лицом, и статья о получении взятки к нему неприменима. Гузаирову защитник назвал заинтересованным свидетелем, а пройденное ей исследование на «детекторе лжи» не тем доказательством, что учитывается судами.

«Хидиятов скрываться никуда не намеревался. Имущества и источников финансирования за границей нет, — заявил адвокат Гиниев. — 6 октября (после огласки информации о возбуждении дела — ред.) он лично явился со мной в Следственное управление СКР по РТ, но тогда вопросы ему задавать не стали. А 7-го почему-то явились к нему, задержали, избрали меру пресечения».

Отличную характеристику Ильнару Хидиятову подписала замначальника управления образования исполкома Казани Светлана Захарова. Упомянула стаж работы 18 лет, памятные грамоты министра образования РТ, медали Универсиады-2013 и водного ЧМ-2016. Назвала компетентным руководителем, которого отличают «исключительная работоспособность, энергия, увлеченность и умение создать для людей творческую атмосферу».

Адвокат Феликс Гиниев просил не продлевать домашний арест, говорил — Хидиятов уволен год назад, у него нет ни свидетелей в подчиненных, ни доступа к документам системы образования, предварительное следствие уже завершено, а вот семью с тремя детьми кормить нужно. Фото Ирины Плотниковой

Куда суше охарактеризовали обвиняемого чиновника по месту жительства. «Соседи характеризуют положительно, в пьяном виде не замечен, компроматом не располагаю», — отчитался участковый уполномоченный полиции.

К материалам дела следователи приложили протокол допроса главбуха управления образования Равили Яруллиной, которая сообщила о даче Хидиятовым указаний в декабре 2016-го, чтобы замы Яруллиной подписывали к оплате договора поставки металлодетекторов. А еще протокол с показаниями Гузаировой, которая рассказывала о получении 800 тысяч от Мурсюкаева, передаче ею этого конверта лично Хидиятову в его кабинете, и якобы слышанных словах Хидиятова, что он отдал конверт вышестоящему начальнику. «Он сказал, что передал Хадиуллину. И передал за мою работу 100 тысяч рублей», — процитировал судья слова подозреваемой-свидетеля.

А далее в процессе огласили протокол допроса первого замглавы Минобрнауки РТ, экс-начальника управления образования Казани Ильсура Хадиуллина: никаких незаконных вознаграждений никогда не получал, закупку металлодетекторов должен был контролировать Хидиятов, об обстоятельствах одновременного заключения договоров с сотней школ ему ничего не знает. Отметим, что все эти показания были получены еще год назад и никаких претензий к Хадиуллину — кандидату в министры больше не возникало.

Ходатайство Следкома по Хидиятову Верховный суд РТ удовлетворил. А спустя пару часов домашний арест продлили и второму фигуранту дела Анвару Мурсюкаеву. Третий — Фаниса Юсупова — днем ранее получил такое же решение в Советском райсуде Казани, полномочном продлевать меру пресечения на общий срок до 12-ти месяцев.

В процессе огласили протокол допроса первого замглавы Минобрнауки РТ, экс-начальника управления образования Казани Ильсура Хадиуллина. Фото: kzn.ru

«И это не Мурсюкаев на него давление оказал по поводу этой явки»

Вину в дачах взяток и аферах с поставками представитель фирмы «Новотех» Анвар Мурсюкаев не признавал и не признает. Настаивает — в эту историю его втянул сосед Юсупов, давний и близкий знакомый Гузаировой, который почти полгода проходил свидетелем в этом деле. Тогда как Мурсюкаев с 1 октября 2019-го по 19 февраля 2020 года находился под стражей, пока суд не заменил реальный арест домашним.

На заседании судом были оглашены показания Юсупова о его участии вместе с Мурсюкаевым в переговорах об откатах 10% от цены контракта и передаче конверта «в качестве подарка за поставки». А еще ссылки на допросы двух свидетелей — один по просьбе представителя «Новотеха» составлял проект договоров поставки в школы Казани, другой рассказывал о помощи Мурсюкаева фирме его брата в части получения заказа на металлодетекторы.

Адвокат обвиняемого Станислав Улахович просил отказать в продлении домашнего ареста. По его мнению, повлиять на ход расследования его клиент не мог и не сможет. Со слов защитника, долго ходивший в статусе свидетеля Юсупов написал явку с повинной, что «неоднократно давал деньги своей знакомой Гузаировой». «И это ведь не Мурсюкаев на него давление оказал по поводу этой явки», — подчеркнул Улахович. — Показания против Мурсюкаева дали люди, которые сами признались в совершении проступков, где можно квалифицировать состав коррупционных деяний. Думаю, можем критично к ним относится».

Дальше адвокат отметил, что именно по просьбе бизнесмена Юсупова его клиент занимался поставкой металлодетекторов в школы. «Есть показания директоров школ — все поставленные детекторы работают. Претензий нет», сообщил он и перешел к предположениям, что, когда Юсупов был лишь свидетелем, «Гузаирова его выгораживала».

Вину в дачах взяток и аферах с поставками представитель фирмы «Новотех» Анвар Мурсюкаев не признавал и не признает. Фото Ирины Плотниковой

На этом моменте речь Улаховича прервал судья Александр Шемуранов, напомнив, заседание посвящено вопросу о мере пресечения, а не оценке доказательств против иных лиц.

Сам домашний арестант поддержал своего защитника и также просил в ходатайстве отказать. «Нарушать не собираюсь», — пообещал он. Однако отмены домашнего ареста не добился.

Ожидается, что к концу декабря дело может поступить на рассмотрение в Вахитовский райсуд Казани. Если фигуранты не затянут сроки ознакомления, а прокуратура утвердит обвинение.